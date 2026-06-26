Wikipedia le bloqueó el acceso a uno de sus cofundadores, Larry Sanger

Un fundador de Wikipedia que se hace llamar el “exfundador de Wikipedia” y que ha sido crítico del sitio desde que lo dejó hace más de 20 años ha sido vetado para editar sus artículos.

Wikipedia puede ser editada por casi cualquier persona, pero los cambios son luego revisados por otros. Los editores del sitio formaron un consenso esta semana para restringir el acceso del cofundador, Larry Sanger.

La razón dada no fue ninguna de las arremetidas del Sr. Sanger contra Wikipedia, a la que ha criticado durante mucho tiempo por lo que considera un sesgo de izquierda, sino algo procedimental. Había estado reclutando a una audiencia externa para influir en las votaciones de la política interna, dijo el miércoles un oficial de prensa de la Fundación Wikimedia.

Días antes de que se votara la decisión, el Sr. Sanger presentó una propuesta llamada “WikiProject Intellectual Diversity” (Macroproyecto de Diversidad Intelectual). Su objetivo, según dijo, era tener más diversidad de puntos de vista en el sitio.

El Sr. Sanger promocionó su proyecto ante sus 93.000 seguidores en X, y esto fue considerado una violación de las directrices contra el proselitismo electoral (canvassing). Se dictaminó que él “no está aquí para construir una enciclopedia”, otra violación grave.

El Sr. Sanger regresó a X después del castigo, escribiendo: “No hubo debido proceso, ni fiscal, ni juez imparcial, ni jurado, ni interpretación de la ley”.

Wikipedia fue fundada en 2001 por Sanger y Jimmy Wales, y siempre ha funcionado como una organización sin fines de lucro con un sistema descentralizado de edición a cargo de voluntarios, en su mayoría anónimos, de todo el mundo.

Esos voluntarios desarrollan y aplican las políticas “a través de discusiones abiertas y transparentes y una toma de decisiones basada en el consenso”, dijo un oficial de prensa el miércoles. “Estas políticas se aplican uniformemente a todos los colaboradores, independientemente de su afiliación o historial con Wikipedia”.

El Sanger dejó Wikipedia en 2002, y el pasado junio calificó al sitio web como “uno de los órganos de propaganda del establishment más efectivos de la historia". Luego regresó el otoño pasado “con el objetivo de ayudar a Wikipedia a reformarse de varias maneras”, según dijo.

Wikipedia existe en casi 300 idiomas, y cada versión idiomática tiene sus propias reglas, según Dariusz Jemielniak, autor de “Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia” (¿Conocimiento común? Una etnografía de Wikipedia).

El sitio en inglés ha permitido desde hace mucho tiempo que sus administradores voluntarios permanezcan en el anonimato, señaló el profesor Jemielniak, del Centro Berkman Klein para Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard.

“Él ha estado muy en contra del anonimato”, dijo el profesor Jemielniak sobre el Sr. Sanger. “Él cree que las personas en el poder deberían identificarse”.

“Cuando has hecho suficientes ediciones, puedes convertirte en administrador”, explicó el profesor Jemielniak, quien ofreció un relato de primera mano sobre la comunidad en su libro y más tarde formó parte del consejo de administración de la Fundación Wikimedia durante una década. “Después de un par de cientos de ediciones, estás ahí para crear Wikipedia”.

“Lo que me parece sorprendente es que cuando regresó, no estaba editando, solo empezó a mandar”, dijo.

En una declaración el miércoles, el Sr. Sanger expresó: “Una turba me ha bloqueado por intentar traer al sitio a un grupo de pensadores y editores intelectualmente diverso. Suscribirse a su pensamiento grupal es ahora un requisito oficial para ser un miembro respetable. Algo debe cambiar, y ahora. Solo me pregunto si el sistema, tal como está actualmente, puede siquiera permitir el discurso necesario para arreglar el sistema”.

Well, now it’s really official. After being blocked this morning, then unblocked (after being defended by Jimmy Wales), I have now, as of this evening, been “blocked indefinitely” from editing Wikipedia.



The charges are lies and misrepresentations.



More soon. https://t.co/9hKptUiqDK pic.twitter.com/Ae5RU90U8h — Larry Sanger (@lsanger) June 23, 2026

Es común que Wikipedia bloquee a los usuarios para que no editen en ciertas circunstancias “para prevenir daños o alteraciones”. “Los bloqueos se utilizan principalmente para lidiar con problemas inmediatos”, según su política.

Pero un veto del sitio (site ban), que es lo que se le impuso al Sr. Sanger, es una retractación formal de los privilegios de edición en toda Wikipedia.

En múltiples ocasiones, se ha prohibido a personas o grupos utilizar Wikipedia para relaciones públicas, autopromoción o para lavar la imagen de una narrativa personal o corporativa.

En 2009 se emitió un veto total a todas las direcciones IP propiedad de la Iglesia de la Cienciología o gestionadas por ella, después de que se descubriera que utilizaba computadoras internas para reescribir agresivamente artículos sobre la Cienciología, sus críticos y su fundador, L. Ronald Hubbard, para reflejar su doctrina preferida.

En 2012, se reveló que Roger Bamkin, miembro de la junta de Wikimedia Reino Unido, utilizaba su estatus para promover al gobierno de Gibraltar a través de la sección de la página principal de Wikipedia “Sabías que...”, mientras recibía pagos de la junta de turismo de Gibraltar. Renunció a la junta ese año, pero mantuvo su acceso de edición.

Aun así, casi 250.000 editores voluntarios colaboran con Wikipedia cada mes sin generar mayores controversias.