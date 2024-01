escuchar

En la CES 2024, la feria de tecnología de Las Vegas que cierra sus puertas mañana, hay dispositivos de todo tipo: algunos más convencionales, como televisores (pero transparentes), otros no tanto, como collares para mascotas con GPS o asistentes universales. Y también hay computadoras nuevas, un clásico de la feria junto con los anuncios de pantallas de todo tipo. En el caso de las computadoras, hay modelos con pantallas que se doblan, y otros con doble personalidad, que asoman entre modelos más pedestres que mostraron todas las compañías, con nuevos procesadores y la nueva tecla para acceder a Copilot.

Android y Windows, todo en uno

La ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid es una notebook con Windows cuya pantalla desmontable se transforma en una tableta con Android; se pueden usar en simultáneo

Por ejemplo, la Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, un equipo con dos modos de uso muy diferentes. Enchufada al teclado, esta computadora portátil corre Windows 11 en un chip Intel Core Ultra 7 y una pantalla OLED de 14 pulgadas. Todo normal. Pero si desconectamos el teclado, el equipo cambia de modo: se transforma en una tableta, algo lógico, y cambia ese Windows 11 por un Android 14 corriendo sobre un chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Son dos dispositivos en el mismo espacio. ¿Por qué? La idea de Lenovo es que la experiencia de usuario como tableta es mejor con Android, y como computadora de escritorio es mejor con Windows... así que incluye todo en un solo espacio físico. O mejor, en dos: la pantalla tiene todos los componentes para la tableta con Android, el teclado tiene todo lo de la PC, así que se pueden usar en simultáneo, conectando el teclado a una pantalla, y al mismo tiempo usando la pantalla como tableta. Pero no hay espacio virtual compartido: la tableta con Android no tiene acceso a los archivos de la PC con Windows, y viceversa. Tiene un precio de 2000 dólares, saldrá a la venta antes de mitad de año, y no es una idea nueva: Lenovo probó algo muy similar hace más de diez años con la fallida Lenovo Ideapad U1.

La notebook que cambia de look

Lenovo también mostró una notebook (la ThinkBook 13x Gen 4 SPE)con una cubierta para la pantalla que tiene tinta electrónica color, algo que la compañía probó en otras ocasiones. Pero aquí la idea no es usarla como un Kindle, sino aprovechar ese espacio para algo más sencillo: cambiar su aspecto y mostrar alguna notificación menor. Puede mostrar hasta mil diseños posibles, incluyendo algunos animados, el impacto en la batería es mínimo y, por ahora, se trata solo de un prototipo.

Lenovo mostró también equipos más convencionales, como la Yoga Pro 9i, con una pantalla de 16 pulgadas, o un modelo 2 en 1 de 14 pulgadas, con el lápiz Smart Pen de la compañía, procesadores Intel Ultra Core y mejoras en la gestión de la pantalla y de la batería, entre los muchísimos modelos que Lenovo anunció para este año.

HP también se dobla

En la CES 2024, HP mostró su nueva Spectre x360, un equipo 2 en 1 con pantallas de 16 o 14 pulgadas. Ambas versiones tienen un chip dedicado a tareas de IA, incluyendo la mejora en vivo de la imagen que captura la webcam, que oscurece la pantalla cuando no la estamos mirando, para economizar batería, o que bloquea el equipo cuando el usuario no está frente a él. Usan los nuevos procesadores Intel Core Ultra y pueden llevar gráficos Nvidia GeForce RTX 4050, entre otras funciones. Tienen un precio base internacional de 1500 dólares.

Pero también presentó su HP Spectre Fold, una notebook con una pantalla plegable de 17 pulgadas, que se dobla por la mitad; le ubicás un teclado encima de una de las mitades y te queda una notebook con una pantalla de 12 pulgadas; el teclado es inalámbrico, y se puede usar al lado de la pantalla desplegada, que funciona como una PC todo en uno portátil. También viene con un lápiz para escribir en pantalla. Es, según HP, una PC tres en uno. Y no es la única: Lenovo y Asus ya llevan un par de años desarrollando estos equipos (la Lenovo X1 Fold, la Asus Zenbook Fold), y también se sumó LG con su Gram Fold hace poco. La HP Spectre Fold, que tiene un chip Intel Core i7-1250U, tiene un precio base en EE.UU. de 5000 dólares.

Dos pantallas y una bisagra

Quienes busquen una idea similar, con un dispositivo que tenga mucha pantalla y sea portátil, pero no quieran arriesgarse por una pantalla plegable, tienen dos opciones: la Lenovo Yoga Book 9i (que debutó en la CES el año pasado, y que para esta edición se actualizó con nuevos procesadores Core Ultra de Intel), o la nueva Asus Zenbook Duo. Combina dos pantallas OLED de 14 pulgadas a 120 Hz unidas por una bisagra, y se pueden usar en disposición vertical u horizontal; el equipo viene con un teclado magnético desmontable y un procesador Intel Core Ultra 9 y una batería de 13 hs de autonomía; la idea es que experiencia sea similar a trabajar en un escritorio con dos monitores, pero con la flexibilidad que aporta poder disponerlos como una columna, o usar solo uno si no tenemos el espacio libre.

A propósito, Asus (que también tiene una notebook con pantalla plegable) también presentó el primer monitor plegable del mercado: el ZenScreen Fold OLED es una pantalla portátil de 17,3 pulgadas, que cuando se pliega tiene el tamaño aproximado de una notebook compacta, con un peso de 1,1 kg. Tiene dos puertos USB-C, para recibir energía y datos, un puerto mini HDMI y un conector de audio analógico.

Carbono neutral

Entre los equipos que presentó Acer, la Aspire Vero 16 se destaca por ser una notebook con el hardware más moderno del mercado, pero que duplica la cantidad de material reciclado que se usó para el chasis desde la edición de 2021: el 60% está hecho de material reciclado; el touchpad OceanGlass está fabricado con plástico recuperado. Esto no le impide ofrecer una pantalla de 16 pulgadas, una autonomía de más de 10 horas y un procesador Intel Core Ultra 7 de nueva generación.

Tres pantallas 4K para juegos

Razer mostró, en la CES 2024, las nuevas versiones de sus notebooks gamer Blade 18, junto a las Blade 14 y 16; el modelo 18 usará un panel IPS 4K de 18 pulgadas con tasa de refresco a 165 Hz (clave para videojuegos), soporte para 3 pantallas 4K y conectores Thunderbolt 5 (la generación más reciente, una rareza todavía en notebooks) y mucha incógnita sobre el resto de sus especificaciones. La Blade 16 es la primera en usar una pantalla OLED de 16 pulgadas a 240 Hz, y lleva un chip Core i9 junto con gráficos GeForce RTX 4090.

Una notebook Razer Blade 18 anunciada en la CES 2024

Botonera sensible

Dell actualizó su línea XPS con tres modelos (de 13, 14 y 16 pulgadas, sin bordes), procesadores Core Ultra, un chip de IA que ayuda con algunas tareas (como la edición de imágenes) y un diseño que suma una zona con una botonera sensible al tacto entre la bisagra y las teclas de números.

La familia de notebooks XPS de Dell presentadas en la CES 2024 Fit to Tweet

Por supuesto, no son estos los únicos modelos presentados durante la CES; todos los fabricantes mostraron, también, alternativas gamer y portátiles de diseño y prestaciones clásicas, mientras buscan cómo meterle dinámica a una familia de productos que hace tiempo tiene una tasa de crecimiento negativa o muy menor.

En el último trimestre de 2023, a nivel mundial, Canalys estima que hubo un crecimiento del 3% respecto del mismo periodo de 2022 (y después de 7 trimestres de contracción del mercado), con Lenovo liderando el mercado de PC (portátiles y de escritorio), seguida por HP, Dell, Apple y Acer; IDC, en cambio, calcula que para el mismo período el crecimiento fue negativo, aunque ambas calculan que se enviaron entre 65 y 67 millones de computadoras en ese trimestre.