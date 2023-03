Una portátil con pantalla flexible: probamos la camaleónica notebook Asus Zenbook Fold OLED

escuchar

Desde hace algunos años el mercado de computadoras portátiles se ha acercado, al menos conceptualmente, a los smartphones con pantallas flexibles. Y es que, utilizando el mismo sistema de bisagras que en los móviles, las portátiles encontraron un punto de inflexión en su evolución. Esto permite a los nuevos equipos adoptar diferentes formas adaptándose, así, a diferentes necesidades.

En cuanto a las propuestas locales y desde el lanzamiento de la Thinkpad X1 Fold de Lenovo hace dos años (que reseñamos en esta nota no contábamos con muchas novedades en este segmento. Sin embargo, hace solo una semana, probamos a fondo la nueva Asus Zenbook Fold OLED que presentó a mediados del año pasado y que ya tiene fecha de salida en nuestro país.

La primera impresión es la que cuenta

Esta novedosa propuesta llegó a mi casa un lunes. Al bajarla del auto, tomé la caja confiado; al encontrar algo de resistencia tuve que imprimir algo más de fuerza para trasladarla. Si bien la caja era voluminosa, no pensé encontrarme con la experiencia de unboxing que estaba a punto de presenciar. La nueva Zenbook Fold OLED viene en una caja de cartón común que sirve para alojar otra caja que finalmente resguarda al equipo. Asus ha querido diferenciarse desde el primer encuentro entre el usuario con la portátil y lo ha logrado. El embalaje luce genial y, al levantar la robusta tapa de este, vemos reposando plácidamente a la Fold OLED, con su pantalla flexible de 17″ totalmente desplegada hacia arriba. Hasta parece un monitor.

Al retirar la portátil, es imposible no comenzar a hurgar doblando el equipo para que adopte todas las formas posibles: podemos usarla tipo monitor táctil, como una super tableta de gran tamaño, en formato libro o como si fuese una notebook, con la parte de la pantalla que queda supina en vez de teclado.

La Asus Zenbook 17 Fold tiene una pantalla OLED flexible de 17 pulgadas, y se puede usar con un teclado Bluetooth, que ocupa media pantalla

En su parte trasera se destaca la terminación en cuero que, plegada, le da una apariencia de libreta o agenda que le sienta muy bien. Escondido en esta terminación, se encuentra un pie (también realizado en cuero) que puede utilizarse para que el equipo quede erguido en formato monitor o, mejor dicho, como una todo-en-uno.

Dentro de la caja se incluye un teclado Bluetooth ultradelgado (el modelo ErgoSense con touchpad) que encastra perfectamente en la parte inferior de la pantalla cuando usamos el equipo plegado en forma de notebook. El teclado también puede usarse separado, cuando ponemos a la pantalla de 17″ plana y sostenida por su pie. Lo interesante es que dicho teclado puede ubicarse “dentro” del equipo (entre las dos mitades de la pantalla flexible) al plegar la notebook, por lo que podemos llevar las dos piezas juntas, para así siempre tener la mayor flexibilidad de uso: con el mismo teclado podemos usarla como laptop o como equipo de escritorio.

Hablando de su traslado y para completar la experiencia, encontraremos una funda de cuero que resguardará la portátil.

Un excelente portátil…

Es el momento de ponerme técnico y repasar las muy impresionantes características de este camaleón de Asus. Como dije, tiene una pantalla de 17″ con 2560 x 1920 pixeles de resolución (algo más que 2K) que ofrece negros muy profundos y colores muy nítidos gracias a su tecnología OLED. La misma se encuentra validada por Pantone y tiene un nivel de luz azul certificado por TÜV Rheinland.

Para hacerle frente al software incluye nada menos que un procesador Intel Core i7 de 12va generación, acompañado por 16 GB de memoria RAM, gráfica Iris Xe y almacenamiento en estado sólido de 1 TB. Con esta configuración, la Zenbook Fold OLED vuela. Puede cargar Windows 11 en pocos segundos y todo el software que instalé para las pruebas se desempeñó sin problemas para los trabajos de productividad.

La Asus Zenbook 17 Fold OLED tiene una pantalla táctil plegable de 17,3 pulgadas; cuando se dobla, cada mitad tiene el tamaño de una pantalla de 12,5 pulgadas

Entre las tareas lógicas que realicé con Microsoft 365 (como escribir este artículo), probé algunos programas de diseño y edición de videos. Además, asistí a algunos eventos virtuales con Teams y miré algunas películas en Netflix y Prime Video. En este último apartado se destaca la inclusión de cuatro altavoces Harman/Kardon que dan como resultado un sonido claro y con buen refuerzo de graves; para completar este apartado, además del micrófono y webcam de 5 MP incluidos, se encuentra un conector de audio combinado de 3,5 mm para enchufar auriculares.

Hablando de mi experiencia con la adaptabilidad que ofrece este equipo, debo decir que como más lo utilicé fue con el teclado físico, ya sea en forma de notebook o all in one aprovechando la pantalla de 17″.

…con algunos detalles

Retomando el párrafo anterior y del otro lado de la balanza, se encuentran algunos puntos a destacar. Primero es que, en formato tableta la Zenbook Fold OLED resulta enorme para usarla sin una base de apoyo. También su peso en este formato puede ser un problema. Si bien es una portátil de 1,5 kg, dado su cuerpo voluminoso, es incómoda para utilizar parado e incluso sentado. Lo bueno es que se trata de un equipo que puede resistir algún golpe, teniendo en cuenta su gran margen para la portabilidad, dado que fue construido bajo la certificación US MIL-STD 810H.

Los diferentes modos de uso de la Zenbook 17 Fold: como PC todo-en-uno, como notebook (con el teclado Bluetooth sobre media pantalla), como tableta de 17 pulgadas, y con el equipo cerrado

Otro detalle que resultó algo incómodo es que cuenta con un solo puerto USB-C (compatible con Thunderbolt). Este puerto, además de utilizarse para cargar la batería del equipo, es el único conector para enchufar un dispositivo. Si bien se trata de un portátil pensado para su conectividad inalámbrica, al poder transformarse en una estación de trabajo, el requisito de conectar accesorios suele ser inevitable. Una buena noticia al respecto es que se incluye un adaptador USB tipo C a tipo A, lo que le da algo de aire a este punto.

En conclusión

Luego de probar por quince días la Zenbook Fold OLED, y salvo los dos puntos que marqué líneas arriba, la experiencia de uso fue de lo más positiva. La gran posibilidad de adaptabilidad de esta computadora es algo para celebrar dado que puede responder a distintas necesidades. Un verdadero transformer tecnológico.

Ya les adelanto que, si bien no tiene precio confirmado en el país, este equipo de Asus no será para nada barato (su precio de lanzamiento en EE.UU. fue de 3500 dólares). Se espera su llegada al país para los siguientes meses del año.