Paso a paso: así se puede encontrar la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones

Es una de las consultas más frecuentes entre los usuarios de servicios de mensajería: ¿Existe una papelera de reciclaje en WhatsApp para recuperar chats borrados accidentalmente? La respuesta técnica es negativa, ya que la aplicación de Meta no almacena el historial de conversaciones en sus servidores. No obstante, existe un sistema de respaldo que funciona de forma similar a una papelera y permite restablecer toda la información perdida si se siguen los pasos adecuados.

El mecanismo principal para recuperar chats y archivos eliminados radica en la copia de seguridad, ese proceso que traslada los datos del perfil a la nube. Para los usuarios de Android, el backup se aloja en Google Drive, mientras que en los iPhone se gestiona a través de iCloud. Es fundamental comprender que esta copia es la única instancia que permite volver a cargar la información en el dispositivo si el usuario no ha realizado una actualización reciente del archivo en la nube.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

Para restaurar el contenido, el sitio oficial de WhatsApp sugiere un procedimiento preciso.

Desinstalar la aplicación del celular para proceder a su reinstalación inmediata.

Una vez abierta, el usuario debe verificar su número de teléfono —y el Apple ID si utiliza un iPhone— y pulsar sobre la opción “Restaurar historial de chats”.

En algunos casos, el sistema solicitará una verificación de identidad adicional mediante un código enviado por SMS o una llamada telefónica, especialmente si el usuario no tiene activada la verificación en dos pasos o las copias cifradas de extremo a extremo.

WhatsApp no tiene una "papelera" propiamente dicha donde recuperar los mensajes y archivos eliminados Cortesía @aarngiri / Unsplash

Es crucial recordar que, al restaurar el backup, se recupera la última versión almacenada; por lo tanto, cualquier mensaje enviado o recibido con posterioridad a esa copia quedará fuera del proceso y será imposible recuperarlo.

Por otro lado, cuando el objetivo es liberar espacio en la memoria del teléfono, la aplicación ofrece herramientas para vaciar chats individuales o grupales desde la configuración de la app.

Es posible eliminar archivos multimedia tanto de la conversación como de la galería, una opción útil para optimizar el funcionamiento del dispositivo móvil sin perder la capacidad de futuras restauraciones si se dispone de una copia de seguridad vigente antes de realizar la limpieza definitiva de los archivos almacenados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA