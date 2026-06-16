9z Globant, el equipo de esports argentino, hace historia en Counter Strike y se expande a nivel global

Los esports en Argentina siguen demostrando de manera internacional que el talento argentino no tiene nada que envidiarle al resto del planeta. En este caso, 9z Globant dejó una marca en la historia del Counter Strike cuando derrotó a uno de los equipos más importantes del planeta, Vitality, actual bicampeón, en un partido épico que dio vuelta 2 a 1 (en Mirage y Nuke). Y la gloria llegó cuando venció a los asiáticos de Mongolz y clasificó a los playoffs del Major de Colonia, uno de los torneos más relevantes del planeta.

Con este resultado, 9z Globant ascendió al puesto 9 del ranking mundial, la posición más alta alcanzada por una organización hispanoamericana de Counter-Strike fuera de Brasil.

El equipo integrado por dgt, max, meyern, luchov y huasopeek ganó su lugar con talento y empuje, y logró algo impensado por muchos, pero que pone entre los más destacados en uno de los esports más longevos a la Argentina, y a todo el Cono Sur: la alineación de 9z tiene jugadores argentinos, uruguayos y chilenos, además de un cuerpo técnico brasileño.

“9z hoy representa a la comunidad gamer de Argentina y también de América latina. Este año es clave: queremos seguir demostrando que esto no es solo un juego, consolidar ese mensaje y, sobre todo, llevar nuestra bandera a los ojos del mundo”, dijo Francisco Postiglione “Frankkaster”, el CEO, fundador y reconocido streamer que volcó todo para el crecimiento de 9z a lo largo de los años. “Lo que hace años era impensable, hoy es una realidad. Estamos en los escenarios más grandes, representando a Latinoamérica a nivel internacional”, completó.

La Esports World Cup Foundation 9z Globant también se suma como partner oficial de la fundación de la Copa del Mundo de Esports, donde 40 organizaciones de las mejores del mundo estarán en el foco del planeta en la competencia que comenzará dentro de menos de 20 días en París. 9z Globant, junto con el otro equipo argentino Leviatán, llevarán la bandera a lo más alto del mundo de los esports y recibirán financiamiento, soporte y la exposición que solo un evento global como este puede otorgar.

Duki se suma como socio a 9z, y Coscu vuelve como jugador

Entre las figuras de 9z Globant no está solo su fundador, el streamer Frankkaster, sino también otros representantes de la cultura digital y la música. Duki, figura descollante del trap, se sumó como socio del equipo, mientras que Coscu, quizás el streamer más reconocido de nuestro país, decidió volver al teclado y se sumó como jugador de League of Legends con la camiseta violeta.

A su vez, a esto se le suma un acuerdo con Estudiantes de La Plata para deportes digitales y la presencia constante no solo en redes, sino también en programas de TV como Fórmula Streamers por ESPN.