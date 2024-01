escuchar

WhatsApp Plus es una de las alternativas a la app original de Meta que tienen los usuarios para enviar y recibir mensajes. Si bien la versión original (que pertenece a Mark Zuckerberg) es muy completa, muchas personas prefieren esta aplicación alternativa, dado que tiene otras funciones diferenciales.

En caso de usar esta app alternativa, los usuarios deben instalar y actualizar Android Application Package (APK), un paquete de información que permite que el proceso de instalar una app en un dispositivo Android sea más fácil y rápida. Para que el procedimiento se lleve adelante de forma óptima, es necesario descargar la versión original y, para verificar que así sea, se puede realizar una serie de pasos.

Cómo bajar WhatsApp Plus original iproup

Además, dado que ya salió una nueva versión con el APK V60.20 para Android, los interesados pueden aprovechar para actualizarla.

WhatsApp Plus: cómo saber si tengo la última versión del APK

Aquellos usuarios que quieran verificar si tienen la última versión de APK, deberán seguir los siguientes pasos:

Habilitar la última versión de WhatsApp Plus.

Ir a los Ajustes de la aplicación.

Buscar la pestaña de Ayuda, donde figurará un apartado que indica “Info de la aplicación”.

Hacer click en la opción y ver qué versión de WhatsApp Plus se tiene. Entre ellos pueden ser la de AlexMods o Yessimods, que son las más conocidas.

En caso de que el usuario vea otra versión, puede que hayan realizado cambios en WhatsApp Plus.

Los especialistas aconsejan a los usuarios que actualicen el APK para impedir las publicidades.

Cómo descargar WhatsApp Plus V60.20: última versión 2024

Para instalar WhatsApp Plus V60.20 hay que realizar una copia de seguridad de WhatsApp común. El backup debe ser liviano para que suba rápido y no ocupe tanto lugar en tu Google Drive.

hay que realizar una común. El backup debe ser liviano para que suba rápido y no ocupe tanto lugar en tu Google Drive. Una vez realizado el paso anterior, desinstalar la aplicación de Meta .

. Descargar WhatsApp Plus V60.20 Yesimods con el siguiente link .

con el siguiente . Habilitar los permisos correspondientes a Google Chrome para la app de instalación de terceros.

Una vez instalado en el smartphone, ingresar al APK y escribir el número más el código de verificación.

y escribir el número más el código de verificación. Una vez que hayan terminado, abrir WhatsApp Plus V60.20 y ya podrán utilizar la aplicación para hablar con amigos y familiares.

Los usuarios deberán instalar el programa APK para utilizar WhatsApp Plus Shutterstock

Qué hacer si no podés instalar WhatsApp Plus

En caso de que el usuario tenga complicaciones para instalar WhatsApp Plus, tendrá que seguir unas instrucciones. En primer lugar, es importante recordar que el APK de WhatsApp Plus no se instalará si tiene el original de Meta.

Hacer una copia de seguridad de WhatsApp original y desinstalar la app.

y desinstalar la app. Volver a instalar el APK.

Los usuarios no podrán instalar WhatsApp Plus si Android lo registra como un virus. Para evitar que ocurra, hay que desactivar la opción de “Analizar las apps con Play protect” en Google Play.

Después, instalar el APK de WhatsApp Plus.

La app se pueden descargar en este link.

En caso de que el usuario tenga complicaciones para instalar el WhatsApp Plus, tendrá que seguir algunas instrucciones

Cómo pasar lose chats de WhatsApp a WhatsApp Plus

Lo primero que hay que realizar es una copia de seguridad de todos los chats de WhatsApp.

Ir a los archivos del dispositivo, exactamente al almacenamiento interno del smartphone .

. Después crear una carpeta y llamarla “WhatsAppPlus” . Eso sí, tiene que estar sin espacios.

. Eso sí, tiene que estar sin espacios. Utilizar el buscador y colocar WhatsApp. Se podrá ver una carpeta que indica Media.

Luego, copiar esos archivos y pegarlos en la carpeta “ WhatsAppPlus”.

Una vez finalizado este paso, se debe desinstalar por completo WhatsApp.

En ese momento hay que instalar el APK de WhatsApp Plus. Se puede usar este enlace .

. Introducir el número, código de seguridad y en ese instante saltará un mensaje de que se ha encontrado una copia de seguridad local.

LA NACION