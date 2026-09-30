Samsung renueva sus relojes inteligentes con más herramientas para cuidar la salud y entrenar

La nueva generación de smartwatches de Samsung busca ampliar el papel que estos dispositivos tienen en la vida cotidiana. Los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 llegan con nuevas funciones vinculadas al entrenamiento y el descanso, herramientas de monitoreo cardiovascular y una integración más profunda con inteligencia artificial. La apuesta de la compañía es que el reloj deje de ser solamente una extensión del teléfono para convertirse en un dispositivo capaz de reunir y analizar información sobre distintos aspectos del bienestar.

Los dos modelos comparten las herramientas de salud y utilizan Samsung BioActive, que combina un sensor óptico de bioseñales, señal cardíaca eléctrica y análisis de impedancia bioeléctrica. A esto se suman sensores de temperatura, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y sensor de luz. La diferencia aparece, entre otros aspectos, en la construcción, la autonomía y las funciones pensadas para actividades más exigentes.

Los dos modelos incorporan herramientas de salud para los usuarios

“Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 representan un gran avance en la visión de Samsung sobre la salud. Al monitorear continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos relojes actúan como un atento compañero de salud, convirtiendo los signos vitales diarios en información proactiva y práctica, y proporcionando alertas oportunas”, aseguró TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics.

El Galaxy Watch9 está disponible en tamaños de 40 y 44 mm y cuenta con una carcasa de aluminio. Su pantalla Super AMOLED alcanza un brillo de hasta 3.000 nits, mientras que la batería es de 390 mAh en el modelo de 40 mm y de 445 mAh en el de 44 mm. Según Samsung, esto representa entre 10 y 15 horas adicionales de uso frente a la generación anterior, uno de los cambios que apunta directamente a facilitar el monitoreo durante todo el día y también durante la noche.

El Galaxy Watch Ultra2, en cambio, está orientado a quienes buscan un dispositivo preparado para actividades al aire libre. Tiene una carcasa de titanio, pantalla Super AMOLED de hasta 5.000 nits y una batería de 800 mAh, un 35% más de capacidad que la generación anterior. Además, cuenta con certificación IP69K, resistencia de 10 ATM y certificación EN 13319, características que le permiten al usuario utilizarlo en actividades exigentes como el Trail running y el buceo.

Del reloj deportivo al entrenador personal

Una de las áreas en las que Samsung concentra buena parte de las novedades es el entrenamiento. La compañía incorporó un Entrenador de carrera que, después de analizar una carrera de apenas 12 minutos, utiliza información sobre el ritmo y el nivel de condición física para generar un plan personalizado. Durante el ejercicio, además, ofrece indicaciones en tiempo real y puede adaptar el programa para ayudar al usuario a mantener la intensidad buscada.

Los dispostivos suman funciones destinadas específicamente a quienes practican trail running

El Watch Ultra2 suma funciones destinadas específicamente a quienes practican trail running. Su modo Trail registra información como elevación, ascenso y características del terreno. Otra herramienta exclusiva del Ultra2 es la alerta de hidratación. A partir de la estimación de pérdida de líquidos durante el ejercicio, el reloj puede enviar notificaciones para indicar cuándo y cuánto hidratarse.

A esto se suma la función de Carga cardiovascular diaria, que toma la frecuencia cardíaca para analizar la intensidad de la actividad y ofrecer recomendaciones sobre el volumen de entrenamiento y el tiempo de recuperación. En lugar de observar cada indicador de manera aislada, el usuario puede acceder a una visión general de su estado físico y seguir objetivos personalizados.

El seguimiento no se limita a las horas de actividad. Durante el descanso, los relojes registran variables como frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, frecuencia respiratoria y niveles de oxígeno en sangre. Con estos datos buscan establecer una línea de base personal y detectar cambios relevantes.

Los relojes permiten analizar la calidad del sueño de la persona

Después del descanso, la información recopilada alimenta el Energy Score, una puntuación diaria que combina datos de sueño y actividad para ofrecer una lectura general de la energía del usuario.

El monitoreo cardiovascular es otro de los principales ejes de esta generación. El Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2 incorporan electrocardiograma en tiempo real, que permite realizar un registro de aproximadamente 30 segundos y analizar el ritmo cardíaco en busca de posibles irregularidades. El informe puede exportarse en formato PDF para compartirlo con un profesional médico.

También ofrecen monitoreo de presión arterial, aunque para utilizar esta función se requiere una calibración inicial con un tensiómetro tradicional. El sistema utiliza el análisis de la onda de pulso captada por el sensor óptico para realizar posteriormente las mediciones desde el reloj.

Los smartwatches se convierten en verdaderos asistentes de los usuarios

Gemini llega a la muñeca

La inteligencia artificial es otro de los componentes que atraviesan la nueva generación. Los Galaxy Watch9 y Watch Ultra2 incorporan una función de Gemini llamada “Levantar para hablar”: alcanza con acercar la muñeca a la boca para comenzar a interactuar con el asistente, sin necesidad de presionar botones ni utilizar una frase de activación.

Desde el reloj se pueden realizar acciones mediante comandos de voz, como gestionar la agenda y recordatorios, responder o resumir mensajes y correos, controlar dispositivos compatibles con SmartThings, recibir indicaciones de navegación o reproducir música y podcasts.

Estos dispositivos permiten una mayor interacción con la inteligencia artificial

En autonomía también hay una diferencia significativa. El Watch9 incorpora baterías de hasta 445 mAh, mientras que el Ultra2 llega a los 800 mAh y puede alcanzar, según Samsung, hasta 20 horas de uso continuo con el GPS de doble señal activado.

Los Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2 están disponibles en Argentina desde el 28 de agosto. La compañía anunció beneficios de lanzamiento que incluyen descuentos por pago contado, financiación en cuotas sin interés y Plan Canje. El Watch Ultra2 se ofrece en Titanium Silver y Titanium Gray, mientras que el Watch9 llega en distintas combinaciones de colores según el tamaño.

Más que sumar funciones de manera aislada, la nueva generación muestra hacia dónde busca avanzar Samsung en el segmento de los relojes inteligentes: dispositivos capaces de acompañar la actividad física, registrar el descanso, reunir información cardiovascular y utilizar inteligencia artificial para convertir esos datos en recomendaciones y acciones concretas desde la muñeca.

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