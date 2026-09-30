Samsung renueva su llavero Bluetooth con el Galaxy SmartTag 3: más chico, con más autonomía, y compatible con el iPhone

Samsung ha presentado su nuevo dispositivo de localización Galaxy SmartTag 3, que ha sido renovado con un formato más pequeño y ligero, además de incluir un mayor alcance de localización, compatibilidad entre distintos sistemas operativos y actualizaciones de ubicación más rápidas con Galaxy Find My Network.

La compañía ha rediseñado este dispositivo compacto con mejoras y nuevas funciones pensadas para ofrecer una forma “más sencilla” de localizar las pertenencias o mascotas de los usuarios, garantizando “mayor tranquilidad” en el día a día.

En este sentido, el nuevo Galaxy SmartTag 3 cuenta con un diseño aproximadamente un 35 por ciento más pequeño en volumen y un 33 por ciento más ligero, en comparación con la generación anterior. De esta forma, ahora es más fácil colocarlo en los objetos que se deseen localizar, como las llaves, bolsos o el equipaje.

Asimismo, cuenta con un acabado de aluminio que es más resistente, así como con certificación IP67, y se complementa con accesorios de funda y llavero que facilitan su integración con los objetos. Por ejemplo, una de las nuevas fundas integra una correa para ponerlo en el collar de las mascotas.

Así es el nuevo localizador Bluetooth Galaxy SmartTag 3 de Samsung

Mayor alcance y localización más rápida

Por otra parte, sus funciones se han mejorado para ofrecer un mayor alcance y una localización más rápida. Así, Samsung ha señalado que el SmarTag 3 ha ampliado “considerablemente” el alcance de Vista de brújula, lo que permite que los usuarios puedan comenzar a localizar un objeto desde una distancia mayor.

Esto se debe a la tecnología Bluetooth 6.0 Channel Sounding, que permite proporcionar orientación sobre la distancia y la dirección del objeto desde hasta 60 metros. Esto es, tres veces más lejos que la generación anterior.

Igualmente, una vez los usuarios se acercan, la tecnología de banda ultraancha (UWB) les ofrece una precisión aún mayor, ya que también ha sido mejorada para garantizar una localización “más fluida y continua”.

Como resultado de todo ello, si los usuarios pierden un objeto, por ejemplo, en un parque de grandes dimensiones, la Vista de brújula ayudará a acotar la ubicación desde una mayor distancia y les guiará de forma más precisa a medida que se acercan al objeto en cuestión.

Samsung también ha detallado que, cuando el SmarTag 3 queda fuera del alcance de conexión directa, entra en juego Galaxy Find Network. Esta red se compone de más de 900 millones de dispositivos Galaxy en todo el mundo, que actúan como nodos de localización, ayudando a detectar la ubicación de SmartTag3.

En este sentido, Galaxy Find Network se ha actualizado para ofrecer actualizaciones más rápidas, de manera que el usuario pueda obtener información sobre la ubicación “antes de lo habitual”.

Otra novedad de SmartTag 3 es la función Notificación de lugar, que permite que los usuarios se mantengan informados de la localización sin tener que realizar búsquedas activas. Concretamente, esta herramienta permite definir un área y, cuando un objeto con el SmarTag entra o sale de ella, reciben una alerta informando del movimiento.

Por ejemplo, los usuarios pueden definir un área como su casa y recibir una notificación cada vez que su mascota, con el SmarTag en el collar, entre o salga de ella.

Entre otras capacidades, Samsung ha indicado cómo con la función de Historial de ubicación, los usuarios también podrán consultar dónde ha estado el SmartTag recientemente y sus últimos movimientos.

El SmartTag 3 también incluye el Modo perdido que, con tecnología NFC, permite mostrar información de contacto registrada o un mensaje breve cuando se escanea con un dispositivo móvil compatible. Igualmente, con Notificar si se olvida, los usuarios pueden recibir una notificación cuando el dispositivo móvil pierde la conexión con un objeto que lleve el SmartTag.

Cabe destacar que los datos de ubicación utilizados en estas funciones están cifrados para proteger la privacidad de los usuarios, como ha subrayado la tecnológica.

Más batería y compatibilidad con iOS

Otra característica mejorada es la batería, que ahora ofrece una autonomía de 550 días con un uso estándar, una cifra que asciende a 790 días en el modo ahorro de energía.

Samsung ha anunciado igualmente que, por primera vez, el SmartTag 3 incorpora compatibilidad entre distintos sistemas operativos, con lo que se puede utilizar tanto con dispositivos Android como iOS. Esta mejora ha sido ideada pensando en familias o entornos que utilizan distintos dispositivos, de manera que puedan acceder a las principales funciones de localización.

Para ello, los usuarios deberán utilizar SmartThings Find, desde donde podrán consultar y compartir la ubicación de SmartTag y utilizar la función Buscar cerca en los dispositivos compatibles.

Con todo, los nuevos Galaxy SmartTag 3 estarán disponibles en próximamente en los colores blanco y negro, con un precio internacional de 29,99 dólares.