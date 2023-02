Philips presentó en Ámsterdam sus nuevos televisores y equipos de sonido

escuchar

De de los más de 150 medios de todo el mundo, al evento solo asistieron dos de Latinoamérica, y LA NACION fue uno de ellos. La explicación es la importancia que tiene Philips en nuestro país que, según palabras de un ejecutivo local, fue la empresa que más televisores vendió en el país durante 2022.

La ciudad de los canales fue el marco que eligió Philips (TP Vision, para su línea de audio y video) para mostrar a la prensa especializada todas las novedades en materia de televisores y parlantes. Comenzando por las pantallas, fue su CEO para Europa y América, Kostas Vouzas, el encargado de presentar los últimos modelos de displays. Entre los destacados se encuentran los nuevos televisores OLED+, The One y el The Xtra.

Por su parte, el modelo OLED+908 llega a los hasta 2100 nits en pantalla, lo que logra colores muy brillantes, además de negros plenos. En la serie OLED+ también se incluye un filtro anti reflejos y mejoras en el ángulo de visión, permitiendo que los espectadores disfruten de la proyección independientemente en dónde se encuentren sentados. A esto hay que sumarle el nuevo procesador P5 de séptima generación que cuenta con inteligencia artificial y que hace posible, entre otras cosas, configurar la temperatura de color en pantalla según la luz ambiente. Para observar cómo funciona esta característica, asistimos al taller de calidad de imagen, donde se cambiaban los tonos de la luz ambiente y veíamos cómo la pantalla adaptaba sus colores en tiempo real.

En cuanto a calidad de imagen, el nuevo lineal de televisores OLED cuenta con tecnología Dolby Vision, panel 4K y una tasa de actualización de 120 Hz a 48 Gbps de ancho de banda, con profundidad de 12 bits; HDMI 2.1 e-ARC y compatibilidad con VRR a través de FreeSync Premium y G-Sync.

El nuevo The Xtra, a diferencia del nuevo serial de paneles OLED, usa tecnología de mini LEDs. Tiene una resolución 4K mini LED de hasta 1000 nits de brillo máximo y sonido 2.1 con 64 W de potencia máxima ofrecida por Bowers & Wilkins. Otra novedad es que en la serie The Xtra, Philips ofrece un sistema operativo de desarrollo propio basado en Linux y de apariencia similar a Android TV.

Ambilight sigue siendo la carta fuerte que juega la compañía en sus televisores; se la configura desde el control remoto

En la línea The One se presentaron los modelos Philips 8808 y 8507 con Google TV como sistema operativo. Más allá de las características incluidas, el diferencial de todos los nuevos modelos de televisores Philips es la tecnología Ambilight que permite ambientar cualquier espacio de la casa con la retroiluminación que se proyecta sobre la pared. Estas luces de LED pueden ser configuradas mediante el control remoto de Philips que cuenta con un apartado especial para la sincronización de dichas luces.

Parlantes y auriculares

En el evento se presentaron nuevos productos en materia de audio. En el ascendente segmento de auriculares, Philips les quitó el velo a sus nuevos topes de gama, los Fidelio L4 (en la Argentina se vende la tercera generación) que llegarían al país este año. Estos auriculares premium con vincha de cuero y construcción en aluminio tienen un transductor de 40 mm creado por Philips, cancelación de ruido, compatibilidad con Bluetooth 5.3 y cuatro micrófonos.

Los nuevos Fidelio, con transductor de 40 mm diseñado por Philips

También se mostraron los modelos T2, unos auriculares in-ear que se caracterizan por sus detalles en cuero en su panel táctil y un aro de cerámica que le da un toque distintivo. La caja que oficia como cargador también tiene su parte superior revestida en cuero y el resto de su cuerpo, de aluminio. Los nuevos T2 son 20% más pequeños en comparación a los T1. Estos auriculares vienen con un sistema de cancelación activa de ruido adaptativo, con seis micrófonos en total.

Los nuevos auriculares T2 en su estuche cargador

Si hubo algo llamativo durante el evento en materia de audio, fueron los nuevos Philips Kokoon. Este nuevo producto fue desarrollado para ayudar a conciliar el sueño. Al usarlos, ayudan monitorizar el patrón del sueño para adaptar el audio y atenuarlo automáticamente a medida que el usuario se va quedando dormido; además, luego se podrá acceder a muchas estadísticas de sueño a través de la sincronización con su app.

Para terminar nuestro recorrido por el evento, pudimos probar todo el lineal de barras de sonido y parlantes con Wi-Fi direct de la línea Fidelio. Estos productos tienen por objetivo mejorar el sonido de los televisores. Los más destacados fueron los modelos TAW6505/10 con potencia de sonido de 80W y el TAW6205/10 de 40W que, al sincronizarse de forma inalámbrica con el TV Philips, se vinculan también las luces Ambilight siguiendo el ritmo de lo que vemos en pantalla. Lo interesante de la propuesta es que, mediante la app de la empresa, podremos ir configurando dichos parlantes de forma escalable a medida que los vayamos comprando. De esta forma es posible indicarles si se sumaran al refuerzo de medios, agudos o sonido ambiental.

