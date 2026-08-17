Workshow celebra una década de innovación y comunidad en la industria del entretenimiento argentino

La industria del espectáculo y el sector multimedia en Argentina se preparan para una de sus citas más importantes del año, con una nueva edición de Workshow, el evento que desde 2015 se ha consolidado como el punto de encuentro neurálgico para profesionales, artistas, empresas y estudiantes del sector. En esta oportunidad, la celebración es doble: el encuentro cumple diez años de crecimiento sostenido y llega a su 15° edición bajo el lema “Una década creando comunidad”.

El evento se llevará a cabo en el complejo C Art Media y estará estructurado en dos etapas: una serie de jornadas de charlas que iniciarán el 31 de agosto y se extenderán hasta el 2 de septiembre, y la exposición técnica propiamente dicha, programada para los días 1 y 2 de septiembre.

Desde su nacimiento, Workshow tuvo un objetivo claro: permitir que los usuarios experimentaran las virtudes de las nuevas tecnologías en funcionamiento y fomentar el networking entre los distintos actores del mercado. A lo largo de esta década, el evento ha reunido a más de 150.000 asistentes y ha contado con la participación de más de 250 marcas nacionales e internacionales.

A fines de agosto comienza la décima edición de Workshow, el evento para la industria del entretenimiento dirigido a profesionales, artistas y estudiantes

La edición actual no solo celebra el pasado, sino que apuesta fuerte al futuro con una infraestructura ampliada. Los asistentes dispondrán de más de 1000 m² de espacio para expositores, un auditorio con capacidad para 100 personas, áreas exclusivas de negocios y salas privadas para reuniones. Además, para los amantes de la técnica y la música, habrá espacios dedicados al testeo de instrumentos y escenarios para showcases en vivo.

El enfoque estará puesto en el detrás de escena de la industria: desde la producción artística y musical hasta la logística de grandes festivales y el booking. La programación promete cubrir un espectro amplio, integrando tanto las tendencias del mainstream como las propuestas del sector independiente.

Con más de 150 workshops y clínicas en su haber histórico, Workshow reafirma su posición como una experiencia de formación y actualización tecnológica en la región, ofreciendo un espacio donde la innovación y las oportunidades de negocio caminan de la mano.