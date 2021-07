Storyteller: Karim Ben Khelifa, el fotógrafo de guerra que une el arte, el periodismo y las nuevas tecnologías

De fotógrafo de guerra a “storyteller” que funde el arte, el periodismo y las nuevas tecnologías. Así se resume la intensa vida profesional de Karim Ben Khelifa, de 48 años, un artista y fotoperiodista belga-tunecino, cuya narrativa está revolucionando la manera de contar qué sucede en los conflictos bélicos.

Con más de 20 años de experiencia como corresponsal de guerra, y tras desempeñarse como fotoperiodista para publicaciones como Vanity Fair, The New York Times Magazine, Le Monde, Stern y Time Magazine, entre otros, un día decidió “patear el tablero” para empezar a mostrar problemáticas mundiales apelando al uso de nuevas tecnologías. Sobre esto conversó con LA NACION este profesional, que vive con su esposa y dos hijos, intercaladamente entre Túnez y Berlín.

Mirar desde otra perspectiva

Si bien como fotoperiodista Karim Ben Khelifa mostraba al mundo cómo eran los conflictos internacionales, encontró en la RV y en la realidad aumentada (RA) a dos tecnologías aliadas para que la gente pueda entender, a través de una experiencia inmersiva, las dos caras de los conflictos bélicos.

Así surgió en 2014 “The Enemy”, una puesta en la que los visitantes interactúan a través de visores de realidad virtual con ambas partes de los conflictos para conocer los motivos por los cuales toman las armas. “Todos los conflictos bélicos son dolorosos, e igualmente enfermizos y peligrosos. Cada uno tiene su propio gusto y memoria, por lo que marca especialmente a quién lo está mirando de cerca, y viendo sus consecuencias”, sostiene. Y agrega: “Cuando estaba en Israel, antes de ir a Gaza, mis amigos israelíes me deseaban buena suerte y me pedían que por favor tenga cuidado en el otro territorio. Y lo mismo me decían luego mis amigos de Gaza acerca de mi regreso a Israel”, así entendí, por ejemplo, que los sueños, esperanzas y pesadillas de los enemigos tienen más similitudes que diferencias”, confiesa.

“Cuando el enemigo se vuelve visible, deja de ser el enemigo”, sostiene Karim Ben Khelifa, por lo que el objetivo de The Enemy es permitirle a las personas darse cuenta que desde el punto de vista humano sucede lo mismo desde ambos lados de la contienda. Retornando al ejemplo de Israel, el entrevistado se explaya: “Tras ver los contenidos, creo que las personas eventualmente comprenden la visión del enemigo. Por ejemplo, cuando fuimos a Israel, y vimos a las personas escuchar al “enemigo”, ver el punto de vista de él, se sorprendían al darse cuenta de las similitudes que hay en la preocupación por sus seres amados y por la humanidad, así como también la manera en que definen la paz y la violencia. De ahí que el objetivo de The Enemy sea re-humanizar al otro”.

En estos momento, está trabajando en el proyecto llamado “Seven Grams” (7 gramos). Se trata de una iniciativa para explicar el conflicto vigente en la República Democrática del Congo en torno al litio. El país africano tiene una de las reservas de recursos minerales imprescindibles para la industria tecnológica más grande del mundo, pero también es uno de los que detenta el mayor índice de pobreza del planeta, por lo que la extracción de metales, como cobalto y litio, está plagada de controversia, con acusaciones por explotación y trabajo infantil. Este conflicto es que le pretende mostrar Karim Ben Khelifa apelando al uso de smartphones y realidad aumentada.

Nuevas maneras para contar las noticias

El fotorreportero vive entre Bélgica y Túnez, y señala que la experimentación es lo que hace interesante y divertido al uso de la realidad virtual en proyectos periodísticos

Karim Ben Khelifa sostiene que hay que experimentar dentro del periodismo con las nuevas plataformas y tecnologías al momento de contar las noticias. En tal sentido, disertará hoy 30 de julio a las 20:30 (hora de la Argentina) en Mediamorfosis, el encuentro de formación, industria y exhibición de contenidos vinculado a la evolución de los nuevos medios más influyente de Latinoamérica, que se desarrolla del 26 al 31 de julio, proyectado desde Chile de manera online y gratuita a toda Latinoamérica.

“Es interesante utilizar estos nuevos medios para contar historias de una manera diferente. En tal sentido, la experimentación es lo que hace interesante y divertido a la realidad virtual, y empuja los límites y las barreras del periodismo”, explica el entrevistado, y aclara que él no se ha capacitado para utilizar estas tecnologías, sino que aprendió sobre ellas desde una mirada académica pero sin ir a una escuela o universidad, sino tratando de pensar desde el lado de las otras disciplinas, en qué podrían ayudar al VR y AR para que las historias a contar sean más potentes.

El cambio laboral de Karim Ben Khelifa va más allá del uso de tecnologías: como fotoperiodista estaba acostumbrado a trabajar mayormente solo, o con un redactor, pero en su rol actual como director de los proyectos mencionados trabaja en equipo. “Hay un montón de conocimientos sobre estas nuevas tecnologías que están ahí afuera y necesito trabajar en equipo con diferentes sistemas y especialidades, incluyendo reconocimiento facial, Inteligencia Artificial, Ciencias Cognitivias y desarrollo de avatars. Hay tantos componentes en un proyecto con los que uno necesita trabajar, que es indispensable hacerlo junto a distintos especialistas”, justifica.

Respecto al uso de distintas tecnologías para dar a conocer distintos conflictos bélicos, el entrevistado comenta que los desafíos son diversos. “Por un lado, en algunos casos sucede que hay tecnologías que no están maduras, entonces los retos tienen que ver con probar estas ideas y ver si funcionan, si se entienden y si la experiencia de usuario es satisfactoria. Eso significa que tiene mucho que ver con el feedback del usuario, o Beta testers que nos dan una dirección sobre cómo encarar el proyecto. En tal sentido, se trata de un trabajo complejo y costoso, pero que se simplificará en el futuro porque están apareciendo nuevas herramientas”, describe.

Karim Ben Khelifa considera que los medios tradicionales están retrasados en la incorporación de nuevas tecnologías para presentar noticias. “Dejan que la innovación corra por cuenta de otros y luego tratan de ponerse a tiro, y esto es un error, pero también entiendo la presión económica que las empresas de noticias sufren teniendo que afrontar la transformación de la TV, los diarios y las revistas hacia lo digital”.

¿Son el RV y RA el futuro del periodismo? “No, no creo. Es uno de los componentes para contar una historia, pero no todas las historias pueden ser contadas usando estas tecnologías y no todos los medios permiten que el periodismo los utilice como herramientas”, concluye.