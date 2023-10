escuchar

Siempre se habló de “la batalla de consolas”, y de por qué comprar una y no la otra. Esta batalla se incrementó en los últimos años con el cambio de ideologías de dos de las empresas más grandes. Mientras una ahora apunta a tener juegos en formato de suscripción como el mayor atractivo, la otra apunta a tener los mejores juegos exclusivos del mercado. Si bien ambas empresas hacen también lo que hace el otro (Xbox tiene exclusivos y PlayStation tiene planes de juegos en suscripción), este duelo tiene marcados momentos de triunfos para las compañías: Marvel’s Spider-Man 2 es sin dudas uno de esos momentos. Este juego que llega de manera exclusiva no solo para PlayStation, sino solamente para PlayStation 5, es una de esas razones que te puede llevar a comprarte una consola por sobre la otra. Ya había marcado un hito con las ediciones anteriores de Spider-Man y su expansión Miles Morales, pero ahora tenemos un título que corre aprovechando todo el potencial de los juegos de la nueva generación.

Tráiler de lanzamiento del juego

Pero: ¿qué es Spider-Man 2?

Spider-man 2 es la secuela directa de los juegos que pudimos jugar en PS4 en 2018 y 2020. Bajo la idea de recorrer una enorme Manhattan libremente en modo mundo abierto, vamos a poder controlar tanto a Peter Parker como a Miles Morales, los dos Spider-Man, en una ciudad repleta de detalles hasta el más mínimo, con edificios icónicos, barrios, montones de referencias ocultas a películas, series y cómics… podemos decir que es una de las primeras veces donde este mundo abierto se siente vivo de verdad: tráfico, calles abarrotadas de gente, policías, bomberos, villanos, helicópteros, aviones y todo lo que te puedas imaginar. Nueva York, ahora con Manhattan, Brooklyn y Queens, se siente viva, late y participa, no es solo un fondo funcional al juego.

Una captura de Spider-man 2, el juego exclusivo de la PlayStation 5

Vamos a ver en tercera persona a nuestros personajes, que vamos a poder intercambiar con un simple botón, sin pantallas de carga, aprovechando la velocidad del SSD de la consola. Vamos a tener batallas frenéticas con miles de combos para ir aprendiendo frente a más de 20 villanos en simultáneo que a su vez se siente armonioso, como un ballet en el joystick y sin una dificultad que deje afuera a nadie. Vamos a usar las telarañas para movernos, las alitas de araña para planear (que se vieron en la peli de Tom Holland) y vamos a ir acumulando poderes y gadgets para sumar a los combos en los momentos de pelea que va a hacerte usar la imaginación a la hora del combate. Ya sea usar poderes, o la telaraña, o bien treparte para pegar fuerte desde arriba… todo sirve. Inclusive, ahora el sigilo está incrementado, ya que podemos crear nuestras propias redes de telarañas por los techos para caer de sorpresa sobre los villanos de turno.

Una captura de Spider-man 2, el juego exclusivo de la PlayStation 5

El juego se siente espectacularmente divertido desde el punto de vista de jugabilidad; tanto es así que si bien tiene un modo de traslado rápido para movernos en el mapa (sin tiempos de carga también), es probable que termines eligiendo pasear por la ciudad con la telaraña, por la gratificante sensación de volar y columpiarte por entre los edificios tirando piruetas. Además, le suma funcionalidades de movimiento con el control DualSense y sensaciones en los gatillos y la vibración que le suman a la hora de la inmersión.

Como en el juego anterior, también vamos a tener no solo poderes y combos desbloqueables, sino también 60 trajes personalizables para usar tanto con Miles como con Peter para elegir el look que más quieras.

Una captura de Spider-man 2, el juego exclusivo de la PlayStation 5

Visualmente nos dejó boquiabiertos por la calidad gráfica. No solo por la potencia de movernos sin pantallas de carga, o por la cantidad de enemigos y personas en la ciudad, sino por lo lindo que se ve. Vamos a trepar el Empire State o recorrer el Central Park con una iluminación espectacular, y ni hablar de cómo se ven Peter, Miles… o Venom. El nivel de detalle dentro del juego, no solo en cinemáticas, es realmente para destacar.

La historia que empuja a un juego candidato al GOTY

Si de Venom hablamos, vamos a hablar de enemigos y personajes que van a estar presentes en la historia. Sin mucho spoiler, vamos a contarte que comenzamos con un Miles y Peter trabajando en conjunto para mantener a NY a salvo. Dr Octopus está en la cárcel al igual que Mr Negative (del primer juego), pero de golpe aparece una nueva amenaza: Kraven.

Este cazador (con una historia sacada de los cómics, pero con varios cambios), llega para desafiarse a capturar los personajes más populares del juego anterior… pero a medida que crece la historia vamos a descubrir que hay un ente oculto que pasará a ser central en el segundo acto. Estamos hablando nada más y nada menos que del simbionte Venom.

Una captura de Spider-man 2, el juego exclusivo de la PlayStation 5

No, no insistas. No vamos a spoilearte qué pasa con Venom, pero sí podemos decirte que vas a disfrutar cada segundo de cómo el juego evoluciona, cambia, cómo se manejan los poderes y cómo va mutando todo alrededor de los personajes que te ponen constantemente en un desafío de aprendizaje altamente gratificante.

Además de Venom y Kraven vamos a ver a MJ, tu amigo Harry y su padre Norman Osbourne, Black Cat, y muchos personajes más que hacen que la historia sea espectacular de principio a fin y quizás te dejen con ganas de más.

Con más de 20 horas de historia lineal y otras 20 más o menos de misiones secundarias, puzzles y exploración, Spider-man 2 se pone firme como contendiente a mejor juego del año (GOTY) y hasta ahora, uno de los mejores juegos que pueden jugarse en una PlayStation 5.

Temas Reseñas de videojuegos