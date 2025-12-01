¿El celular antes de los 12 años entraña riesgos para la salud? Un nuevo estudio dice que sí

NUEVA YORK.— ¿Cuál es la edad “correcta” para que un niño empiece a tener celular? Esa es la pregunta que atormenta a muchos padres, tironeados entre los ruegos de sus hijos adolescentes y las advertencias de los investigadores, que hablan de los potenciales efectos nocivos de ese estado de conectividad permanente.

Los hallazgos de un nuevo estudio, sin embargo, refuerzan los argumentos para decir que no.

El estudio fue publicado hoy en la revista científica Pediatrics y reveló que los niños que ya accedieron a su propio celular a los 12 años corren más riesgo de sufrir depresión, obesidad y falta de sueño que quienes no lo tienen. Los investigadores analizaron los datos de más de 10.500 chicos que participaron del Estudio del Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, el mayor seguimiento a largo plazo del desarrollo cerebral de los adolescentes que se haya hecho en Estados Unidos y que continúa hasta la fecha.

Y el estudio también descubrió que cuanto menor edad por debajo de los 12 años tiene un niño que recibe su primer celular, mayor es su riesgo de obesidad y privación del sueño. Los investigadores también se enfocaron en un subconjunto de niños que hasta los 12 años no tenían celular y descubrieron que quienes lo recibieron durante el año siguiente habían desarrollado síntomas de salud mental más preocupantes y peor calidad de sueño que quienes no lo recibieron.

“Antes de darle un celular a un niño hay que pensar lo que implica para su salud, y actuar en consecuencia”, dice la doctora Ran Barzilay, autora principal del estudio y psiquiatra de niños y adolescentes del Hospital de Niños de Filadelfia.

Para entender mejor los riesgos

El nuevo estudio solo revela la relación entre recibir un celular a una edad más temprana de la adolescencia y tener un deterioro de salud, pero no una relación de causalidad entre ambas cosas. Sin embargo, los investigadores citan estudios previos que sugieren que los jóvenes que tienen celular pasan menos tiempo socializando, haciendo ejercicio y durmiendo, todas cosas esenciales para el bienestar. Los científicos señalan que la adolescencia es una etapa delicada en la que hasta un mínimo cambio en el sueño o la salud mental pueden tener efectos profundos y consecuencias a largo plazo.

El propósito del estudio no es acomplejar a los padres que ya le han dado dispositivos a sus hijos, dice Barzilay, y agrega que es muy realista sobre lo arraigados que ya están los celulares en la cultura adolescente.

La conclusión, agrega Barzilay, es que la edad importa.

“El tema es que un chico de 12 años es muy diferente a uno de 16”, apunta. “No es como comparar a un adulto de 42 años con uno de 46, que son lo mismo”.

La edad promedio a la que los niños del estudio obtuvieron su primer celular fue a los 11 años, y según un informe reciente del Centro de Investigaciones Pew, prácticamente todos los adolescentes norteamericanos dicen tener acceso a un celular.

Jacqueline Nesi, profesora adjunta de psiquiatría y comportamiento humano de la Universidad de Brown y autora del boletín Techno Sapiens sobre la crianza en la era digital, advierte que el nuevo estudio no pudo demostrar que los celulares sean causantes directos de ese deterioro de la salud.

La edad promedio a la que los niños del estudio obtuvieron su primer celular fue a los 11 años Shutterstock - Shutterstock

“Obtener evidencia causal sobre est tema es extremadamente difícil, por no decir imposible”, señala Nesi, pero agrega que los hallazgos del nuevo estudio podrían “alentar” a los padres a retrasar la entrega del primer celular a sus hijos.

“No hace falta que los padres o adultos a cargo esperen a tener evidencias perfectas para tomar este tipo de decisiones”, apunta Nesi, y los alienta a empoderarse, confiar en sus instintos, y recién entregar el primer celular cuando todos estén listos, incluidos los padres, que son los que después tendrán la difícil tarea de poner límites y restricciones a su uso.

“Entregarle a un niño un dispositivo con acceso a todo lo que hay en internet siempre será riesgoso”, dice Nesi.

La importancia de cuidar el buen sueño

Por más que los investigadores sigan debatiendo sobre los efectos perjudiciales del celular en los niños, la mayoría tiende a coincidir en los dispositivos pueden hacer que no duerman lo suficiente.

El doctor Jason Nagata, pediatra de la Universidad de California en San Francisco, menciona un estudio de 2023 en el que trabajó, también en base a la muestra de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, que reveló que el 63% de los niños de 11 a 12 años dijeron tener un dispositivo electrónico en su habitación. Y casi el 17% dijo que alguna de las noches de la semana anterior los había despertado el sonido de notificaciones del celular.

Según Nagata, si los padres ya les han dado un celular a sus hijos, una medida sencilla que pueden tomar las familias para mitigar los efectos negativos para la salud asociados con ellos es dejarlos fuera de la habitación durante la noche.

Sin embargo, tanto Nagata como otros investigadores reconocen lo difícil que puede ser lidiar con esa situación en el seno de las familias.

Barzilay tiene tres hijos, a dos de los cuales les entregó un celular antes de que cumplieran 12 años. Ahora, sin embargo, dice que su hijo de 9 años tendrá que esperar más tiempo, y anima a otros padres a considerar los nuevos datos sobre los posibles riesgos del acceso temprano a un celular antes al de comprarle uno a sus hijos.

“Esto no significa que todos los niños que tienen celular vayan a tener un problema de por vida”, aclara Barzilay. “Simplemente significa que nosotros, como padres —y espero que también los responsables políticos y la sociedad—, tenemos que hacer algo al respecto”.

Por Catherine Pearson

(Traducción de Jaime Arrambide)