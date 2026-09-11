Si los smartphones plegables no son muy populares, ¿por qué Apple hizo el iPhone Duo?

Esta semana, Apple presentó un iPhone que se despliega como un libro para ampliar el tamaño de su pantalla y se cierra para caber en el bolsillo. Es el cambio físico más grande en el diseño del iPhone en casi dos décadas.

Pero aunque existen desde hace años, los teléfonos plegables no son particularmente populares. Son caros, incómodos y no tan duraderos como los smartphones comunes. Entonces, ¿por qué Apple construyó uno?

La respuesta sencilla es que el novedoso diseño de los teléfonos plegables actuales podría ayudar a restablecer la gama alta del mercado móvil. Están pensados para destacar en un mar de smartphones convencionales donde “si viste uno, los viste todos”.

Así es el nuevo iPhone plegable

Los icónicos smartphones rectangulares se han vuelto tan buenos a lo largo de los años que los modelos más caros, con precios superiores a los 1000 dólares, se han vuelto casi indistinguibles de sus contrapartes más baratas. (Llevar un teléfono con tres lentes de cámara en lugar de dos probablemente no impresione a nadie en una fiesta).

Los teléfonos plegables, por otro lado, captan la atención. Y por su precio, más les vale: el iPhone Duo de Apple costará 1999 dólares cuando llegue en octubre a Estados Unidos para competir con el plegable Galaxy Fold8 de Samsung, de 1900 dólares.

Como el iPhone Duo, el Galaxy Z Fold8 tiene una pantalla externa de 5,5 pulgadas y un panel interno de 7,6 pulgadas, con el tamaño aproximado (cerrado) de un pasaporte

“Cada vez que algo es exclusivo, limitado y lujoso, la psicología del consumidor automáticamente lo desea”, dijo Nabila Popal, directora de IDC, una firma de investigación de mercado. “Es como los bolsos. ¿Por qué alguien compra un Chanel en lugar de otro? No es por el cuero. Es para demostrar que tienen un Chanel y que pueden permitírselo”.

Apple y sus competidores están siguiendo el camino que tomaron los fabricantes de televisión hace aproximadamente una década. Cuando los televisores de alta definición se convirtieron en un producto masivo, cualquiera podía comprar un televisor brillante con una pantalla grande y nítida por tan solo 500 dólares. Para encontrar más formas de aumentar las ganancias, compañías como Panasonic, LG y Sony experimentaron con diseños estrafalarios, como televisores con pantallas curvas y la capacidad de reproducir películas en 3D, cobrando 3000 dólares por ellos.

Un iPhone Duo, cerrado, tiene un grosor de 11,3mm y un peso de 254gr; como referencia, un iPhone 18 Pro Max tiene un peso de 249 gramos y un grosor de 8,8mm KARL MONDON - AFP

Esos conceptos de televisión resultaron ser un fracaso. Pero años más tarde, los fabricantes encontraron el éxito con un tipo diferente de televisor de gama alta con tecnología OLED, o LED orgánico, que ofreció colores más precisos para que las películas se vieran mejor y costó más de 1000 dólares.

El dispositivo plegable de Apple llega en un momento en que las personas necesitarán un impulso extra de persuasión para actualizarse a un nuevo teléfono. Los costos de la mayoría de los bienes de consumo, y especialmente de la electrónica, se han disparado.

En respuesta a una escasez de chips de memoria en toda la industria —impulsada por el boom de la inteligencia artificial—, Apple aumentó este año los precios de muchos de sus productos populares, incluidas las Macs y los iPads, hasta en un 29 por ciento. Los nuevos teléfonos iPhone 18 Pro de Apple costarán 1199 dólares, un aumento de 100 dólares respecto al modelo del año pasado. La escasez de chips también obligó a las compañías a subir los precios de las consolas de videojuegos y los teléfonos.

Dos días antes que Apple, Xiaomi presentó en China el Xiaomi 18 Fold, el primer plegable tipo pasaporte de la compañía (ya tenía otros modelos plegabes de formato tradicional)

Los teléfonos plegables, que representan menos del 2 por ciento del mercado de telefonía móvil, podrían ser la única parte de la industria que crecerá este año. IDC señaló que esperaba que los aumentos de precios provocados por la escasez de chips contribuyeran a una caída del 17 por ciento en las ventas mundiales de smartphones este año: el descenso anual más pronunciado de la historia. Sin embargo, las ventas de teléfonos plegables podrían crecer un 12 por ciento hasta alcanzar los 22,9 millones de unidades debido a la llegada del iPhone Duo, indicó la firma de investigación.

Aun así, un teléfono plegable podría ser una venta difícil incluso para una empresa tan influyente como Apple. Por lo general, los consumidores han evitado comprar teléfonos plegables no solo por su costo, sino también por sus desventajas. Sus pantallas flexibles son menos duraderas que las pantallas de los teléfonos normales, que están protegidas con vidrio duro. Plegados, pueden sentirse más abultados y pesados en el bolsillo.

Dan Frommer, escritor de The New Consumer, una publicación de investigación tecnológica, dijo que durante mucho tiempo se mantuvo escéptico sobre la utilidad de los teléfonos plegables porque gran parte del contenido en línea, incluidos los videos verticales en TikTok e Instagram, se produce para las pantallas rectangulares pequeñas de los smartphones normales.

El iPhone Duo saldrá en preventa en EE.UU. el 16 de octubre a 1999 dólares para el modelo de 256 GB Apple

“Se han utilizado de esa manera durante 19 años”, dijo el Sr. Frommer. “¿Para qué querrías realmente una pantalla grande y cuadrada?”.

El iPhone Duo de Apple parece abordar algunas de las deficiencias de los teléfonos plegables anteriores. El nombre del dispositivo hace referencia a dos pantallas. Cerrado, tiene una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que se usa como un teléfono rectangular normal; abierto, revela una pantalla interior de 7,6 pulgadas. La pantalla interior más grande muestra fotos en la misma relación de aspecto que las pantallas de los teléfonos tradicionales. Apple también afirmó que la pantalla interior plegable está compuesta de un material más resistente que el de la competencia.

En mis pruebas, al abrirlo, el iPhone Duo era extremadamente delgado, midiendo medio centímetro de grosor. Me gustó que un video de Netflix ocupara toda la pantalla en lugar de mostrar franjas negras a los lados, algo habitual en otros plegables. Cerrado, el teléfono se sentía delicado y tenía un tamaño similar al de un pasaporte. También se sentía menos pesado en mi bolsillo que otros plegables que probé, como el Google Pixel 11 Pro Fold de 1900 dólares. Cuanto más compacto y ligero, mejor.

Las características principales del iPhone Duo

La pantalla interior tiene una textura mate para reducir el reflejo. Aun así, de vez en cuando noté el pliegue en el centro donde se dobla la pantalla. A mí no me molestó, pero podría fastidiar a los más detallistas.

Apple también tuvo que dejar fuera algunos componentes para hacer un teléfono tan delgado: el iPhone Duo carece del avanzado sistema de cámaras presente en los teléfonos iPhone 18 Pro de 1199 dólares. Tampoco cuenta con el escáner facial para desbloquear el dispositivo, dependiendo en su lugar de un sensor de huellas dactilares en el lateral del teléfono.

Aunque Frommer predijo que el plegable de Apple no sería el adecuado para él, admitió que no podría resistirse a probar uno en la tienda.

“Cuando Apple hace algo, hay un atractivo que anima a la gente a, al menos, echarle un vistazo”, concluyó.