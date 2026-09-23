Talentos “AI Native”: cómo es el programa que permite trabajar en tres empresas en 18 meses

Unilever, Naranja X, Seeds y The Walt Disney Company presentan la segunda edición de Fuera de Serie, una experiencia laboral que propone formar parte de tres compañías durante 18 meses, con el objetivo de colaborar en diferentes equipos, proyectos y culturas organizacionales.

En esta oportunidad, la convocatoria tendrá un especial foco en talentos AI Native —candidatos que ya utilizan inteligencia artificial para analizar información, desarrollar ideas y resolver problemas— y abarcará áreas como ingeniería, ciencias económicas, negocios digitales, tecnología, data y marketing. Las postulaciones estarán abiertas desde el 21 de septiembre hasta el 2 de octubre. No es necesario tener un título universitario ni estar cursando formalmente una carrera, sino que el foco está en personas curiosas con interés por la innovación que ya incorporan IA a su forma de trabajar.

“Fuera de Serie ofrece una experiencia poco habitual al inicio de una carrera profesional: la posibilidad de pasar por tres grandes compañías, conocer distintas industrias y formas de trabajo, y participar en proyectos con impacto real. Además, nos permite seguir ampliando la mirada sobre el talento y acercarnos a personas con curiosidad, capacidades y un perfil AI Native, más allá de un recorrido académico tradicional”, comentó Érica Reynoso, chief people officer de Naranja X.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 21 de septiembre hasta el 2 de octubre

En detalle, durante los 18 meses cada participante rotará por tres de las cuatro compañías y permanecerá seis meses en cada una de ellas. Cada etapa incluirá la posibilidad de ser parte de proyectos y desafíos concretos, con responsabilidades reales para poder aplicar sus capacidades en contextos de negocio diferentes.

La novedad de este año es la incorporación de The Walt Disney Company al programa. “En Disney creemos que las mejores ideas surgen cuando combinamos distintas miradas y nos mantenemos abiertos a aprender. Por eso nos sumamos a Fuera de Serie: una iniciativa que nos permite seguir acercándonos al talento AI Native, entender con mayor profundidad cómo las nuevas generaciones piensan y resuelven desafíos, y continuar construyendo una cultura que evoluciona hacia el futuro”, apuntó Mercedes de Belaustegui, SVP People & Culture and Strategic Initiatives para Latinoamérica de la firma.

Por otro lado, la IA juega un papel clave en esta nueva edición de Fuera de Serie. “Buscamos personas para las que usar IA ya sea algo natural. Queremos perfiles proactivos, que muestren sus capacidades frente a problemas reales y en tres contextos empresariales diferentes. Eso también nos permite incorporar nuevas miradas y formas de resolver dentro de las compañías”, señaló Silvina D’Onofrio gerente de Talent Acquisition y employer brand South Cone en Unilever.

La convocatoria tendrá un especial foco en talentos AI Native Shutterstock - Shutterstock

De hecho, el 15% de los profesionales argentinos utiliza IA de manera frecuente en sus tareas laborales, según datos de PwC Hopes & Fears 2025. Entre quienes la usan a diario, el 71% indica una mejora en su productividad y el 54% afirma sentirse más seguro en su trabajo.

Bajo esa línea, desde Fuera de Serie consideran que ser AI Native implica no solo conocer o saber utilizar una herramienta, sino también integrar la IA a la manera de pensar, crear, analizar y resolver problemas.