PlayStation Showcase llegó con una catarata de novedades: Spider-Man 2, Star Wars KOTOR, Wolverine, God of War: Ragnarok y más

En un evento de 40 minutos, llamado PlayStation Showcase, Sony tiró la casa por la ventana y presentó sorpresas que elevan la promesa para 2022 de la PlayStation 5, sin olvidar los títulos que también estarán disponibles para la PS4.

Star Wars: Knights of the old Republic Remake

El evento comenzó con un pequeño trailer, pero con gran impacto. Uno de los juegos más aclamados de Star Wars regresará para PlayStation 5 y PC en una remake que aún no tiene fecha de lanzamiento. Pudimos ver un teaser de Revan, la protagonista, con un sable láser rojo que hizo gritar de la sorpresa a más de uno que estaba viendo el stream por los canales de Youtube de Play. Aspyr (creadores de varios juegos de Star Wars) y Sony, junto a LucasFilm Games, desarrollan este RPG que tantos fanáticos pedían que regrese.

Project Eve

Con un poco de Bayonetta y un poco de Nier, pudimos ver al Project Eve, un juego de acción en tercera persona. En un futuro no tan cercano, los humanos fueron expulsados de La Tierra por los alienígenas “NA:tives”. Nuestra misión, encarnando a la protagonista Eve, será la de infiltrarnos para recuperar el planeta perdido. Con combate intenso, que incluye ataque, defensa, bloqueos y evasión, deberemos aprender los movimientos de nuestros enemigos para lograr nuestro objetivo. Llegará para PS4 y PS5, pero aún sin fecha confirmada.

Wolverine

Este no se lo esperaba nadie. Había rumores de un nuevo juego de Marvel, pero en un teaser de un minuto vimos a Logan (sin mostrar la cara), sentado en la barra de un bar repleto de heridos que lo rodean. De pronto, un atacante con un cuchillo se le asoma por detrás, y nuestro querido Wolverine solamente acciona sus garras para ir al fundido a negro y revelar el título del juego: Marvel’s Wolverine.

Si notás similitudes con Spider-Man, es que las hay. El estudio a cargo, Insomniac, será el mismo que hizo el juego de PS4 Marvel’s Spider-Man y su expansión standalone, Miles Morales. Son los mismos que hicieron el aclamado Ratchet and Clank y que también llevan adelante el Spider-Man 2, con Venom. Agenda completa para los muchachos y muchachas en las oficinas del estudio de California adquirido por Sony. No tiene fecha de lanzamiento.

Spider-Man 2

Tal como te adelantamos, Insomniac trabaja en la secuela de Spider-Man, y con un trailer de mucha acción pudimos ver a Peter Parker y a Miles Morales luchar con espectaculares trajes contra varios enemigos… pero la sorpresa no estuvo solo en la fecha de lanzamiento para 2023, sino que al final de trailer escuchamos la voz del antihéroe favorito de los seguidores de Marvel: Venom, el simbionte alienígena, estará también en el juego para PlayStation 5. Aún no sabemos si será con multiplayer, si podremos o no manejar a Venom, pero lo que si se sabe es que esta fue una de las grandes sorpresas del año en lo que a videojuegos refiere.

God Of War: Ragnarok

La frutilla del postre fue finalmente ver a Kratos y a un Atreus adolescente en lo que será la secuela del God Of War de 2018 de Santa Monica Studios. Ragnarok llegará, aún sin fecha, para PS4 y PS5, y busca explorar la cultura nórdica. En el video presentación pudimos ver los combates con diferentes armas, poderes, un poco más de la relación de padre e hijo y mucho más de la historia, que esta vez no estará en manos del aclamado director Cory Barlog, sino que esta vez pasará por la visión de Eric Williams.

Otros anuncios

Pudimos conocer más en detalle el juego de los creadores de Borderlands, Tiny Tina Wonderland, y un poco más del inminente Deathloop, de Bethesda y exclusivo para PS5. Entre presentaciones también se vió un adelanto de la experiencia interactiva de RadioHead, el ya filtrado remaster de Alan Wake y nuevas imágenes del GhostWire Tokio, que reúne acción con el folklore del terror japonés.

Además, tenemos al fin fecha de lanzamiento del Gran Turismo 7 (4 de marzo de 2022), pudimos meternos en profundidad en el juego exclusivo para PS5 de Square Enix, Forspoken, vimos más del juego de Ubisoft, Rainbow Six: Extraction, confirmaron la fecha de llegada de la versión de GTA V para PS5 para el 22 de marzo de 2022, y un nuevo trailer del juego de Square Enix, Guardians of the Galaxy (de los creadores de Deus EX) que llegará este 26 de octubre.

Dentro de las novedades exclusivas, pudimos ver un juego de exploración y aventura llamado Tchia, en donde podremos convertirnos en animales de las islas de Nueva Caledonia, el anuncio para 2022 de la colección de Uncharted que incluirá Uncharted 4 y The Lost Legacy que llegará para PS5 y PC y otro juego de vampiros, llamado Vampire The Masquerade Blood Hunt con un multiplayer online lleno de poderes.