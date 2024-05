Qué pasa si se usan los controles de la PlayStation mientras se están cargando, ¿afecta su vida útil?

Escuchar

Los videojuegos se convirtieron en un modo de entretenimiento para niños, jóvenes y adultos, por lo que constantemente esta industria se está actualizando para ofrecer mejores productos a sus clientes.

Así es el caso de PlayStation de la compañía Sony, una de las consolas preferidas por muchos alrededor del mundo. Este artefacto tuvo una significativa evolución y, ahora, se ofrece una versión con mejores imágenes, capacidad de juego y rendimiento para el público.

La PlayStation es una de las consolas más usadas para el entretenimiento PLAYSTATION - PLAYSTATION

Los controles DualSense (PS5) y DualShock (PS4) son inalámbricos, para permitirle al jugador tener una mejor experiencia sin llegar a incomodarse por los cables de unión. Pero estos objetos tienen que ponerse a cargar cada cierto tiempo y es ahí cuando a muchos les surge la pregunta de si es bueno o malo usar el control mientras está optiminzado su batería.

A través de la página oficial de PlayStation, se pueden encontrar varios artículos sobre cómo cargar los controles y accesorios de la PS. En este sitio de internet se expone que estos objetos deben ser puestos a cargar directamente con la consola y no con la toma corriente; ambos deben estar encendidos o en modo reposo.

El uso de los controles de la PlayStation es crucial para el buen funcionamiento del equipo SONY - SONY

El tiempo que puede llegar a durar en recuperar la batería por completo es de casi dos horas, y se debe poner en un lugar con una temperatura estable de entre 10 a 30 grados centígrados. La vida útil de los controles, accesorios y consola, dependerán del cuidado que se les dé, afirma PlayStation.

En la información dada en el portal web de PS, no resulta claro sobre si se puede usar o no el control para jugar al mismo tiempo que carga; no obstante, influencers dedicados al mundo gamer, exponen en sus redes sociales que es mejor no emplear los controles mientras cargan, pues esto podría dañarlos a largo plazo por causa de la alta temperatura.

Por Karen Castañeda

EL TIEMPO (GDA)