CES 2023: con doble pantalla o con 3D sin lentes, así son las mejores notebooks de la feria de Las Vegas

Entre autos autónomos, pantallas y robots, las computadoras portátiles siempre encuentran un lugar de privilegio entre los productos más destacados de la feria tecnológica CES. Conforme pasa el tiempo, estos equipos se vuelven más ligeros, con mejor rendimiento de batería y mejores tecnologías bajo su capot. Con nuevos procesadores y potentes tarjetas gráficas, estas son las notebooks más destacadas de la CES 2023 que terminó este domingo.

Lo nuevo de AMD, Intel e Nvidia

No es ninguna novedad que AMD e Intel son los fabricantes de procesadores para computadoras más importantes del mercado. Lo que si llamó la atención es que ambas compañías optaron por los escenarios de la CES para presentar sus nuevos cerebros electrónicos destinados al mercado de portátiles.

AMD apostó por su nueva línea de procesadores para portátiles (en agosto último había presentado los modelos para computadoras de escritorio): con sus modelos 7040 y 7045 con gráficos integrados RDNA 3. En respuesta a Nvidia, con quien compite históricamente, AMD le dedicó un lugar especial a su nueva tarjeta gráfica para laptops, la RX 7600M XT, que, junto con los nuevos procesadores, pronto veremos en las notebooks gamers de alta gama.

Además, en su presentación, Lisa Su anunció nuevas tecnologías de AMD que próximamente estarán disponibles. Una de ellas es AMD SmartShift Radeon Super Resolution que ayudará a distribuir de forma inteligente las demandas de renderizado, escalado y presentación entre los recursos de la APU y la GPU, para ofrecer el mejor rendimiento posible. Como parte de los nuevos procesadores móviles Ryzen Serie 7040, AMD también presentó la tecnología Ryzen AI, el primer hardware dedicado a Inteligencia Artificial en un procesador x86, que lleva la arquitectura de inteligencia artificial adaptativa AMD XDNA a las laptops, para ofrecer más rendimiento y mejorar las experiencias de IA en tiempo real.

Una Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED: la pantalla es 3D sin requerir anteojos especiales

Intel, por su parte, lanzó su familia de procesadores móviles Intel Core de 13ra generación (los de escritorio ya los había presentado en Israel), liderada por el lanzamiento del nuevo Core i9-13980HX, el primer procesador de 24 núcleos para una notebook. Los nuevos procesadores de la serie H impulsan las posibilidades informáticas para los jugadores y creadores con una frecuencia turbo de hasta 5,6 GHz, la velocidad de reloj más alta disponible para el mercado de las computadoras portátiles.

Por último, NVIDIA anunció las nuevas laptops GeForce RTX Serie 40. Con la tecnología de la arquitectura de GPU Ada Lovelace ultra eficiente de la compañía, que ofrece el mayor salto generacional de NVIDIA en rendimiento y eficiencia energética, las GPU GeForce RTX Serie 40 se presentarán en más de 170 portátiles de todos los principales fabricantes. La nueva línea de GPU para portátiles incluye las GPU GeForce RTX 4080, 4070, 4060 y 4050 y también la RTX 4090. Según NVIDIA, la serie RTX 40 ofrecen hasta cuatro veces mejor rendimiento en juegos AAA como Cyberpunk 2077.

Los nuevos modelos de la CES 2023

Entre los cientos de modelos mostrados en la CES 2023, se destacaron algunos de los principales fabricantes del mercado.

Acer debutó con sus nuevos modelos de su línea Swift Go, que destaca un diseño ultraportátil con Windows 11 y procesadores Intel Core de 13ra generación integrados. Las Swift Go 16 y Swift Go 14 tienen una pantalla OLED con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Las largas horas de trabajo, aprendizaje y juego se hacen más fáciles gracias a la certificación de pantalla Eyesafe de las pantallas portátiles, la relación 16:10 optimizada para la productividad y las capacidades táctiles opcionales.

Una Acer Nitro 17 con chip Ryzen 7000 y pantallas de 17" con 165 Hz de tasa de refresco

Imagínense disfrutar de la posibilidad de contar con una laptop en donde los gráficos 3D se materializen frente a ustedes sin la necesidad de usar gafas especiales. Esa fue la apuesta de Asus con su nueva ProArt Studiobook 16 3D OLED, una estación de trabajo móvil OLED 3D para creadores de contenido: no requiere anteojos y es capaz de corregir en forma dinámica el 3D simulado según la posición del rostro del usuario. La pantalla de la computadora portátil puede quedar plana, lo que ofrece cualquier ángulo de visión de hasta 180 grados. Con su pantalla de 3,2K 120 Hz, los creadores de contenido y los jugadores pueden ver fotos, videos o incluso juegos en 3D sin anteojos ni auriculares.

Asus también fue una de las primeras compañías en dotar a las portátiles con una pantalla doble. Ahora esta herencia recae sobre su nueva computadora portátil para gaming, la ROG Zephyrus Duo 16, que cuenta una pantalla táctil de 4K que se desdobla cuando se abre la computadora portátil. El Duo 16 se actualizó con aún más potencia, con un procesador AMD Ryzen 9 Zen 4 con 16 núcleos y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090.

HP anunció oficialmente el Dragonfly Pro Chromebook, que estará disponible en conjunto con su versión con Windows 11. También la nueva HP Omen, una laptop para videojugadores con el nuevo procesador Core i9-13900HX de Intel, gráficas Nvidia dos meses gratuitos de acceso a al servicio Game Pass de Xbox.

Una HP Dragonfly Pro Chromebook

Equipada con la última generación de procesadores de CPU Intel Core, Lenovo mostró camaleónica y disruptiva Yoga Book 9i. Se trata de una portátil con dos pantallas de 13 pulgadas unidas por una bisagra, pensada para llevar la multitarea a un nuevo nivel, mostrando contenido diferente en cada una de ellas, algo que, por supuesto, también se puede hacer en una pantalla convencional, pero que aquí ofrece la flexibilidad de cambiar la orientación, vertical u horizontal, o usar solamente una pantalla. Realmente una de las portátiles más innovadoras de la feria.

Lenovo, bajo su firma gamer Legion, también aprovechó para actualizar sus portátiles, equipándolas con los procesadores de nueva generación Intel Core y los AMD Ryzen 7000 Series, acompañados por las nuevas gráficas de NVIDIA GeForce RTX 40.

Una Legion Pro 7i

También Dell fue de la partida, con sus nuevas notebooks para juegos Alienware m18 que incluyen los nuevos procesadores Intel y la grafica RTX 40 de NVIDIA, además de los modelos con AMD Ryzen de próxima generación y gráficos Radeon para dispositivos móviles.

La Alienware m18 tiene una pantalla de 18 pulgadas que puede llegar a los 480 Hz de tasa de refresco

Para su clásica Serie G, Dell G incluyó refrigeración de cámara de vapor inspirada en Alienware y la interfaz térmica Element 31, junto con ventiladores de cobre ultrafinos mejorados que aumentan el flujo de aire en más de un 20 por ciento.

La ultradelgada LG Gram

Encabezando la exhibición de LG en CES 2023, la compañía mostró la nueva Gram Ultraslim, el modelo de la línea más delgado hasta el momento. Una computadora portátil diseñada para usuarios que buscan una portabilidad suprema, la Ultraslim tiene un peso de solo 998 gramos y un grosor (cuando está cerrada) de solo 11 milímetros; aproximadamente del mismo grosor que un teléfono móvil. La Gram Ultraslim monta una pantalla OLED de 15,6 pulgadas con revestimiento antirreflejo de baja reflexión (AGLR) y los nuevos procesadores de nueva generación Intel Raptor Lake.

Una notebook Galaxy Book2 Pro 360 de Samsung, ahora disponible con chip Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Por otro lado, la arquitectura ARM también se hizo presente con los modelos Galaxy Book2 Go y Galaxy Book2 Pro 360 de Samsung. Estas laptops incluyen pantallas de 13 y 14 pulgadas, almacenamiento NVMe SSD y están potenciadas por el nuevo procesador Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm.