Para evitar estafas: el truco para verificar si un audio de WhatsApp fue generado por IA antes de reenviarlo

La clonación de audios, una modalidad recurrente de fraude, conocida como vishing, se volvió frecuente en el último tiempo y ya generó víctimas en distintos países que perdieron dinero al creer que estaban hablando con un hijo, un nieto o un familiar cercano.

De hecho, especialistas explican que esta amenaza que combina IA y WhatsApp sigue creciendo a medida que las herramientas de clonación de voz se vuelven más accesibles.

Crecen las estafas por WhatsApp Imagen creada con IA

A continuación, te contamos qué señales o indicios revisar antes de reenviar o confiar en un audio sospechoso:

1 Prestar atención a la calidad del audio

Los audios generados por IA suelen tener una entonación levemente monótona o artificial, con pausas poco naturales entre palabras. Aunque la tecnología mejoró mucho, todavía es común detectar cierta falta de emoción genuina o cambios de tono que no encajan con el contexto del mensaje.

2 Sospechar de los pedidos urgentes de dinero

La gran mayoría de estas estafas apuntan a generar una sensación de urgencia: un supuesto accidente, un problema legal o una emergencia médica que requiere transferir dinero de inmediato. Esa urgencia es, en sí misma, una señal de alerta que debería motivar a verificar antes de actuar.

3 Llamar directamente a la persona por otro medio

Ante la duda, lo más efectivo es cortar la comunicación y llamar directamente al número habitual de la persona, o contactar a otro familiar que pueda confirmar si la situación es real. Los estafadores suelen evitar que la víctima verifique por otro canal, así que insistir en cortar y volver a llamar es una buena forma de desenmascarar el engaño.

4 Usar una “contraseña familiar”

Una de las estrategias de prevención que más se difundió últimamente consiste en acordar con el círculo cercano una palabra o frase secreta que solo conozcan los integrantes de la familia. Si alguien llama o manda un audio pidiendo dinero con urgencia y no puede responder correctamente esa clave, es una fuerte señal de alarma.

5 Revisar el origen del contacto

Un audio que llega desde un número desconocido, o desde un contacto habitual pero con un comportamiento inusual, como escribir en un tono distinto al habitual, también debería generar sospechas. Muchas de estas estafas se disparan desde cuentas de WhatsApp hackeadas o clonadas.

6 No reenviar el audio sin confirmar

Reenviar un audio sospechoso a otros contactos, aunque sea con intención de advertir, puede terminar generando más confusión o incluso viralizando una estafa antes de confirmar si es real. Lo más seguro es verificar primero y, recién después, avisar a los contactos en común si se confirma que se trata de un fraude.

7 Prestar atención al contexto general del mensaje

Además de la calidad del audio, vale la pena evaluar si el pedido tiene sentido dentro del contexto habitual de esa relación: si la persona nunca pide dinero de esa forma, si el horario del mensaje es extraño o si la situación descripta no coincide con información que se sabe de esa persona, son todas señales que deberían sumar sospecha antes de actuar.

Una amenaza que va a seguir creciendo

Especialistas en ciberseguridad coinciden en que este tipo de fraude va a multiplicarse a medida que las herramientas de clonación de voz se vuelvan gratuitas y más fáciles de usar, por lo que familiarizarse hoy con estas señales de alerta es una inversión de tiempo que puede evitar pérdidas económicas importantes en el futuro cercano.

Cada vez es más frecuente recibir una estafa por WhatsApp LA NACION

A medida que las herramientas de inteligencia artificial se vuelven más accesibles y realistas, este tipo de estafas de voz seguirán apareciendo con mayor frecuencia. Conocer las señales de alerta y tener protocolos simples, como la contraseña familiar, es la mejor defensa disponible hoy.

La verificación, el paso que nunca hay que saltear

Ante cualquier audio que pida dinero, datos personales o una acción urgente, tomarse unos minutos para verificar por otro canal puede evitar una estafa. La desconfianza sana, en este contexto, es la mejor herramienta de protección, incluso cuando la voz que se escucha suena exactamente como la de un ser querido.