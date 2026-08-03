Un error de tipeo: pasó 18 meses preso por una confusión y ahora fue absuelto

Un hombre canadiense pasó 18 meses en prisión tras ser condenado por delitos vinculados con imágenes de abuso sexual infantil debido a un error de identificación cometido durante una investigación policial, según publicó The New York Times. La Justicia determinó que las autoridades confundieron su nombre de usuario en la aplicación de mensajería Kik con otro casi idéntico: la única diferencia era un guion bajo adicional.

La Corte de Apelaciones de Nueva Escocia absolvió el 23 de julio a Brandon Klayme, de 30 años, anuló su condena y dejó sin efecto la sentencia que había recibido. En el fallo, los jueces concluyeron que el hombre “nunca debió haber sido acusado, y mucho menos condenado”.

El caso se originó a partir de una investigación sobre mensajes con contenido sexual enviados en 2018 a una niña de 12 años de Madison, Wisconsin. Durante la pesquisa, los investigadores solicitaron información a Kik, pero proporcionaron un nombre de usuario equivocado.

La diferencia entre ambas cuentas era mínima. El usuario de Klayme era fus_ro_dah, mientras que la cuenta desde la que se enviaron los mensajes era fus__ro_dah, con dos guiones bajos entre “fus” y “ro”.

Allanamiento y condena

En febrero de 2020, cuando Klayme vivía con sus padres y trabajaba en la pizzería familiar en Dartmouth, Nueva Escocia, la policía allanó su vivienda y secuestró todos sus dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos y computadoras.

Tras un juicio celebrado en abril de 2023, fue declarado culpable de facilitar material sexual explícito a un menor, captación de menores con fines sexuales (child luring) y posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

En enero de 2024 recibió una condena de 18 meses de prisión. Cumplió la totalidad de la pena antes de que prosperara su apelación. Al momento de ser absuelto todavía se encontraba bajo libertad condicional.

La apelación

Durante el proceso de apelación, Klayme declaró que no utilizaba su cuenta de Kik desde fines de 2012, aproximadamente seis años antes de que se produjeran los hechos investigados.

Su abogado, Zeb Brown, explicó que el error surgió al revisar nuevamente las pruebas del juicio.

Tras la absolución, Brown indicó que su cliente analiza iniciar una demanda (Foto: FreePick)

“No podíamos entender cómo había aparecido la cuenta de Klayme en la investigación. Revisamos con más detenimiento la evidencia presentada en el juicio y la diferencia era evidente en las impresiones de los mensajes”, señaló.

Según la sentencia, los investigadores entregaron a Kik un nombre de usuario incorrecto al solicitar los datos de la cuenta. Como consecuencia, la empresa proporcionó la dirección de correo electrónico de Klayme, cuando en realidad la cuenta utilizada para contactar a la menor pertenecía a otra persona residente en California.

Tras la absolución, Brown indicó que su cliente analiza iniciar una demanda para reclamar una indemnización por los daños sufridos.