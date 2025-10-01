Ya está disponible 25H2, la actualización 2025 de Windows 11

Microsoft ha lanzado oficialmente la nueva actualización anual de su sistema operativo Windows 11 2025, conocida como la versión 25H2, que agrega mejoras en la detección de vulnerabilidades y en la codificación segura asistida por Inteligencia Artificial (IA).

La compañía lanzó la versión preliminar de Windows 11 25H2 a principios de septiembre, facilitando el acceso previo para que los consumidores pudieran probarla antes de su lanzamiento oficial, además de adelantar la desaparición de algunas herramientas como PowerShell 2.0 y la línea de comandos de Windows Management Instrumentation (WMIC).

Ahora, Microsoft ha puesto a disposición de los usuarios su actualización anual de Windows 11 2025 oficialmente, de manera que ya se puede descargar como un paquete de habilitación (eKB) a través de Windows Update, que recoge todas las características de la versión Windows 11 24H2, así como las novedades que llegan con 25H2.

Así lo ha detallado la tecnológica en un comunicado en su blog, donde ha matizado que ambas versiones utilizan una base de código y una rama de servicio compartidas, lo que permite agilizar la actualización.

Además, gracias a ello, los usuarios también podrán seguir recibiendo nuevas características para Windows mediante actualizaciones mensuales, como parte de su modelo de innovación continua.

Qué trae de nuevo la actualización 25H2 de Windows 11

En cuanto a las novedades que agrega la versión 25H2, aunque no incluye nuevas características para el usuario final, Microsoft se ha referido a algunas mejoras internas, así como a avances relacionados con la ciberseguridad y la IA. Concretamente, Windows 11 2025 incluye avances significativos en la detección de vulnerabilidades durante la compilación y el tiempo de ejecución, además de en la codificación segura asistida por IA.

De esta forma, la compañía asegura que la versión 25H2 ha sido diseñada para “abordar y mitigar las amenazas de seguridad”, cumpliendo con la política y requisitos del ciclo de vida de desarrollo de seguridad (sld), según ha detallado el vicepresidente de gestión de productos, servicio y entrega de Windows, John Cable.

Con todo, Microsoft ha detallado que la disponibilidad de Windows 11 25H2 comienza este miércoles para dispositivos elegibles que ejecuten Windows 24H2 y que tengan activada la opción de ‘Obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles’.

Igualmente, se entregará mediante tecnología de servicio, esto es, un sistema similar al que se usa para el proceso de actualización mensual, lo que proporciona “una experiencia de instalación rápida y confiable”.

No obstante, en caso de que se identifique algún problema con el dispositivo, como una incompatibilidad de aplicaciones o controladores, Microsoft ha advertido que implementará una retención de seguridad y no actualizará el dispositivo hasta que se resuelva el problema.