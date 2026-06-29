WhatsApp suma nombres de usuario para compartirlos en vez del número de celular

WhatsApp anunció hoy que habilitará en todo el mundo, en forma gradual, la posibilidad de reservar un nombre de usuario (@persona) único asociado a nuestro número de teléfono. ¿La intención? Ofrecer mayor privacidad y más facilidad mnemotécnica al momento de compartir nuestro perfil de WhatsApp con otra persona.

Según le dijo Alice Newton-Rex, vicepresidenta de producto en WhatsApp a LA NACION, desde este lunes será posible reservar los nombres de usuario, y la función general se habilitará más adelante en el año. Como suele hacerlo, WhatsApp irá habilitando la función en forma gradual, y los usuarios lo sabrán con una notificación.

La función está lejos de ser novedosa (su némesis Telegram tiene la misma opción hace años), y la propia WhatsApp lleva años probando el sistema, que ahora estará disponible para sus más de 3000 millones de usuarios.

Cómo funcionan los nombres de usuario en WhatsApp

Primero que nada: la elección de un nombre de usuario es optativa. El número de teléfono sigue siendo obligatorio, y el dato base que identifica a una cuenta; la idea de sumar un nombre de usuario relacionado tiene dos propósitos.

Uno, proteger la privacidad de una persona. Si queremos darle nuestro contacto de WhatsApp a alguien, podemos compartir el nombre de usuario, lo que dejará oculto nuestro número de teléfono, lo que impedirá que lo usen para contactarnos por fuera de la plataforma (con una llamada, por ejemplo).

Lo mismo para un grupo en el que estamos con mucha gente desconocida y preferimos ocultar el número. De hecho, si tenemos una @ en los grupos se mostrará ese nombre y no el número a las personas que no nos tengan agendados.

Al usar un nombre de usuario en WhatsApp queda oculto el número de teléfono en todas las conversaciones, individuales o grupales

Dos, ayudar a las empresas y los profesionales, que pueden publicitar en avisos y carteles su @nombre como forma de contacto en vez de un número de 10 u 11 cifras, difícil de recordar. También podrán promocionar a WhatsApp como medio de contacto con un link: https://wa.me/nombredeusuario.

Además, si la persona dueña cambia ese número de teléfono, podrá mantener el nombre de usuario. Los nombres de usuario también se pueden cambiar si ya no nos gusta el que tenemos.

Cómo se reserva un nombre de usuario en WhatsApp

Para reservar un nombre de usuario en WhatsApp, hay que ir a Ajustes>Cuenta>Nombre de usuario, y seguir las indicaciones para registrar nuestro usuario.

La compañía puso en línea un sitio con respuestas a preguntas frecuentes para resolver dudas sobre el uso de nombres de usuario en WhatsApp.

Los pasos para reservar un nombre de usuario en WhatsApp

Le podés poner un PIN de contacto al nombre

Con esta nueva función alguien podrá chatear con nosotros agregándonos como contacto, con el número (como siempre) o con el nombre de usuario. No hay un buscador: debe conocer el nombre de usuario y saber que es el correcto. Al igual que en cualquier otra plataforma, los @ son únicos, así que habrá, inevitablemente, nombres parecidos con ordinales a medida que se vayan tomando (de @juanperez a @juanperez949819, infinitas variantes de declaraciones de amor a un equipo de fútbol, etc.).

Para el nombre de usuario se pueden usar letras, números, puntos y guiones.

WhatsApp ofrece vincular el nombre de usuario del mensajero con el de Instagram o Facebook; puede ser diferente o idéntico; esto último, dependiendo de nuestra popularidad, puede ser una ventaja o desventaja: si yo sé que alguien es @tal en Instagram y Facebook, la posibilidad de que lo sea también en WhatsApp es alta, y entonces tengo una vía extra de contacto cuando antes no la tenía (porque deducir el número de teléfono es imposible).

Si creemos que nuestro nombre de usuario en WhatsApp es fácil de deducir, podemos sumar una clave de cuatro dígitos que alguien deberá conocer para poder contactarnos

Para esos casos de acoso potencial, WhatsApp permite definir un PIN de acceso: será necesario conocer nuestro @ y tener una clave de cuatro cifras para poder mensajearnos. Ese PIN también se puede modificar.

La arroba no es garantía de identidad

WhatsApp dice que “protegió” los nombres de usuario de personas muy populares para que no se los lleve un tercero (que solo Lionel Messi pueda tener @leomessi, por ejemplo), pero habrá que estar atentos a los nombres similares, sobre todo si es un contacto desconocido que en su arroba sugiere que es un banco, un organismo estatal, etcétera, para no caer en una estafa, como ya pasó con los llamados de números que tenían una imagen de aspecto oficial en la foto de perfil.

Aunque el nombre de usuario de WhatsApp se puede reservar desde hoy, la compañía no aclaró a partir de qué fecha se podrán usar activamente; solo indicó que será en algún momento de este año.