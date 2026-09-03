Una tiktoker hizo un video con la canción de una IA, y sus creadores se quejaron: temen que la gente crea que es humana

Si el futuro era esto, está resultando un poco confuso. Pero vamos por partes.

Si anduviste dando vueltas por TikTok, Spotify o YouTube últimamente, seguro te cruzaste con la voz ronca de Nyla Stone. Esta artista de soul y blues en español apareció en escena en febrero de 2026 y, en menos de siete meses, superó el un millón de oyentes mensuales en Spotify.

Su hit, “Ahora soy mi prioridad”, publicado el 8 de mayo, se convirtió en un verdadero himno de amor propio en redes. El furor es tan grande que hay miles de videos de jóvenes sorprendiendo a sus madres al revelarles que su cantante favorita no existe en el mundo real: es una IA.

El éxito es tan grande que sus creadores (que nunca escondieron su origen digital) tuvieron que salir a alertar a los fans para que no compren entradas de recitales falsos, ya que Nyla, obviamente, no hace shows en vivo, porque no es una persona.

Pero, ¿qué es exactamente Nyla Stone? Sus desarrolladores explican que es un proyecto independiente que combina “creación artística” con herramientas de inteligencia artificial para la producción de voces e instrumentos. Eso sí, aclaran que las letras son escritas por humanos a partir de emociones reales. En los créditos de Spotify figura la compositora y productora Desiré Perea Garrido. Tras experimentar con varias portadas, desde mayo consolidaron su imagen definitiva: una atractiva mujer de cabello negro y ojos claros, siempre en blanco y negro.

Y ahí es donde la fantasía digital choca de frente con la realidad. Entra en escena Fer Colalask, una creadora de contenido venezolana que vive en Chile. Sus seguidores empezaron a notar que Fer es el calco de la versión digital de Nyla. Con humor, la influencer empezó a subir videos imitando la estética sensual de la artista virtual y haciendo lipsync de sus canciones. “Solo me parecía gracioso”, explicó.

@fercolalask Gracias a todas mis fans por creer en mí, no somos malas personas solo somos mujeres que no se dejan pisar 💜 ♬ sonido original - fercolalask🐺🖤

Pero a los responsables detrás de Nyla Stone no les cayó nada bien la broma. El pleito estalló cuando la tiktoker recibió un mensaje directo desde la cuenta de la cantante virtual.

La discusión entre los creadores de Nyla Stone y la tiktoker @fercolalask

En la advertencia, le reclamaban que no aclarar el parecido generaba confusión. “El problema es el uso de la identidad y el nombre del proyecto que puede confundir que tú eres Nyla Stone”, decía el chat. El cruce escaló a niveles insólitos cuando la intimaron a frenar las publicaciones bajo la amenaza de recurrir a abogados para proteger “la marca y el proyecto”.

La tiktoker venezolana respondió que no busca lucrar, que su contenido es meramente humorístico y que nadie está realmente confundido entre su identidad y la de Nyla Stone, visible tanto en los videos en los que muestra cómo se maquilló para parecerse a la IA, y en el hecho de que su usuario se llama diferente; a la vez, con el consumo fragmentario que promueven los algoritmos de las redes sociales, muchos usuarios se habrán topado con el video sin conocer el resto del contenido de la tiktoker, y habrán creído que se trata de la cantante.

Las plataformas de contenido están identificando los videos y artistas que no son personas de carne y hueso sino creaciones de IA, pero no todo el mundo está atento a las etiquetas en las publicaciones, y mucha gente asume que el contenido que ve es veraz, sin importar cuál sea. En este caso, el reclamo de los creadores detrás de Nyla Stone tuvo su efecto Streisand: le dio más visibilidad a la tiktoker.