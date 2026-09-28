Una firma local lanza una certificación para medir cómo los profesionales trabajan con IA

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) marcó un punto de inflexión en el mercado laboral. Y es que, precisamente, ya no hay profesión que pueda escaparle a esta tecnología. Ahora bien, la incertidumbre que conlleva dicho escenario no solo está presente entre estudiantes y potenciales candidatos, sino también entre las propias empresas.

De hecho, el informe El Futuro del trabajo, realizado por el Foro Económico Mundial, revela que el 85% de las compañías encuestadas planea invertir prioritariamente en programas de reskilling y upskilling en IA, alfabetización digital y pensamiento analítico.

El estudio también proyecta que los empleos sufrirán cambios estructurales hacia 2030, con la creación de 170 millones de nuevos roles tecnológicos y la obsolescencia de 92 millones de puestos administrativos y/o manuales. Además, se estima que ese mismo año las tareas realizadas exclusivamente por humanos bajarán al 33%, mientras que la colaboración hombre-máquina abarcará el 33%, y la automatización completa, el 34% restante.

El 85% de las compañías planea invertir prioritariamente en programas de reskilling y upskilling en IA, alfabetización digital y pensamiento analítico, de acuerdo al Foro Económico Mundial Shutterstock - Shutterstock

El contexto empuja a las organizaciones a rediseñar estructuras, puestos y equipos de trabajo. Sin embargo, muchos desconocen cómo. Entonces, ¿qué significa verdaderamente incorporar IA al trabajo? ¿Cómo saber si se está haciendo un buen uso de ella? ¿Qué determina que la herramienta aporta valor a las tareas que realizamos diariamente?

Para Agustín Coll, CEO de Aumenta AI, una empresa argentina especializada en el desarrollo de tecnología de medición de habilidades para la era de la IA, hay dos componentes clave: la exploración y la responsabilidad. “El profesional aumentado por IA es el que sabe qué hacer con todo eso que la IA permite hacer. Es decir, el que tiene la capacidad de explorar y de crear casos nuevos de uso, manteniendo la responsabilidad sobre el resultado final”, señala a LA NACION.

Y agrega: “La IA en potencia tiene inteligencia a nivel doctorado en cualquier disciplina, pero activar esa posibilidad es un desafío”.

En este escenario, Aumenta AI anunció el lanzamiento de la Certificación del Profesional Aumentado por IA, una credencial que evalúa, mediante simulaciones dinámicas de trabajo, cómo una persona piensa, decide y utiliza IA en situaciones profesionales reales.

La certificación, que no tiene costo, está dirigida a profesionales que ya trabajan en el mercado laboral, así como a estudiantes en etapa de formación, y se apoya en el respaldo académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que adhirió al marco de competencias desarrollado por Aumenta AI y co-emite la credencial.

La exploración y la responsabilidad son dos habilidades clave para implementar IA en el trabajo, de acuerdo a Agustín Coll, CEO de Aumenta AI Shutterstock - Shutterstock

El objetivo es generar un proyecto “interuniversitario”, con una totalidad de 15 a 20 instituciones para fin de año, incluidas de países de la región, como Ecuador, Colombia, Chile y Paraguay. A nivel local, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de San Luis también integran la iniciativa. Sus estudiantes tendrán acceso a la certificación en las próximas semanas de manera gratuita.

Por fuera del ámbito académico, la certificación está disponible para trabajadores independientes, a un valor de $200.000. Para empresas, el costo depende del tamaño de la organización y de las distintas áreas que formen parte del proceso.

La iniciativa, en detalle

El proyecto surgió cuando Coll, quien también se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y consultor de IA, detectó una necesidad entre diferentes compañías: generar una bolsa de trabajo de personas que sepan utilizar esta tecnología. En paralelo, notó cierto temor entre sus estudiantes. “Veo un miedo al vértigo y eso lleva un ‘no voy a usar la tecnología , me quiero defender de la tecnología’”, cuenta.

Bajo esa línea, sostiene que trabajar con IA es “mucho más parecido a trabajar en equipo”.

Ahora bien, ¿cómo funciona la certificación? Sucede en el marco de simulaciones profesionales, donde las contrapartes son agentes de IA que interpretan colegas, jefes o clientes en diferentes escenarios, con documentos, variables y consignas. También incluye llamadas y role-plays en vivo.

La certificación sucede en el marco simulaciones profesionales

La simulación exige a los usuarios tomar decisiones y, a partir de ellas, el escenario y las misiones cambian. “Es como una especie de mundo simulado en donde todo lo que hacés tiene consecuencias y la IA predice las consecuencias de ese mundo. Todos empezamos en el mismo lugar, pero cada uno va hacia donde va en función de sus propias decisiones”, ilustra Coll.

A lo largo del proceso, el profesional es evaluado en cuatro dimensiones: uso productivo de la IA, conocimiento aplicado, orquestación del trabajo humano-IA y criterio profesional. Cada una se despliega en 16 habilidades observables, que derivan en 21 evaluaciones diferentes. De esta manera, la certificación lleva de 20 a 25 horas.

El resultado es un perfil de competencias verificado y portable, comparable a los niveles de un examen de idiomas (como el B2 o C1), pero aplicado a la capacidad de trabajar con IA.

El certificado busca demostrar las habilidades y competencias alcanzadas por el usuario

El objetivo es identificar quién está preparado para trabajar con IA, dónde están las brechas reales y cómo evoluciona la adopción de la tecnología dentro de los equipos. Además, la credencial no acredita la finalización de un curso ni la aprobación de un examen, sino habilidades demostradas. “Cuando terminás, lo que obtenés es un certificado súper desglosado de cada una de las habilidades, competencias y de tu arquetipo de usuario”, indica Coll.

El certificado, con su respectivo desglose, sirve para identificar “un punto de partida” y visibilizar las áreas de mejora, detalla. En ese sentido, alrededor de 1000 personas ya se encuentran realizando la certificación y, teniendo en cuenta el tamaño de las universidades que ya adhirieron al proyecto más las que están por sumarse, desde Aumenta AI apuntan que la certificación llegue a 100.000 usuarios.

“El homo sapiens se define, en muchos casos, por cuán bueno es usando esas tecnologías que crea -afirma Coll-. Es un momento desafiante, pero también de gran oportunidad. Esto no es Internet, sino mucho más impactante en cuanto a las habilidades necesarias para el futuro del trabajo”.