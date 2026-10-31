El nuevo comunicado de Binance tras el robo de más de US$6000 millones

NUEVA YORK.- La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance anunció este sábado que pudo cubrir ‌el 90% ⁠de la cantidad sustraída tras un ataque informático sin precedentes a su plataforma, en el que se ​sustrajeron US$6300 millones.

El 10% restante está compuesto por tokens menos líquidos, ​lo que significa que puede llevar más tiempo conseguir las cantidades ‌necesarias, indicó el comunicado. La plataforma sostuvo que reservó internamente unos US$6340 millones de los fondos de la empresa para cubrir las pérdidas.

Binance explicó que la reposición implicó un despliegue parcial de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), dotado con ​US$1000 millones, una reserva de bitcoins que mantiene para proteger a los ⁠clientes en caso de brechas de seguridad.

El codirector ejecutivo de la empresa, Richard ‌Teng, dijo el viernes que la brecha de seguridad fue un “ataque complejo” en el que se utilizó una computadora portátil comprometida y software malicioso diseñado para borrar las pruebas de su actividad, lo que dificulta su rastreo e investigación.

Binance también indicó que había ‌realizado una nueva instantánea de los activos depositados en su plataforma este 31 de octubre, como parte ‌de su proceso de prueba de reservas.

Binance Cseh Ioan - Grafvision

Los usuarios que ⁠posean los 10 tokens enumerados —BTC, ETH, USDT, ⁠BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC— podrán verificar que sus activos están respaldados en una proporción mínima de 1:1 una vez que la prueba completa esté disponible.

La plataforma ‌de intercambio afirmó que seguía ​en camino de reanudar los servicios de retirada el domingo 1 de noviembre, dentro del plazo previamente establecido.

El robo ocurrió el jueves por la noche, cuando el exchange cripto (el más grande del mundo, con más de 300 millones de usuarios) confirmó que le habían robado 6300 millones de dólares de su plataforma en unos 20 minutos. Horas después, la empresa comunicó que había comenzado a recuperar el dinero.

La pista que lleva a Corea del Norte

La cifra es cuatro veces mayor que la del mayor ciberataque de este tipo hasta la fecha: los US$1500 millones sustraídos en febrero de 2025 de la plataforma Bybit.

La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener “alta confianza” de que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó “información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques”.

“Varias características coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”, señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como represalia por “The Interview”, una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong-Un.

Kim Jong Un y su hija STR - KCNA VIA KNS

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Estados Unidos estaba investigando el ataque informático, mientras el FBI afirmó estar “informado del incidente” y señaló que busca “comprender su alcance, evaluar las posibles consecuencias y coordinar las medidas de investigación”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no confirmó la existencia de una investigación y recordó que la plataforma sigue “obligada a cooperar con las fuerzas del orden” en virtud de un acuerdo de 2023.

Agencias Reuters y AFP.