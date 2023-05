Todos los juegos gratis que llegan en mayo para PlayStation, Xbox, Epic, Netflix y más

escuchar

Mayo llegó con una gran selección de juegos que se pueden canjear sin costo dentro de las plataformas si estamos suscritos.

Estos son los destacados para consolas, PC y celulares.

Honkai Star Rail

Disponible para Android, iOS y PC, con una versión de PlayStation 5 en camino, Honkai Star Rail es el nuevo juego gratis de los creadores de Genshin Impact, que ya es un éxito tanto en críticas como en jugadores en línea.

Jugarlo es gratis, y se financia con compras dentro del juego; nos lleva a manejar a nuestro personaje en una estación espacial que es invadida por fuerzas extrañas. Con un sistema de juego con actualizaciones de historia que se va a poder estirar por años, este juego RPG con combate por turnos y aventura online en tercera persona con estilo animé ya superó los US$ 42 millones en ventas in game en la primera semana y se postula como uno de los grandes éxitos de este 2023.

Para PS Plus

Para los que tengan contratado alguno de los tres niveles del servicio de PS plus, este mes se van a poder descargar el Chivalry II, un juego de acción tipo hack and slash online de la Edad media, el Descenders, un juego de carreras en dos ruedas por la montaña, y el juego de carreras Grid Legends, que fue bien recibido en su lanzamiento en febrero del año pasado

Últimos días de la PS Plus Collection

Pero la mala noticia para los usuarios de PlayStation 5 es que estos son los últimos días para poder descargar los juegos de la PS Plus Collection, que termina el 9 de mayo. El servicio de juegos, que venía gratis con la compra de la PS5, permitía acceder a títulos como God of War o The Last of Us: Remastered

En la lista completa de juegos que ya no estarán disponibles se cuentan Batman: Akrham Knight, Battlefield 1, Bloodborne , Call of Duty: Black Ops III - Zombie Chronicles Collection, Crash Bandicoot: N’Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XVI Royal Edition, God of War, inFamous: Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Ratchet & Clank, Resident Evil VII, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Until Dawn.

Xbox Game Pass

Al servicio Game Pass llega desde el día 1 el nuevo juego de Arkane, creadores de Dishonored, llamado Redfall (disponible para Xbox One, Series X/S, PC y nube). Este shooter cooperativo online nos lleva a un mundo con vampiros y disparos, pero que no fue muy bien recibido por la crítica.

Además, se suman Besiege (Xbox One, Series X/S, PC y Cloud) donde tenemos que construir máquinas de asedio medievales, el regreso del Quantum Break (Xbox One, Series X/S, PC) de acción con reconocidos actores y con una historia que mezcla episodios de una serie de TV con gameplay, y el Ravenlok (Xbox One, Series X/S, PC y cloud), de aventuras y fantasía en un mundo mágico al estilo Zelda.

Además, vas a poder jugar en Game Pass al Weird West Definitive Edition (Series X/S) estilo Wild West, junto con el Shadowrun Trilogy y Fuga: Melodies of Steel.

La mala noticia es que este mes dejan el servicio juegazos como Danganronpa 2 y Her Story, además del Before We Leave, Umarangi Generation y Hearts of Iron IV.

Tienda de Epic Games

Si jugás en PC siempre es bueno visitar a la tienda de Epic por sus juegos gratuitos. Este mes tendremos la posibilidad de descargar hasta el 11 de mayo juegos como Against All Odds, Horizon Chase Turbo y Kao the Kangaroo, que si bien no son de la talla de otros títulos de esta lista, son gratis y no requieren del pago de ninguna suscripción.

Netflix

Algo que no está tan bien comunicado por parte de Netflix, por lo menos en Argentina, es que tenemos un montón de juegos gratis para móviles incluidos con nuestro arancel mensual para ver películas y series. Se descargan desde la misma aplicación.

En este caso, este mes vamos a poder bajar a nuestros teléfonos juegos como Laya´s Horizon, de los creadores de Alto’s Adventure y Lucky Luna, junto con Raji: An Ancient Epic, Mighty Quest: Rogue Palace y Vineyard Valley.

Pero lo que no te deberías perder son los que ya están disponibles, como el juego de las tortugas ninja TMTN Shredders Revenge, el juego de creación de ecosistemas Terra Nil, el aclamado Poinpy o el juego de misterio y manejo de tiempo Twelve Minutes, con James McAvoy y Willem Dafoe.

Temas Videojuegos