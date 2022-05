Tres iniciativas te ayudan a trabajar desde la Argentina en tecnología y ganar en dólares

El mercado tecnológico o de IT se volvió altamente competitivo tanto a nivel global como local, y la búsqueda de talento se ha intensificado en los últimos años. Hoy el sector se caracteriza por una escasez de profesionales para responder a esta alta demanda.

“La pandemia aceleró la necesidad de desarrollo de software y tecnología en diversas industrias en el mundo entero, lo que acentuó una situación que ya existía desde antes: menos profesionales de los que se requerían”, explica Cynthia Gelin, HRBP Manager de GlobalLogic Latinoamérica. Sumado a esto, la crisis sanitaria demostró que es perfectamente posible trabajar de manera remota sin que esto signifique una pérdida de eficiencia.

En ese sentido, nuestro país se encuentra en una situación privilegiada a la hora de generar talento para estas áreas. Según la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), los servicios basados en conocimiento son la tercera fuente de exportación del país, solo por debajo de los complejos oleaginosos y cerealeros. Entre 2010 y 2019 los ingresos de capitales extranjeros en este rubro crecieron un 56%, el empleo un 49% y la exportación al mercado de Estados Unidos un 48%. Destacan, además, la calidad de la formación universitaria y el hecho de que sea libre y gratuita.

Cosys y su evento el miércoles

Por eso asistir a eventos relacionados con estas carreras puede ser de gran ayuda a quienes quieran incorporarse al mundo tecnológico. Entre ellos se destaca la iniciativa de Cosys, una de las comunidades más grandes de profesionales de IT del país. Esta compañía invita el próximo 4 de mayo a las 18 a su evento “Como ganar US$ 160.000 dólares anuales”. Este encuentro está dirigido a los programadores IT que quieran desarrollar sus capacidades y conocer los secretos y tips para poder trabajar desde Argentina al mundo. La participación es libre y sin costo pero requiere de inscripción previa a través de este link.

Entre los disertantes se encuentra Daniel Nuske, experto y mentor del mundo IT, quien hace ocho años que trabaja para empresas de Estados Unidos como Pfizer, Toptal y Streamlit. Además, es mentor de programadores que quieren incursionar en el mundo del trabajo remoto.

“El mercado de programadores está recién empezando y hay mucho potencial. Hay que aprovechar que hoy hay mucha demanda a nivel mundial. Recomiendo Javasript como la tecnología con más potencial para desarrollarse”, adelanta Nuske.

Otro punto interesante es que Cosys, organizadora del evento, forma parte del Grupo Kelsoft, quien está conformada además por Netkel, empresa de consultoría IT. El grupo tiene por objetivo generar una comunidad de talentos que estén a disposición de las necesidades de grandes clientes, ofreciendo servicios de Talent Acquisition IT, Head Hunting & Human Resources, no solo para Argentina sino para el mundo entero.

Aprendé ahora, pagá después

Más allá de este evento, recientemente desembarcó en nuestro país una propuesta educativa para los profesionales del sector IT. Se trata de Microverse, esta escuela internacional, que fue creada por el mendocino Ariel Camus, no sólo permite acceder a empleos internacionales, sino que además los estudiantes no pagan su formación hasta que egresan y sólo si su salario mensual supera los US$ 1000.

Fundada en Silicon Valley, desde Microverse aseguran que tienen un objetivo concreto: formar desarrolladores globales de un nivel profesional distintivo, preparados para el trabajo internacional remoto en un sector altamente competitivo.

A través de esta plataforma los estudiantes se forman emulando el funcionamiento de una empresa real de todo el mundo y, en cuanto a contenidos, se aprende cómo desarrollar software en equipos remotos internacionales con los mismos protocolos que usa la industria.

“Queremos promover la integración de los talentos de la región a la fuerza laboral tecnológica global, ser el puente entre el talento latinoamericano y las oportunidades internacionales. Nuestro propósito es apoyar a personas de alto potencial que buscan lanzar sus carreras en el mercado profesional internacional”, señala Camus.

En Microverse no hay clases ni profesores. Se aprende a través del desarrollo de proyectos entre pares, simulando dinámicas de trabajo remotos del mundo real. Cada semana es un proyecto nuevo, con un nuevo equipo de 3 o 4 personas de distintos países. El programa está enfocado en construir experiencias de capacitación colaborativas para desarrollar las habilidades necesarias para acceder a esos trabajos.

¿Cómo se financia el pago por la capacitación? “Una vez que aseguran un trabajo en tecnología que les paga US$ 1000 al mes o más comienzan a pagar un 15% de su salario a modo de matrícula hasta cubrir el costo total de US$ 15.000. Si dejan de trabajar en tecnología o tienen un salario menor a ese monto se suspenden los pagos”, aclaran desde Microverse.

Reclutamiento online

Por último, elegimos una plataforma que acaba de arribar a nivel local: Turing. Se trata de una empresa de reclutamiento de talento humano remoto, que conecta a los desarrolladores argentinos con empresas radicadas en Estados Unidos que necesiten exclusivas habilidades técnicas.

Turing permite a las empresas globales identificar, evaluar, contratar y gestionar desarrolladores de software de todo el mundo de forma remota, con un solo clic. De esta manera, las empresas pueden crear equipos de ingeniería en la nube. Actualmente en esta plataforma hay más de un millón de desarrolladores en 140 países. Mientras que son aproximadamente 11.000 los desarrolladores de la Argentina que forman parte de este ecosistema, sobre 103.000 de Latinoamérica.