Ya está disponible la versión oficial de ChromeOS Flex, el sistema operativo de Google que se ofrece como una alternativa gratis y liviana de Windows

Ya está disponible la versión estable de ChromeOS Flex, el sistema operativo que desarrolla Google, que apuesta por prestaciones mínimas para correr en cualquier hardware, y que la compañía presentó oficialmente en febrero último. En rigor, ChromeOS nació mucho antes, en 2009, pero desde entonces era exclusivo de equipos (portátiles -chromebooks- o equipos de escritorio -chromebox-) que lo traían preinstalado. Ahora, gracias a la compra que hizo Google en 2020 de la firma Neverware, se puede instalar sin costo en cualquier computadora con chip de Intel o AMD.

ChromeOS Flex es un sistema operativo basado en Linux que tiene al navegador Chrome como herramienta principal: no hay aplicaciones en sí, sino instancias de sitios (sean propios de Google o no) que pueden usarse con o sin conexión a internet. Sí ofrece un escritorio convencional, ventanas, carpetas y demás. Las computadoras con ChromeOS preinstalado tienen acceso a la tienda de aplicaciones de Android, pero esto no sucede con ChromeOS Flex, probablemente para asegurar que el sistema operativo se mantenga ágil. ChromeOS tiene una enorme integración con los servicios de Google, por supuesto, pero no es excluyente usarlos.

Es que uno de los baluartes de ChromeOS es su frugalidad: debería tener un buen rendimiento en equipos más antiguos, en los que Windows 10 (o versiones anteriores) no tiene tanto margen de movimiento, sea porque hay poca RAM o el procesador es más limitado. Lo bueno es que se puede probar en un pendrive USB sin modificar la instalación de Windows, para verificar que funciona correctamente, y que ofrece alguna ventaja sobre el sistema operativo que tengamos instalado. Funciona tanto en PC (con procesadores de Intel o AMD) como en Mac (siempre que tenga un chip de Intel) y se actualiza en forma automática, como el navegador.

Cómo probar ChromeOS Flex en tu computadora

ChromeOS Flex está certificado para funcionar en 295 modelos de computadoras, pero esto no impide probarlo en otros equipos; por ejemplo, en una PC armada con partes compradas en un local de barrio. Lo que hay que hacer es: