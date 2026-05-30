Los estados de WhatsApp llegan a los canales: cómo funcionan y quiénes podrán usarlos

WhatsApp continúa incorporando funciones para ampliar las posibilidades de interacción dentro de la plataforma. En esta ocasión, la aplicación comenzó a llevar los Estados,una de sus herramientas más populares, a los canales Gracias a esta novedad, los administradores podrán compartir imágenes, videos y mensajes temporales directamente con sus seguidores, mediante publicaciones que desaparecerán automáticamente después de 24 horas, de manera similar a lo que ya ocurre con los estados tradicionales.

La nueva función permite que los administradores de canales creen y compartan estados directamente desde ese espacio, utilizando herramientas similares a las de los estados tradicionales. De esta manera, podrán publicar fotos, videos o mensajes de texto temporales, con la posibilidad de agregar stickers, editar el contenido y personalizar cada actualización antes de compartirla con sus seguidores. Para diferenciarlos de los estados personales, estas publicaciones aparecerán identificadas como “Estado del canal”.

Los administradores podrán publicar contenido que desaparecerá después de 24 horas, al igual que los Estados tradicionales (Foto: WABetainfo)

Según explicó el portal especializado WABetaInfo, esta herramienta está pensada para difundir anuncios, novedades o contenidos de forma rápida sin necesidad de realizar una publicación permanente dentro del canal. Los estados podrán ser vistos y compartidos por quienes tengan acceso al contenido, aunque su disponibilidad todavía se está implementando de manera gradual tanto en dispositivos iPhone como Android. Por eso, algunos usuarios podrían demorar unos días en recibir la actualización.

Los detalles de la nueva función que llega a los canales de WhatsApp

Los nuevos Estados para Canales conservarán las funciones que los usuarios ya conocen dentro de WhatsApp. Los administradores podrán compartir imágenes, videos y mensajes de texto temporales, además de personalizarlos con stickers y distintas herramientas de edición antes de publicarlos. Para evitar confusiones con los estados personales, estas publicaciones estarán identificadas con la etiqueta “Estado del canal”.

La incorporación de esta herramienta también implica algunos desafíos para quienes gestionan comunidades dentro de la plataforma. Entre las recomendaciones se encuentra definir una frecuencia adecuada de publicaciones para no saturar a los seguidores, revisar las opciones de visibilidad y tener en cuenta que se trata de contenidos efímeros. Por esa razón, la función podría no ser la más adecuada para información que deba permanecer disponible durante más tiempo.

Con esta función, los administradores podrán compartir novedades, recordatorios, promociones o avisos de último momento sin necesidad de realizar una publicación tradicional dentro del canal. Al tratarse de contenidos que desaparecen después de 24 horas, WhatsApp busca ofrecer una alternativa más ágil para comunicarse con los seguidores y mantenerlos informados sobre temas puntuales.