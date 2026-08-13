“No afectará a todos por igual”: el impacto de la IA en los salarios en los próximos cinco años

Las empresas alemanas anticipan que el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) provocará una caída de los salarios en los próximos cinco años, particularmente en el caso de los trabajadores con menos experiencia laboral, según una encuesta del Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo).

“Desde el punto de vista de muchas empresas, la IA no afectará a los salarios de todos los empleados por igual”, afirma Anna Ruffert, investigadora del Ifo.

El análisis, que tiene en cuenta datos de la encuesta empresarial Ifo del pasado mes de junio entre más de 3000 firmas de Alemania que ya utilizan IA, refleja que el 48,3% de las empresas anticipa bajadas salariales para sus trabajadores menos cualificados y con menos de cinco años de experiencia y hasta el 50,8% para los titulados con menos experiencia laboral.

Entre los trabajadores con al menos cinco años de experiencia profesional, alrededor del 40% de las empresas prevé recortes salariales para los no titulados y un 37,5% para los graduados.

El 48,3% de las empresas anticipa bajadas salariales para sus trabajadores menos cualificados y con menos de cinco años de experiencia ChatGPT

Entre los distintos sectores, los proveedores de servicios son los que con mayor frecuencia prevén una caída salarial para sus trabajadores, con un 53,3% que lo afirma en el caso de los empleados menos experimentados no titulados y el 44,2% para los más veteranos.

Entre los minoristas, las cifras son del 47,9% y el 41,3%, respectivamente, seguidas por el sector manufacturero con un 46,5% y un 38,9%. De su lado, las empresas de construcción son menos propensas a afirmar que los salarios bajarán debido a la IA, con un 39% para quienes tienen menos experiencia laboral y un 31,3% para quienes tienen más de cinco años.

En cuanto a las subidas salariales relacionadas con el uso de la IA en los cinco próximos años, los que mejores perspectivas tienen son los titulados con más de cinco años de experiencia, con un 26%; mientras que para los menos veteranos solo el 16,3% de los consultados preveía subidas de salario.

En el caso de los trabajadores sin titulación universitaria, solo el 9,7% de las empresas anticipa mejoras de la retribución para los más experimentados y el 5,9% para aquellos con menos de cinco años de experiencia.

“Para los trabajadores con titulación universitaria -sobre todo si cuentan con una amplia experiencia profesional- las empresas consideran cada vez con mayor frecuencia que la IA puede tener un impacto positivo en los salarios”, apunta Ruffert.

En el caso de los trabajadores sin titulación universitaria, solo el 9,7% de las empresas anticipa mejoras de la retribución para los más experimentados Shutterstock - Shutterstock

Por su parte, un reciente documento de Anthropic titulado “Impacto de la IA en el mercado laboral: una nueva métrica y primeras evidencias” vincula la caída del nivel de empleo en Estados Unidos con la automatización que genera la IA. El informe explica que, aunque no se observa un aumento del desempleo general debido a la IA, “sí encontramos indicios de que la contratación de trabajadores más jóvenes se ha ralentizado en las ocupaciones expuestas”.

Escasez de mano de obra

En este escenario, la pérdida de empleo también comienza a estar entre las principales preocupaciones de los empleados. Pero el fundador de Amazon, Jeff Bezos, considera que quienes sostienen esas inquietudes están interpretando mal el futuro.

“Sé que existe mucha preocupación en torno a la IA y la pérdida de empleos”, señaló el fundador de Amazon en una entrevista reciente con CNBC. “Tengo una visión muy diferente. Creo que lo que realmente va a ocurrir es que tendremos una escasez de mano de obra como resultado de esto. La gente va a tener que trabajar duro”.

“Entiendo por qué la gente es pesimista. Son pesimistas porque muchas personas inteligentes les dicen que lo sean. Pero esas personas están equivocadas”, agregó Bezos. “Cuando se produce un aumento de la productividad —y esto podría representar una mejora muy significativa para la economía— también se elevará el nivel de vida”.