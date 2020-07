Carola Ferrari tiene 16 años, y sus videos en TIkTok, donde muestra cómo hace aritos de porcelana fría de comida, suman cientos de miles de vistas

Porcelana fría, pintura y un ganchito es todo lo que necesita Carola Ferrari para diseñar aritos con las formas más insólitas: milanesa a la napolitana, sandwich de miga, mate y termo, papas fritas, alfajores de maicena, chupetines y muchos objetos más.

Con más de 58 mil seguidores en TikTok en su cuenta personal, Carola Ferrari, de 16 años, muestra paso a paso cómo realiza sus creaciones a través de videos breves y muy didácticos.

Carola está en quinto año del secundario y vive con su familia en Bella Vista. Y cuenta que aprendió a modelar la porcelana fría de manera autodidacta, mirando videos en YouTube. "Siempre se di maña para aprender manualidades por cuenta propia -dice-. De hecho, también hago cosas a crochet.".

Delicias en miniatura

Si bien en la cuenta de Tik Tok es posible ver habitaciones hechos en miniatura como baños, cocinas y dormitorios, así como también algún que otro objeto como ositos de goma, la "especialidad" de Carola consiste en crear comidas en porcelana fría y transformarlas en aritos porque encuentra que esta categoría es "su lugar seguro", como lo autodefine.

Para avanzar con cada alimento, busca inspiración en Pinterest y en la sección de imágenes de Google, y luego le da su toque personal. "Lo que más me gusta es trabajar las texturas. Por eso miro muchas imágenes y me fijo en cada detalle como los colores", cuenta.

A la fecha, sus publicaciones más exitosas son la de los aros con forma de sándwiches de miga, y de milanesa a la napolitana.

Éxito por casualidad

Carola comenzó a crear con porcelana fría a los 12 años y se reunía con sus amigas para realizar este pasatiempo. Más tarde, en noviembre del año pasado, abrió su cuenta de TikTok. Sin embargo, no siempre se dedicaba a realizar sus manualidades. "Desde que comenzó la cuarentena retomé esta actividad porque estaba aburrida, y se me ocurrió que TikTok era la mejor red social para publicar los videos, ya que en Instagram solo pongo las fotos del trabajo terminado a modo de portfolio", cuenta. Además, explica que siempre quiso tener un canal en YouTube, pero nunca avanzó porque le parece complejo la edición de videos. Justamente por este motivo es que se inclinó por TikTok

Así fue que hace algunos meses comenzó a darle mayor actividad a su cuenta. Un día, tras publicar un video, tres amigas le dieron "like" y así fue como comenzó a aparecer dentro de las recomendaciones de TikTok. A partir de ahí, la cantidad de seguidores comenzó a crecer exponencialmente, y los usuarios comenzaron a pedirle que prepare aros basados en distintas comidas.

"La verdad es que ya no estoy pensando qué aros puedo crear, porque la gente me pide tanta cantidad, que directamente me baso en lo que ellos solicitan, por eso me pongo mal cuando alguna persona me reclama alguno -admite-, ya que no doy abasto con la cantidad de alimentos que me piden que diseñe".

Incluso hay usuarios, en especial de la Argentina y América Latina, que quieren comprar sus aros, pero ella no los vende. "No los comercializo porque hago esto por diversión, De todas formas estamos analizando el tema con mi familia, pero como soy chica me da miedo el tema de los envíos", se justifica.

Planes a futuro

Como Carola todavía es estudiante y dice que el furor de TikTok la tomó por sorpresa, no tiene en claro cuáles serán sus próximos pasos. Por lo pronto, ya sabe que cuando termine la secundaria se inclinará por una carrera universitaria relacionada con el diseño. "Mi hermano estudia eso y me encanta lo que hace", comenta.

Por lo pronto, disfruta de su éxito y de su pasatiempo favorito, al que le dedica varias horas al día. Por ejemplo, para hacer un post diario en TikTok destina entre una y dos horas diarias.

¿Qué hace con sus creaciones? "No los uso porque no son mi estilo, pero tengo todos los aros a la vista, porque me gusta mi colección -se ríe-, aunque mucha gente me dice que le encantaría tener algunos aros para usarlos para salir a la calle".