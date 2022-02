Para PC o Mac: Google anuncia Chrome OS Flex, el sistema operativo para revivir tu vieja computadora en desuso

Chrome OS es el sistema operativo de Google para computadoras personales basado en su popular navegador y sus servicios online, y que está disponible solo en una línea de notebooks y equipos de escritorio. Ahora, la compañía anunció Chrome OS Flex, un sistema operativo orientado para el sector corporativo y educativo que sigue el legado de CloudReady, un software desarrollado por la compañía Neverware, adquirida por Google en 2020. En su momento, esta compañía ofrecía una versión similar basada en el navegador Chromium, con similares prestaciones a Chrome OS, pero con la posibilidad de instalar el software en viejas computadoras en desuso.

Esta es la apuesta de Google con Chrome OS Flex, que ahora está disponible de forma oficial para revivir computadoras en desuso con un sistema operativo liviano y accesible. Sus prestaciones son muy similares a las que ofrece cualquier otra computadora con Chrome OS, aunque posee algunas limitaciones según el hardware del equipo a utilizar.

En su sitio de ayuda, Google aclara que Chrome OS Flex se encuentra en una etapa inicial de evaluación, y que no debe ser utilizado en una computadora principal, y recomienda el uso de CloudReady, que sí dispone de una versión estable. A su vez, la diferencia con la versión estandarizada de las computadoras Chromebooks está en el uso del chip de seguridad, además de la ausencia de las actualizaciones y soporte de firmware, TPM y encriptación.

En otros puntos, Google aclara que Chrome OS Flex no es compatible con las aplicaciones de Android, algo que sí ofrecen las Chromebooks, y no cuenta con soporte para virtualización de máquinas Windows con Parallels Desktop. Respecto al hardware, si bien el sistema operativo de Google puede instalarse en la mayoría de las computadoras con procesadores x86 de Intel o AMD, sean PC o Mac, Chrome OS Flex no se puede utilizar en equipos con chip ARM.

Más allá de estas aclaraciones de compatibilidad y rendimiento, Chrome OS Flex es el paso siguiente de Google por terminar de integrar CloudReady a los usuarios que deseen utilizar el sistema operativo basado en el navegador de Google para aprovechar equipos con un hardware antiguo. La compañía ofrece la posibilidad de probar sin cargo su sistema operativo en su sitio Chrome Enterprise con todos los servicios online conocidos, como su navegador y las herramientas productivas como Documents, Spreadsheets y Calendar, entre otros.