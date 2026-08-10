Alivio para el bolsillo: el cambio que abarató los gastos de los argentinos en el exterior

Los argentinos gastaron más de US$1,4 millones en el exterior con la Visa Lemon Card durante las vacaciones de invierno, un 61% más que en el mismo período del año pasado. A su vez, la cantidad de usuarios que utilizaron la tarjeta fuera del país creció un 54% interanual, según datos difundidos por la compañía.

En las dos semanas de vacaciones de invierno, Lemon registró más de 150.000 pagos internacionales, de los cuales el 86% se realizó en pesos.

Desde fines de abril, los pagos internacionales realizados con pesos o dólares digitales a través de la Visa Lemon Card no están alcanzados por la percepción del 30% establecida por la RG 5617. Según cálculos de la fintech, si ese recargo se hubiera aplicado sobre los US$1,4 millones procesados durante las vacaciones, sus usuarios habrían pagado alrededor de US$432.000 adicionales.

Para dimensionar la cifra, la compañía señaló que ese monto equivale al costo de alrededor de 9600 valijas despachadas, 2900 vuelos nacionales o 3600 noches de hotel.

El crecimiento de los consumos internacionales, sin embargo, no se limitó al período de vacaciones. De acuerdo con Lemon, el volumen de compras en dólares viene aumentando, en promedio, un 55% mensual, mientras que la cantidad de usuarios que realiza pagos en el exterior crece un 18% por mes.

Hace cuatro meses, Lemon comenzó a procesar pagos internacionales directamente con stablecoins (USDC) a través de Visa. La iniciativa forma parte de la alianza que ambas compañías mantienen desde 2021.

Actualmente, se emitieron más de 2,5 millones de Visa Lemon Card en la Argentina, Perú, Colombia y Brasil, según informó la fintech.