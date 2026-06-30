WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de julio
La plataforma de mensajería anunció el listado de dispositivos que pasarán a ser obsoletos para su sistema operativo; conocé si el tuyo está incluido
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Cada cierto período de tiempo, WhatsApp anuncia los celulares que dejan de soportar las actualizaciones de la plataforma debido a que su sistema operativo pasa a ser obsoleto. A partir del 1 de julio, la compañía de mensajería anunció en qué dispositivos ya no funcionará.
En qué celulares ya no funcionará WhatsApp
La aplicación perteneciente a Meta confirmó que las versiones de teléfonos celulares que utilicen versiones anteriores a Android 5.0 y iOS 15.1 ya no serán compatibles con sus actualizaciones y la plataforma dejará de estar operativa.
Según advirtió la empresa, este procedimiento corresponde a un plan para adoptar mecanismos actualizados y sistemas de seguridad que se adaptan a las nuevas necesidades. Así, la aplicación de mensajería indicó que hay teléfonos que ya no cuentan con el rendimiento necesario para ejecutar las operaciones actuales.
Este trabajo es parte de una acción rutinaria de la empresa, que a menudo revisa sus sistemas y establece requisitos mínimos para que se pueda alojar en el dispositivo. Por este motivo, añade nuevas herramientas, funciones con inteligencia artificial, mejoras en videollamadas y sistemas de protección de datos que se vuelven insostenibles para todos los tipos de celulares.
Al tratarse de teléfonos que no reciben actualizaciones de parte de sus fabricantes, acumulan vulnerabilidades que pueden poner en riesgo la información de sus usuarios.
Todos los celulares donde WhatsApp no funcionará más
WhatsApp dio un listado con diferentes dispositivos correspondientes a empresas famosas de teléfono que ya no podrán alojar la aplicación de mensajería; así, solo se podrá llamar, enviar SMS y otras funciones propias del aparato.
HTC
- HTC Desire 300
- HTC Desire 500
- HTC Desire 601
- HTC One M7
Huawei
- Huawei Ascend G6
- Huawei Ascend P6
- Huawei Ascend Y530
LG
- LG L70
- LG L90
- LG Optimus G
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7 II
Motorola
- Motorola Moto E (primera generación)
- Motorola Moto G (primera generación)
- Motorola Moto X (primera generación)
Samsung
- Samsung Galaxy Ace 4
- Samsung Galaxy Core II
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy S4 Mini
Sony
- Sony Xperia E1
- Sony Xperia L
- Sony Xperia M
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia Z
iPhone
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
De esta manera, WhatsApp anunció que estos celulares estarán inhabilitados para descargar o actualizar la aplicación. Del mismo modo, no tendrán nuevas funciones y su sistema de seguridad quedará sin la protección debida.
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