¿Volverá ChatGPT como contacto? Europa ordena abrir WhatsApp a los competidores de Meta AI

Las autoridades de competencia de la Unión Europea ordenaron el martes a Meta Platforms que conceda a los chatbots de inteligencia artificial (IA) de la competencia acceso a WhatsApp, mientras continúan investigando si la empresa abusó de su poder de mercado al bloquear el acceso a la aplicación de mensajería.

La decisión de la Comisión Europea de dictar una medida cautelar contra Meta —la primera en 17 años— responde a las denuncias presentadas por The Interaction Company de California, desarrolladora del asistente de IA Poke.com, la startup francesa de IA Agentik y un competidor español.

Las denuncias llevaron a la Comisión, el organismo de la UE encargado de velar por la competencia, a abrir una investigación en diciembre del año pasado. Dos meses después, presentó cargos contra Meta, alegando incumplimientos de las normas antimonopolio de la UE.

“En mercados en rápida evolución, la competencia puede perderse mucho antes de que se adopte una decisión definitiva”, dijo en un comunicado la comisaria de Competencia de la UE, Teresa Ribera.

“Estas medidas provisionales salvaguardarán la competencia en el creciente mercado de los asistentes de IA, al preservar un punto de entrada clave para llegar a los consumidores en Europa —WhatsApp— y permitir que las empresas de IA innoven, crezcan y alcancen su pleno potencial”, añadió.

Meta criticó la orden de la Comisión. “La Comisión Europea ha decidido que OpenAI y algunas de las mayores empresas del mundo pueden utilizar el producto de pago WhatsApp Business de forma gratuita”, dijo un portavoz de Meta en un correo electrónico. “Se trata de una extralimitación regulatoria subvencionada por las numerosas empresas europeas que pagan. Recurriremos la decisión”.

En octubre del año pasado, Meta impidió a los servicios de IA de la competencia acceder a su interfaz de programación de aplicaciones (API) de WhatsApp for Business, que permite a las empresas conectar sus sistemas a WhatsApp, al tiempo que eximió a su propio asistente, Meta AI.

En marzo, permitió a los competidores volver a la plataforma previo pago de una cuota, una medida que suscitó la objeción de la Comisión.

En virtud de la medida provisional, Meta debe restablecer el acceso de los competidores a la API de WhatsApp for Business en los mismos términos y condiciones que se aplicaban antes de octubre, en un plazo de cinco días hábiles.

Meta se enfrenta a una multa de hasta el 10% de su facturación anual mundial si se determina que ha infringido las normas antimonopolio de la UE.

Con información de AP