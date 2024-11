Sonos Move 2: probamos uno de los mejores parlantes portátiles para el hogar

Sonos, poco a poco, logró que su marca se posicione como una de esas tan deseadas por los fanáticos de la música. Gracias a sus diseños pulidos y su calidad de sonido, la empresa norteamericana, curada por Giles Martin (productor de Los Beatles), logró que sus productos sean aspiracionales, algo que pocas marcas pueden alcanzar. El punto de Sonos no solo está en lo cuidado de su estética, y lo bien que suenan, sino también en su integración y la facilidad de crear un sistema de sonido en tu casa donde todo se conecta, se selecciona y ecualiza, y funciona en conjunto… eso sí, con un costo que no es para nada despreciable. A eso se suman los problemas que la compañía ha tenido con la nueva app para gestionar los parlantes con el teléfono, pero que dice estar resolviendo.

En nuestro caso, probamos el parlante Move 2, un equipo de tamaño medio que ya de entrada te decimos, suena espectacular. Su destacado sonido se escucha con bajos potentes, pero no saturados, y logra un efecto que no es fácil de lograr: la música se siente en la habitación y no como un canal que sale directo del parlante. Esa sensación de calidad de sonido en el ambiente lo logra con otra tecnología llamada Truplay, en la que usa los micrófonos internos (con los que escucha los comandos de voz) para medir la habitación y adaptar el sonido al ambiente. Además, tiene sonido estéreo (pese a ser un único objeto), y posee dos tweeters para incentivar la sensación de separación de los sonidos, que si lo ponemos al máximo, se siente realmente fuerte, apto para una fiesta casera.

La parte de atrás del Sonos Move 2, donde se puede apagar, activar el Bluetooth y desactivar el micrófono

La diferencia en la portabilidad y horas de uso

Pero este parlante, que tranquilamente podría ser un fijo en el living o alguna habitación, tiene una de sus más grandes cualidades en que es portátil. Lo agarrás de su manija trasera, lo levantás y te lo llevás a donde vos quieras con la posibilidad de reproducir música por casi 24 hs de corrido. Y si sos de los que le molesta andar con cables y cargadores, Move 2 viene con una base de carga en la que sólo tenemos que apoyar el parlante en esta base circular y listo, ya queda cargando. La idea es que con esa base siempre que lo necesitemos estará con la batería cargada. Ojo, también podés cargarlo con un USB-C tradicional si es que te lo llevaste y no tenés la base de carga con vos. El equipo, que puede conectarse por Bluetooth a lo que quieras o por Wi-Fi a los sistemas Sonos, permite generar, como te contamos, una red de sonido en tu casa si ya tenés otros parlantes de la marca, o recibir música de Spotify, Apple Music, YouTube Music y otros servicios de streaming. Desde la app vas a poder seleccionar la fuente de música y dónde querés que salga el sonido si tenés más de un parlante, y listo, armás una fiesta o podés seguir escuchando tu música estés en el ambiente que estés.

La parte superior del Sonos Move 2, con los controles táctiles; en la mayoría de los casos será más conveniente usar la app de Sonos, o del servicio de streaming de audio elegido

Quizás, un punto bajo es su difícil integración con el Asistente de Google, donde podríamos usarlo como un receptor más, como sí podemos hacerlo con Alexa, de Amazon, que se configura en pocos pasas. En rigor, sí se puede usar el Asistente de Google en nuestro país: hay que cambiar la configuración de nuestra cuenta para poner a Estados Unidos como país de origen, pero no funcionará si hicimos la transición a Gemini, el nuevo asistente de Google. La integración con Spotify o YouTube, en cambio, es muy buena, y podemos elegirlo como bocina de reproducción de lo que estamos escuchando.

Faltó quizás también que sus botones táctiles superiores, para controlar la reproducción del audio, tengan textura, así podemos reconocer a cada uno sin mirar el parlante, ya que es una superficie totalmente plana salvo en la barra de subir y bajar volumen, que es como una cavidad sumamente satisfactoria de tocar. Pero no es una deficiencia clave. Al ser un parlante de tamaño medio que otorga un sonido excelente, pero no es para la mochila: sí para poder cambiarlo de ambiente y llevarlo al patio, a la terraza o el balcón (cuidando de no incomodar a los vecinos, porque es bien potente). Sonos también tiene parlantes portátiles compactos para llevar a la playa o lugares así.

El Move 2 viene en colores, negro, verde oliva y blanco, dice ser resistente a las caídas (no lo probamos por amor a la tecnología) y además tiene certificación IP54, es resistente al polvo y a salpicaduras de agua. Además, es compatible con Apple AirPlay 2, pero no tiene Chromescast; se vincula fácilmente con servicios varios de streaming, por ejemplo, para cambiar de auriculares al parlante con un solo click.

Ya se puede conseguir en Argentina mediante los resellers oficiales de la marca, con garantía (algo muy importante) a un precio cercano al millón de pesos.

