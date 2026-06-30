Probamos el Hot 60i de Infinix, un smartphone que viene lleno de accesorios

En los últimos años, el mercado argentino de teléfonos móviles experimentó una transformación significativa con la llegada de nuevas marcas que ampliaron la oferta disponible para los consumidores. A los tradicionales gigantes del sector se sumaron fabricantes como Tecno, Nubia e Infinix, mientras que otras compañías, como TCL, reforzaron su presencia o regresaron con estrategias renovadas. Este desembarco permitió diversificar un mercado que durante mucho tiempo estuvo concentrado en pocas opciones y abrió la puerta a una competencia mucho más dinámica.

La aparición de estos nuevos jugadores no solo incrementó la variedad de dispositivos disponibles en las góndolas, sino que también generó una fuerte presión competitiva sobre precios, prestaciones y estrategias comerciales. Como suele ocurrir en este tipo de escenarios, el principal beneficiado es el consumidor, que hoy cuenta con un abanico mucho más amplio de alternativas para elegir según sus necesidades y presupuesto. Desde equipos de entrada hasta modelos con características premium, la oferta nunca había sido tan diversa.

En ese contexto se mueve Infinix, una marca que busca consolidar su crecimiento en Argentina apostando especialmente al segmento de gama media, uno de los más disputados y atractivos del mercado. Con una estrategia centrada en ofrecer especificaciones competitivas, diseños modernos y precios agresivos, la compañía intenta diferenciarse en una categoría poblada de opciones y conquistar a un público cada vez más informado y exigente. El nuevo Hot 60i es una muestra de esa apuesta.

Todos los accesorios que vienen en la caja del Infinix Hot 60i

Una caja bien completa

Uno de los aspectos que más llama la atención del Infinix Hot 60i aparece incluso antes de encender el equipo. En una época en la que muchos fabricantes han reducido al mínimo el contenido de la caja, Infinix mantiene una propuesta mucho más generosa. El smartphone llega acompañado por el cargador, el cable USB-C para carga y transferencia de datos, auriculares y una funda protectora transparente con una textura rugosa que ayuda a mejorar el agarre y proteger la parte trasera del dispositivo.

Esta decisión tiene un impacto directo en la experiencia del usuario. Mientras que con otros teléfonos es habitual tener que adquirir por separado algunos accesorios esenciales, el Hot 60i ofrece prácticamente todo lo necesario para comenzar a utilizarlo desde el primer momento. No hace falta salir a buscar un cargador compatible ni invertir dinero extra en una funda básica para proteger el equipo durante los primeros días de uso.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan una solución completa y sin complicaciones. Con una única compra, el usuario obtiene un paquete listo para usar que cubre las necesidades más habituales desde el primer día. Es un detalle que suma valor a la experiencia general y que demuestra cómo Infinix intenta diferenciarse en un segmento muy competitivo prestando atención a aspectos que muchas veces otras marcas han dejado de lado.

El Infinix Hot 60i ya se vende en nuestro país

Sobrio y elegante

Las primeras sensaciones al sacar el Infinix Hot 60i de la caja son positivas. Lejos de buscar llamar la atención mediante colores estridentes o diseños recargados, el equipo apuesta por una estética sobria y elegante. Su diseño transmite una sensación de equilibrio y madurez, con líneas limpias y una apariencia que incluso puede calificarse como minimalista, una decisión poco habitual en un segmento donde muchas marcas buscan destacarse visualmente a cualquier costo.

No es raro encontrar en esta gama teléfonos que recurren a módulos de cámaras llamativos, botones con colores contrastantes o terminaciones cargadas de detalles para diferenciarse de una competencia cada vez más intensa. El Hot 60i toma un camino diferente. En lugar de buscar protagonismo mediante artificios estéticos, apuesta por un diseño clásico que resulta agradable a la vista y que probablemente envejezca mejor con el paso del tiempo.

Esa búsqueda de simplicidad también se refleja en la comodidad de uso. A pesar de incorporar una pantalla de 6,7 pulgadas, el dispositivo se siente sorprendentemente liviano en la mano, con un peso inferior a los 200 gramos. Esto facilita llevarlo en el bolsillo durante toda la jornada y contribuye a una experiencia más confortable en el uso diario, especialmente para quienes utilizan el teléfono durante muchas horas o están en constante movimiento.

La cámara principal del Infinix Hot 60i es de 50 megapixeles

Características y experiencia de uso

Más allá de su diseño, el Infinix Hot 60i busca conquistar al usuario a través de una combinación equilibrada de características técnicas y experiencia de uso. El equipo incorpora una pantalla IPS de 6,7 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, una especificación que todavía resulta poco frecuente en algunos modelos de este segmento. Esta característica se traduce en desplazamientos más fluidos al navegar por redes sociales, sitios web o menús del sistema operativo.

En su interior encontramos un procesador MediaTek Helio G81 Ultimate acompañado por 256 GB de almacenamiento interno, una capacidad más que generosa para un equipo de este rango de precio. Además, ofrece la posibilidad de expandir el almacenamiento mediante tarjetas MicroSD y suma hasta 16 GB de memoria RAM total gracias a la combinación de 8 GB físicos y 8 GB de RAM virtual. Sobre el papel, se trata de una configuración pensada para quienes buscan espacio de sobra para aplicaciones, fotografías y videos sin preocuparse demasiado por quedarse sin memoria.

La unidad probada correspondía al color plateado, aunque también está disponible en versiones negra y azul. Durante las semanas de uso cotidiano, el comportamiento general del dispositivo fue satisfactorio. Instalé aplicaciones de redes sociales, herramientas de mensajería y algunos juegos casuales como Candy Crush, además de títulos más exigentes dentro de los battle royale para móviles. En todos los casos, el teléfono respondió de manera correcta, sin cierres inesperados ni problemas de rendimiento que afectaran la experiencia general.

Uno de los puntos más destacados del Hot 60i es su autonomía. La batería de 5160 mAh demostró estar a la altura de las exigencias de una jornada completa de uso intensivo. Entre redes sociales, navegación web, mensajería, reproducción de videos y sesiones ocasionales de juego, el teléfono llegó sin inconvenientes al final del día. Incluso quedó energía suficiente para una de mis actividades habituales antes de dormir: dedicar algunos minutos a la lectura de noticias y artículos.

El Infinix Hot 60i incorpora Folax, un asistente de IA integrado a nivel de sistema que permite interactuar con el teléfono mediante comandos de voz o texto. Gracias a esta herramienta, los usuarios pueden realizar consultas, programar recordatorios, crear alarmas, abrir aplicaciones y modificar distintas configuraciones del dispositivo sin necesidad de navegar por los menús. Se trata de una función pensada para agilizar tareas cotidianas y acercar las ventajas de la inteligencia artificial a un público cada vez más amplio.

En el apartado fotográfico, el Infinix Hot 60i ofrece una propuesta acorde a lo que se espera dentro de la gama media de entrada. Su cámara principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.6 logra resultados satisfactorios en condiciones de buena iluminación, con imágenes que presentan un nivel de detalle adecuado para compartir en redes sociales o almacenar recuerdos cotidianos. El sistema se complementa con un sensor de profundidad destinado a mejorar el efecto retrato y un flash LED dual para situaciones de menor luminosidad.

La aplicación de cámara incorpora diversas funciones impulsadas por inteligencia artificial, además de modos como Súper Noche, HDR, panorámica, cámara lenta y modo Pro para quienes desean un mayor control sobre los parámetros de captura. La cámara frontal de 8 megapíxeles cumple correctamente con selfies y videollamadas, mientras que la grabación de video alcanza resoluciones de hasta 2K. En líneas generales, la experiencia fotográfica es correcta y consistente con el posicionamiento del equipo: no busca competir con modelos de gama alta, pero sí ofrecer resultados confiables para el usuario promedio. Eso sí, en fotografías nocturnas con poca luz, las imágenes tienden a pixelarse un poco.

En conclusión

El Infinix Hot 60i llega a un segmento donde la competencia es feroz y donde cada fabricante busca destacarse con diferentes estrategias. En este caso, la marca opta por un camino inteligente: no intenta reinventar la rueda ni promete experiencias revolucionarias. Su propuesta se basa en ofrecer un conjunto equilibrado de características, una buena autonomía, un diseño agradable y una experiencia de uso confiable para el día a día. Y precisamente ahí radica buena parte de su atractivo.

Quienes busquen un teléfono para redes sociales, mensajería, navegación web, consumo de contenido multimedia y fotografía ocasional encontrarán en el Hot 60i un compañero competente. La amplia pantalla, la generosa batería, el almacenamiento abundante y el completo paquete de accesorios incluidos en la caja terminan conformando una propuesta sólida dentro de la gama media de entrada. En definitiva, Infinix demuestra que todavía hay espacio para dispositivos que priorizan la practicidad y el valor agregado por encima de la innovación forzada, ofreciendo una alternativa interesante para quienes buscan sacar el máximo provecho de cada peso invertido.

El Hot 60i se consigue a 480.000 pesos en su página oficial.