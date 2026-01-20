Threads consolida su liderazgo frente a X: los usuarios prefieren la app de Meta a la de Elon Musk en sus smartphones

Threads se ha consolidado como plataforma líder al continuar acumulando más usuarios activos diarios que la red social X en su versión de aplicación para dispositivos móviles iOS y Android, aunque la plataforma de microblogging de Elon Musk sigue predominando en la web.

La plataforma propiedad de Meta ha alcanzado un total de 141,5 millones de usuarios activos diarios en su aplicación para smartphones iOS y Android, mientras que X cuenta con 125 millones de usuarios activos diarios en su aplicación para los dispositivos con dichos sistemas operativos.

Así lo ha dado a conocer la plataforma de análisis Similarweb en su último informe que, recogido por TechCrunch, muestra el liderazgo de Threads en el sector de plataformas de microblogging, con datos recabados hasta el 11 de enero de este año, lo que demuestra cómo su uso continúa creciendo, destronando a la red social propiedad de Elon Musk.

Desde su puesta en marcha en julio de 2023, Threads ha ido sumando cada vez más usuarios a nivel global y, según los datos recogidos por Similarweb, fue aproximadamente a partir de octubre del pasado año cuando la red social de Meta comenzó a superar a X en usuarios activos diarios para dispositivos móviles.

Esta evolución progresiva en el crecimiento de usuarios deja ver que su éxito en dispositivos móviles no está necesariamente asociado a los recientes incidentes que ha experimentado X, a causa de su asistente de inteligencia artificial (IA) integrado, Grok.

Concretamente, la red social de Musk se ha enfrentado a una polémica relacionada con la creación de fotografías de personas con ropa interior o bikinis, entre ellas menores de edad, elaboradas y compartidas por los usuarios en la propia plataforma, a través de Grok.

Este tipo de actividad ha sido criticada por parte de los usuarios y, además de estas denuncias, varios países han tomado medidas para frenar esta mala práctica de la IA de X, hasta que ha sido la propia red social la que ha acabado bloqueando la generación de imágenes sexualizadas a través de Grok.

Por tanto, se ha de tener en cuenta que el aumento de usuarios activos en la app de Threads representa una tendencia a largo plazo, que puede estar debida a las diversas funciones que ofrece la red social, así como que su actividad está ligada a otras plataformas de Meta como es el caso de Instagram.

Tanto es así que, en agosto del pasado año, el propio responsable de Instagram, Adam Mosseri, compartió que Threads había registrado más de 400 millones de personas activas cada mes. “Esto comenzó como una idea loca para competir con Twitter, y se ha convertido en una plataforma significativa que fomenta el intercambio abierto de perspectivas”, manifestó entonces Mosseri. Más recientemente, en octubre de 2025 la compañía aseguró que Threads contaba con 150 millones de usuarios diarios a nivel global.

No obstante, se ha de tener en cuenta que X sigue siendo la plataforma a la que más acuden los usuarios en la web, con alrededor de 150 millones de visitas diarias, según Similarweb, mientras que Threads continúa reflejando una baja presencia en este formato, con alrededor de 8,5 millones de visitas diarias en Threads.com y Threads.net conjuntamente.