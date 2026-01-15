Wikipedia cumple 25 años describiendo el mundo asediada por la IA y acusaciones de parcialidad

La Wikipedia cumple hoy 25 años de existencia. El 15 de enero de 2001 Jimmy Wales y Larry Sanger lanzaron la versión en inglés de la enciclopedia online. La idea fue parte de un experimento para acelerar la creación de contenido de su anterior proyecto, Nupedia, de la que Sanger era el editor y jefe. Como cada entrada de dicha enciclopedia requería la revisión de pares, era extremadamente lenta la publicación de contenidos: en sus primeros nueve meses solo lograron publicar 12 artículos. Allí nació Wikipedia, para generar borradores rápido y editarlos en comunidad.

La enciclopedia se basó en la filosofía wiki (un tipo de sitio web diseñado para que muchas personas puedan crear y editar páginas directamente desde el navegador) y rápidamente el volumen de contenido creció en forma exponencial. En el primer año, lograron generar 20.000 artículos en 18 idiomas. Sales se fue al año por desacuerdos editoriales, y Wales creó la Fundación Wikimedia para independizarse de Bonis, la primera empresa en financiar el proyecto.

Wikipedia tiene en la actualidad más de 63 millones de artículos. En español, según el sitio informa en tiempo real, la cantidad de notas que aloja la web, suman 2.086.847. Una verdadera Biblioteca de Alejandría, con la diferencia de que en Wikipedia es digital y colaborativa, y donde los hechos son verificables o refutables con referencias comprobables como una nota al pie, y donde se pueden corregir errores o actualizar el contenido en un instante.

En la actualidad, es una de las páginas más visitadas y está, según Similarweb, en el puesto 12 a nivel mundial. Recibe entre 3700 y 4400 millones de visitas mensuales y es una de las pocas páginas globalmente accesible, sin publicidad ni necesidad de registrarse o pagar para acceder sus contenidos.

En estos 25 años la enciclopedia colaborativa cambió. Además de dar pie a las diferentes ediciones en más de 334 idiomas, el sitio se consolidó como una herramienta de consulta cotidiana en ámbitos tan diversos como la educación, la investigación y el periodismo.

Happy 25th Birthday Wikipedia!



On January 15, 2001, Jimmy Wales and Larry Sanger founded Wikipedia, a multilingual internet encyclopedia. #InternetHistory pic.twitter.com/S9juOHNdS6 — Web Design Museum (@WebDesignMuseum) January 15, 2026

En 2009 la enciclopedia entró al ranking de la revista Time de los 25 sitios más importantes del mundo y fue reconocida como una de las mejores webs de internet.

Ese mismo año cerró la enciclopedia Encarta, a causa de la competencia de opciones en línea como Wikipedia. Era un modelo costoso para el usuario, requería una computadora poderosa y venía en CD. Además, la cantidad de información notablemente inferior: Encarta tenía 62.000 artículos en su pico en 2009 y Wikipedia 2,7 millones. En español, Encarta ofrecía 43.000, frente a 300.000 en Wikipedia en 2008.

En 2020 Wired la definió como “el último gran lugar de internet”, en especial por la cobertura sobre el contenido relacionado con COVID-19. La OMS concedió licencias para el uso de su contenido en los proyectos de Wikimedia.

Larry Sanger (izq.) y Jimmy Wales (der.) crearon la Wikipedia en 2001; Wales sigue al frente de la enciclopedia

Las críticas y los sesgos

A lo largo de su existencia, la enciclopedia recibió diferentes críticas por parcialidad e inconsistencia en algunas temáticas, por su política de favorecer el consenso sobre las credenciales en su proceso editorial y por sesgos de género. En este último caso, no solo había mayoría de hombres editores, sino que el contenido no reflejaba miles de biografías de mujeres en el mundo. Por esta razón, desde 2019 se inició un movimiento con maratones de edición “Editiatones” en el mundo para alentar a las editoras y aumentar la cobertura de temas relacionados con la mujer.

Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, en una entrevista reciente con motivo del 25 aniversario de la Wikipedia Frank Augstein - AP

Hasta ese momento, en la Wikipedia en inglés, solo el 17,8 % de las biografías eran sobre mujeres, y las científicas estaban particularmente mal representadas. En 2025, la física Jessica Wade y una de las impulsoras de este movimiento, ya llevaba más de 2000 biografías de mujeres escritas. Para 2024, el número de biografías de mujeres había subido al 20%.

El capítulo argentino: Wikimedia

En 2007 se creó la asociación civil Wikimedia Argentina, conocida como “el capítulo argentino”, una organización civil sin fines de lucro afiliada a la Fundación Wikimedia, con el objetivo de implementar iniciativas que promuevan el uso y la participación de la ciudadanía en los proyectos Wikimedia.

Patricio Lorente, presidente de organización, explica cómo funciona la edición de texto: “Wikipedia cuenta con mecanismos colectivos de edición y corrección que permite que cualquier sesgo sea discutido, visible y equilibrado, que haya cierto consenso en la redacción de determinado artículo. Eso no quiere decir que no tenga sesgos, hay artículos que tienen estos controles entre personas que piensan distinto o donde las versiones idiomáticas son diferentes, porque cada comunidad va a reflejar sesgos de cada uno” explica al tiempo que recalca que un contenido sesgado no es un contenido falso y da dos ejemplos que grafican lo que significa.

“Un ejemplo es el artículo de la Guerra de Malvinas en inglés, que se llama Falkland Islands; sesgos de cada una de las comunidades de wikipedistas que crearon y contribuyeron en cada uno. El artículo sobre Carlos Gardel dice en la versión en español que es nacionalizado argentino, pero no indica adonde nació. En cambio, en el artículo en inglés se lo describe como “un cantante argentino nacido en Francia”. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de wikipedistas argentinos y uruguayos que mantienen la disputa de dónde nació Gardel y esa ausencia fue parte de un mecanismo de negociación entre los editores en español”.

Los editores de Wikipedia tienen mecanismos de negociación bajo el principio de neutralidad, una política que exige representar justa y proporcionalmente todas las opiniones significativas y publicadas sobre un tema. “Tienen que estar todos los puntos de vista documentados y apoyados en fuentes verificables y de calidad de un artículo. Esto se logra cuando personas con diferentes puntos de vista escriben sobre un mismo tema” explica Lorente, y lo llama “mecanismo de verificación intersubjetiva” e indica que eso hace que la enciclopedia sea bastante inmune a las fake news y se haya consolidado como la colección más grande y más prestigiosa de comunicación que hay.

En la red social X, existen diferentes cuentas que resaltan, a medida que aparecen los errores deliberados, sesgos o inconsistencias en la plataforma, como WikiBias, que se presenta como “los puntos ciegos: dónde falla la política de “punto de vista neutral” de Wikipedia”.

Hace unos años, Diego Cabot notó en esta nota cómo los editores de la Wikipedia hacían una edición “militante” de los artículos referidos al kirchnerismo. Tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 crecieron las quejas por la parcialidad en la representación del conflicto por parte de los editores y acusaciones de antisemitismo.

Y en octubre de 2025, la empresa xAI, de Elon Musk, lanzó Grokipedia para competir con Wikipedia, a la que el multimillonario acusa de tener un sesgo ideológico de izquierda. El contenido de Grokipedia es generado y verificado por su IA Grok a partir de diversas fuentes online, y ya tiene un 80% del volumen de contenido de la Wikipedia.

Próximo desafío: la inteligencia artificial

Un estudio del Manhattan Institute revela un sesgo político presente en los artículos de Wikipedia. En su evaluación, se evalúa computacionalmente el sentimiento y el tono emocional asociados con términos políticamente cargados dentro de los artículos de Wikipedia.

Los hallazgos muestran que los artículos de Wikipedia tienen más probabilidades de asociar un sentimiento negativo a términos representativos de una orientación política de derecha que a sus contrapartes de izquierda. Y que estos resultados también están presentes en las respuestas en los modelos de lenguaje más utilizados, que usan a Wikipedia como fuente de información.

Al igual que ocurre con las visitas en el buscador Google, cuyas visitas cayeron entre un 10 y un 30% en el último año, las de Wikipedia lo hicieron en un 8%, en parte porque los usuarios pasan cada vez más tiempo interactuando con chatbots o redes sociales en lugar de consultar fuentes tradicionales como Wikipedia. Esto generó que sus visitas estén ahora por debajo de 15 mil millones de accesos mensuales totales, lo cual afecta las donaciones y contribuciones para su mantenimiento. Un problema que enfrentan todos los sitios de noticias.

Por otro lado, Wikipedia es una de las fuentes principales que usan los modelos de lenguaje para entrenarse. Alrededor del 65% del tráfico de los servidores de la organización proviene hoy de bots, muchos de los cuales usan los contenidos para entrenar sistemas de IA sin dar crédito a la enciclopedia online. “Los contenidos creados por personas son más importantes que nunca”, dijo hace poco el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, en una entrevista reciente.

De hecho, este jueves la enciclopedia en línea anunció acuerdos de licencia con Amazon, Meta, Perplexity, Microsoft y la francesa Mistral AI. Los acuerdos ayudarán al sitio a monetizar el tráfico que recibe de las empresas de IA. Están pagando por acceder al contenido de Wikipedia “a un volumen y velocidad diseñados específicamente para sus necesidades”, dijo la Fundación Wikimedia.

Los fanáticos de la enciclopedia en todo el mundo bautizaron el 15 de enero como Wikipedia Day y habrá una fiesta virtual para celebrar el 25º aniversario. Será a las 13 (hora de nuestro país) y se pueden registrar aquí.