WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de julio

Cada cierto período de tiempo, WhatsApp anuncia los celulares que dejan de soportar las actualizaciones de la plataforma debido a que su sistema operativo pasa a ser obsoleto. A partir del 1 de julio, la compañía de mensajería anunció en qué dispositivos ya no funcionará.

En qué celulares ya no funcionará WhatsApp

La aplicación perteneciente a Meta confirmó que las versiones de teléfonos celulares que utilicen versiones anteriores a Android 5.0 y iOS 15.1 ya no serán compatibles con sus actualizaciones y la plataforma dejará de estar operativa.

Cada cierto periodo de tiempo la plataforma deja de funcionar en diferentes dispositivos porque sus actualizaciones son incompatibles (Foto AP/Martin Meissner, archivo) Martin Meissner - AP

Según advirtió la empresa, este procedimiento corresponde a un plan para adoptar mecanismos actualizados y sistemas de seguridad que se adaptan a las nuevas necesidades. Así, la aplicación de mensajería indicó que hay teléfonos que ya no cuentan con el rendimiento necesario para ejecutar las operaciones actuales.

Este trabajo es parte de una acción rutinaria de la empresa, que a menudo revisa sus sistemas y establece requisitos mínimos para que se pueda alojar en el dispositivo. Por este motivo, añade nuevas herramientas, funciones con inteligencia artificial, mejoras en videollamadas y sistemas de protección de datos que se vuelven insostenibles para todos los tipos de celulares.

Al tratarse de teléfonos que no reciben actualizaciones de parte de sus fabricantes, acumulan vulnerabilidades que pueden poner en riesgo la información de sus usuarios.

WhatsApp ya no funcionará en dispisitivos anteriores al sistema Android 5.0 o iOS 15.1 (Fuente: Pexels)

Todos los celulares donde WhatsApp no funcionará más

WhatsApp dio un listado con diferentes dispositivos correspondientes a empresas famosas de teléfono que ya no podrán alojar la aplicación de mensajería; así, solo se podrá llamar, enviar SMS y otras funciones propias del aparato.

HTC

HTC Desire 300

HTC Desire 500

HTC Desire 601

HTC One M7

Huawei

Huawei Ascend G6

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend Y530

LG

LG L70

LG L90

LG Optimus G

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

Motorola

Motorola Moto E (primera generación)

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto X (primera generación)

Samsung

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Core II

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini

Sony

Sony Xperia E1

Sony Xperia L

Sony Xperia M

Sony Xperia SP

Sony Xperia Z

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

De esta manera, WhatsApp anunció que estos celulares estarán inhabilitados para descargar o actualizar la aplicación. Del mismo modo, no tendrán nuevas funciones y su sistema de seguridad quedará sin la protección debida.