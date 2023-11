escuchar

El entretenimiento digital tiene sus ideas fijas. El cine, la TV y los videojuegos como centrales dominan lo que hacemos y disfrutamos en esas horas libres que nos quedan luego de trabajar o estudiar. Pero a veces surgen intentos de cambiar las maneras establecidas que buscan sorprendernos. Esta vez, Konami, junto con la empresa Genvid, lanzaron una nueva serie interactiva basada en universo de los aclamadísimos videojuegos tipo “survival horror”, la saga Silent Hill, que le va a permitir a la audiencia participar en tiempo real, y de manera gratuita, en las decisiones que deben tomar los protagonistas.

Una trama que define el público

El formato tiene un poco de “Bandersnatch”, de Netflix, con distintos desenlaces y otro poco de los videojuegos estilo Telltale Games, donde vemos cinemáticas de personajes digitales en el que podemos influir en qué decisión tomarán. La idea, que nos remonta a los libros de “Elige tu propia aventura” que nos devoramos de chicos, tiene una vuelta de tuerca, porque en este caso vamos a ver un show en vivo por streaming desde la app del juego o la web, que en los momentos críticos vamos a poder votar para que el protagonista de turno tome tal o cual decisión, lo que impactará en el desarrollo de la trama.

Una captura de la serie interactiva Silent Hill Ascension

Los programas, que durarán aproximadamente 20 minutos, con un total de 16 episodios, se crearán a partir de la mano del voto del público, que va a decidir quién corre o quién se esconde, y sobre todo quién vive y quién muere. Además, no será necesario haber jugado los juegos de Silent Hill o visto las películas, ya que esta será una nueva historia original.

El video que explica la mecánica de la serie interactiva

Talento argentino para el horror

En la creación de las cinemáticas y animaciones tenemos el talento argentino del estudio Senscape. Agustín Cordes, el director cinemático de Silent Hill: Ascension comanda un grupo de una veintena de talentos nacionales que hoy participan en una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos con su arte, del que podremos disfrutar todas las semanas mientras decidimos el destino de los personajes.

Cada semana se van a agrupar los streams web en un gran episodio con las decisiones ya tomadas, que se podrán ver como una serie tradicional. Y vamos a poder ponernos al día con un resumen de lo que pasó para poder sumarnos cuando podamos a los vivos y votar en las transmisiones.

En conversación con LA NACION, Stephan Vladimir Bugaj, director creativo de Silent Hill: Ascension, nos cuenta que el show no es un guión armado con varios caminos para llegar al desenlace, sino que tiene más de 1000 variables: “cada semana la toma de decisiones tiene 45 variaciones que abren nuevos caminos. Tenemos cinco personajes iniciales y todos ellos pueden morir”, afirma el ex director creativo de TellTale Games, y agrega: “Realmente no sabemos a dónde nos pueden llevar las decisiones del público, inclusive tenemos preparados más personajes por si todos mueren”. Estos caminos siempre son entre tres opciones, con porcentajes de lo que puede llegar a pasar, como la redención, el sufrimiento o la perdición de nuestro protagonista.

Una captura de la serie interactiva Silent Hill Ascension

“Tuve la suerte de trabajar en las aventuras gráficas de The Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones y Tales from the Borderlands, y en este caso estamos construyendo sobre lo que hacíamos en Telltale con narrativas ramificadas” describe Bugaj, y suma: “Pero ahora estamos innovando con más direcciones para expandir la manera de contar la historia. Una de ellas es el aspecto social, la gente toma la decisión de manera colectiva. Entonces, cuando elegís y votás, vas a agruparte o a estar en desacuerdo con otras personas que van a querer imponer que es lo que va a pasar. Y lo que pasa en las decisiones es para siempre: no se puede cambiar y queda como canon en el juego”.

Para tomar estas decisiones en el vivo, vamos a sumar puntos que vamos a poder ir juntando de varias maneras. Una de ellas es participar en los puzzles y minijuegos que tiene tanto la app como la web. Estos juegos van desde acertijos, hasta juegos de ingenio similares a los que encontramos dentro de los juegos de la línea principal y los podemos jugar cuando queramos. Estos puntos vamos a poder cambiarlos dentro de las transmisiones para votar y lograr la mayoría.

Una captura de la serie interactiva Silent Hill Ascension

También la app tendrá pases de batalla (20 dólares por toda la temporada) para sumar coleccionables, cosméticos o puntos y la posibilidad de crear nuestro propio personaje digital, que a medida de sumar puntos y participar en juego específicos, podremos llegar a aparecer como extras dentro de la misma serie con nuestro avatar.

Los episodios ya se pueden ver en vivo todos los días a las 22 hs de Argentina, tanto en Android, como en iOS y nuestras PC en el sitio oficial.

