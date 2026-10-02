Samsung hace oficiales los Galaxy Buds On, sus primeros auriculares inalámbricos tipo clip

Samsung ha presentado sus primeros auriculares inalámbricos de tipo clip, Galaxy Buds On, en Corea del Sur para sumarse a una tendencia iniciada por los wearables de Bose, Huawei y Shokz y que se distinguen por engancharse a la oreja, dejando libre el canal auditivo.

El fabricante coreano ha dado todos los detalles de sus nuevos auriculares Galaxy Buds On, que se convierten en los primeros de tipo clip que lleva al mercado, y que estarán disponibles el 27 de octubre en Corea del Sur a un precio de 299.000 wones (222 dólares). Posteriormente, llegarán a los mercados globales.

“Los Galaxy Buds On son un factor de forma diseñado para adaptarse a las diversas situaciones de uso diario de los consumidores. Proporcionarán a los usuarios una experiencia de escucha diaria cómoda, manteniéndolos conectados de forma natural con su entorno”, señala el vicepresidente ejecutivo y director de la Oficina CX de la División MX de Samsung Electronics, Kim Jeong-hyun, en un comunicado.

Los Galaxy Buds On son los primeros auriculares tipo clip de Samsung

Los Galaxy Buds On presentan un diseño tipo clip, una tendencia iniciada por los propios de Bose, Huawei y otros, se enganchan a la oreja y no bloquean el canal auditivo.

De hecho, se popularizaron al reducir la fatiga que pueden producir los auriculares tipo intraural cuando se llevan puestos durante largos períodos de tiempo. Otra de sus virtudes es que en todo momento el usuario está atento al entorno, ya que, al no taponar el canal auditivo, permiten la entrada de cualquier sonido.

Al tratarse de un nuevo tipo de auriculares de Samsung, el fabricante ha implementado un diseño ergonómico que amplía el área de contacto para repartir la presión, tras analizar datos de diversas formas de orejas y realizar simulaciones que han permitido optimizar la ubicación de los altavoces y las baterías.

Además, incluye un altavoz TwinBoost que refuerza los tonos graves, una función para ajustar el volumen según el sonido del entorno, y otra para reducir la fuga de audio y poder usarlos en espacios públicos.

En lo que respecta a sus especificaciones, los Galaxy Buds On cuentan con el chip Snapdragon S7 Gen 1, un amplificador Clase D de alta eficiencia (con hasta 9,5 horas de reproducción continua), la tecnología Intelligent Clear Call, tres micrófonos, un sensor de vibración por conducción ósea y soluciones de aprendizaje automático para separar la voz del ruido de fondo.

Al conectarlos a un dispositivo compatible con Galaxy AI, ofrecen funciones de inteligencia artificial (IA), como Gemini Live, que permite conversar de forma natural mientras se llevan puestos los auriculares.

También cuentan con Quick Voice Memo, que graba notas de voz al mantener pulsada el área táctil de la parte trasera del auricular mientras se habla; Bixby, para buscar con la voz el contenido guardado; y la función Gestos de Cabeza, para acciones como responder o colgar llamadas, desactivar alarmas o leer notificaciones.