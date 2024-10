Probamos el Huawei Watch GT 5 Pro, el reloj que te mide hasta las emociones

Luego de 6 años sin lanzar productos de consumo en la Argentina, Huawei regresó con dos líneas de relojes inteligentes (Watch GT 5 Pro y Watch GT 5) y una tablet (Huawei MatePad 11.5″ S). La apuesta de la marca con sus relojes inteligentes es ofrecer una enorme cantidad de opciones lectura de parámetros, pero manteniendo una duración de la batería que puede alcanzar los 14 días. Durante varias semanas probé el GT 5 Pro “Classic” de de 46 mm, un dispositivo con una caja octogonal de titanio y malla del mismo material, pudiendo comprobar una duración de batería superior a los 10 días, algo inusual para este tipo de hardware tan completo: la batería suele ser el punto más débil de los smartwatch (con una autonomía de uno o dos días, por lo genera); por eso uno de los diferenciales del producto es mantenerse lejos de la base de carga, que de cualquier forma puede recargarlo completo en solo 60 minutos. Todos estos números son impensables para productos como el Apple Watch Ultra 2 (el que más batería ofrece de Apple) que como mucho aguantará dos días y medio sin recargar.

En mis pruebas, la pantalla de 1,43 pulgadas Amoled recubierta de cristal de zafiro para su protección, cumple con la promesa de ser legible a la luz directa del sol. Esto es posible gracias a los 2000 nits de brillo declarados. La respuesta de la pantalla es fluida en sus movimientos, tanto del dedo como de la operación usando la corona. Más allá de su look elegante en la versión Classic que probamos, el GT 5 Pro se presenta como un dispositivo extremo que puede sumergirse hasta los 40 metros de profundidad y está homologado como IP69, apto para resistir chorros de agua caliente de alta presión. Sin embargo, dentro de la oferta tecnológica de Huawei se destaca la búsqueda de seducir a quienes van por deportes más sutiles, puntualmente el golf. El reloj puede utilizar su GPS para detectar campos de golf cercanos y ofrecer alguna de las 15.000 canchas que están mapeadas y que pueden ser descargadas al reloj. Luego el GT 5 Pro puede oficiar de caddy virtual dando información de la distancia al hoyo, trampas de agua y la pendiente de la cancha. Lamentablemente, por el momento Argentina no figura entre los países que fueron incluidos en los mapas de golf.

Algunas de las vistas del Huawei Watch GT 5 Pro al aire libre

Otro de los puntos flojos de este tipo de relojes suele ser su compatibilidad con más de una plataforma: el GT5 Pro funciona tanto en Android como en dispositivo iOS con naturalidad, todo mediante la app “Salud de Huawei” con la cual se sincroniza. El Classic, es junto al GT 5 (su hermano menor), uno de los beneficiados por el sistema de posicionamiento GPS mejorado que Huawei presentó este año llamado Sunflower, que permite registrar rutas sin necesidad de utilizar el celular con mayor precisión. Quizá algo poco conocido por quienes usamos smartwatches, es que todas las funciones de GPS integradas de los mismos se activan cuando el teléfono no está conectado al reloj; de lo contrario en la mayoría de las situaciones serán los datos de telemetría del teléfono los que primarán a la hora de registrar su ubicación en tiempo y espacio.

Adicionalmente, mediante la aplicación y gracias a los datos tomados por el GT Pro, se puede generar un vistoso video en 3D que mezcla imágenes satelitales sobreimponiendo los datos de altura, pulsaciones, kilómetros recorridos y velocidad. Parece claramente pensado para compartirse en redes sociales y será guardado como un clip de video en el teléfono.

Así muestra el Watch GT 5 Pro una caminata

Quizá una de las mayores curiosidades presentadas por Huawei fue el TruSense System, que puede monitorear 6 sistemas principales, incluidos el respiratorio, el nervioso y el endócrino de su usuario, y sumar un registro de la salud emocional. El GT 5 Pro y el GT 5, según Huawei, pueden detectar si la persona se encuentra en un momento agradable, neutral o desagradable, y mostrarlo en un registro por hora que puede ser revisado en el reloj o el celular. A esto se le suma una carátula del reloj que cuenta con un simpático oso panda, que replica algunas de las emociones que el reloj está registrando cuando lo tenemos puesto.

A diferencia de productos como el Apple Watch, que te invita a hacer un registro manual de cómo podés sentirte en un determinado momento, la idea de Huawei es detectar eso en forma automática. El resultado a veces parece sincronizarse con los sucesos del día, pero en la experiencia de este cronista en otros no registró momentos de estrés o enojo. Considerando que la marca no aclara exactamente cómo se realizan las mediciones y el tiempo de testeo, todavía no tengo una opinión cerrada al respecto. Me permito dudar y ver como evoluciona.

Una vista del Huawei Watch GT 5 Pro

Sin dudas el Watch GT 5 Pro es un dispositivo con un hardware impresionante, que puede vivir hasta dos semanas sin depender del cargador, realizar electrocardiogramas (si, también hace eso, como Apple o Samsung), registrar la actividad deportiva y ofrecer una cantidad de aplicaciones que van desde una linterna, calculadora hasta otras de automatización de hogar inteligente. Como en muchos de estos dispositivos de alta gama de muñeca, la última palabra la tiene el usuario, que es quien dicta qué necesidades busca cubrir: si son las de deportes extremos, las de un compañero que registre una plácida sesión de meditación o quizá solamente busque una pieza de hardware atractivo que acompañe bien un traje de oficina (el Classic cumple muy bien ese rol). El GT 5 Pro hace muchas cosas, y en su mayoría las ejecuta muy bien. La ambición de medir el estado emocional quizá sea una muestra de lo que veremos en el futuro, o… no.

Precios en la Argentina: el Watch GT 5 d tiene un precio base de 449.999 pesos y está disponible con cajas de 41 y 46 mm; el Watch GT 5 Pro tiene un precio base de 619.999 pesos, con cajas de 46 o 42 mm.

Federico Ini