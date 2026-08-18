Un ingeniero argentino ganó el Mundial de Just Dance en Kazajistán y recibió un premio de US$20.000

El argentino Franco Vitali, conocido en la escena competitiva como Vitaldancer, alcanzó la cima mundial tras consagrarse campeón en la categoría Phygital Dancing de los Games of the Future 2026, evento celebrado en el Barys Arena de Astaná, Kazajistán. Con 25 años y una sólida carrera académica como licenciado en Biotecnología, Vitali logró superar a la representante francesa Lina en una reñida final que concluyó con un marcador de 2-1, adjudicándose así un premio de US$20.000 de un pozo total de US$75.000 distribuido entre los participantes de la disciplina.

La competencia, que se desarrolló los días 6 y 7 de agosto, reunió a 16 exponentes internacionales en una modalidad que exige una combinación precisa de destreza física y ejecución técnica dentro del videojuego Just Dance. Para Vitali, el triunfo no solo representa su primer gran título internacional, sino también el resultado de un camino trazado desde su infancia. Su vínculo con el juego nació a los nueve años en la casa de un primo con la consola Wii, transformándose con el tiempo de un pasatiempo en una verdadera disciplina deportiva.

Así se disputó la final del Mundial de Just Dance entre Vitaldancer y Lina

El camino hacia la gloria en Astaná fue arduo y metódico, ya que tras su participación en los Games of the Future de 2025, donde quedó fuera ante un colega argentino, Vitali intensificó su preparación de cara a esta nueva edición. Durante los últimos seis meses, entrenó con una consola prestada por una amiga y, al conocer la lista de las 13 canciones seleccionadas para el certamen, dedicó jornadas de tres a cuatro horas diarias a perfeccionar sus movimientos. Este nivel de exigencia le permitió alcanzar el puntaje máximo en diez de los 13 mapas disputados durante el torneo.

La faceta científica de Vitali es un elemento distintivo de su historia pública y, actualmente, el joven cursa un doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Genética del INTA y desempeña labores docentes. En diálogo con Radio U, Vitali estableció un paralelismo entre su formación académica y el videojuego: “Como biotecnólogo, muchas veces me pasa que digo: sobre cáncer y bioquímica, sé más que el promedio, pero no soy experto en cáncer ni en bioquímica. Son cosas que aprendí”. De igual manera, subrayó que el premio económico obtenido equivale, aproximadamente, a un año de una beca doctoral del CONICET, lo que añade una capa de relevancia social a su logro deportivo.

Lejos del JustDance, Vitali cursa un doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Genética del INTA LinkedIn (@franco-vitali-542360184)

Tras el encuentro final, Vitali destacó la calidad de su rival, Lina, quien sorprendió al mundo al eliminar a figuras consagradas del circuito como Umutcan Tütüncü. En un mensaje compartido posteriormente en Instagram, el argentino elogió a la subcampeona: “Lina no solo eres la segunda del mundo, creo que eres en este momento la sorpresa número uno de todas las competencias de Just Dance que he visto en mi vida. Aprendiste tan rápido el marcador y lo diste todo en la pista de baile. Deseo una revancha en un futuro cercano”.

El sentido comentario del campeón para la francesa tras la final del Mundial Captura Instagram

La victoria de Vitali en Kazajistán confirma el creciente protagonismo de los esports argentinos en la escena global, consolidándose como un referente en una disciplina que combina la tecnología con el rendimiento físico.