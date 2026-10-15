Recibir un mensaje de voz largo en un momento inoportuno ya no es un problema. WhatsApp cuenta con una herramienta nativa que permite transcribir los audios a texto sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros o bots externos. El proceso es sencillo y se gestiona en pocos pasos desde la configuración del usuario.

Cómo activar y usar la función de transcripción

Para empezar a convertir audios en texto, el usuario debe seguir esta ruta:

Ingresar a Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz .

. Elegir el idioma preferido para la conversión.

preferido para la conversión. Una vez habilitada la opción, al recibir un audio aparecerá una notificación debajo del reproductor consultando si se desea realizar la transcripción.

Al aceptar por primera vez, la app descargará un pequeño paquete de datos (el motor de procesamiento) y, desde ese momento, el texto se mostrará automáticamente debajo de cada nota de voz.

Transcribir audios antiguos y privacidad garantizada

Paso a paso: cómo transcribir audios de WhatsApp a texto automáticamente (Foto: Freepik)

La herramienta también funciona con mensajes recibidos con anterioridad: basta con mantener presionado el mensaje de voz deseado, tocar el menú de los tres puntos en la esquina superior y seleccionar la opción “Transcribir” para desplegar el texto.

En materia de seguridad, la compañía aclaró que las transcripciones se procesan íntegramente dentro del propio dispositivo. De esta manera, las notas de voz mantienen el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que ni terceros ni la propia plataforma puedan acceder al contenido.

Si en algún momento el usuario prefiere desactivar la herramienta, simplemente debe regresar al menú de Ajustes > Chats y desmarcar la casilla correspondiente.