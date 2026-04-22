Xbox Game Pass baja de precio, pero tendrá un costo adicional

Xbox ha anunciado una bajada en los precios de Game Pass Ultimate y PC, pero también ha comunicado que la llegada de nuevos títulos de la saga Call of Duty se retrasará para sus planes de suscripción.

El anuncio ha llegado una semana después de que la CEO de la compañía, Asha Sharma, considerase en un memorando interno que el precio de la suscripción a Game Pass era “demasiado caro” para los jugadores tras las subidas experimentadas en los últimos dos años.

Sharma ha reincidido en este mensaje en una publicación en la red social X, en la que ha remitido a un comunicado de Xbox en el que se detallan cómo quedan las tarifas actuales tras la bajada de precios, con una reducción de siete dólares para el plan Ultimate.

Los precios actualizados de Xbox Game Pass a fin de abril de 2026

En el caso de Argentina, la suscripción a Game Pass Ultimate se queda en $23.369 (7000 pesos menos); y Game Pass para PC ha bajado 1200 pesos, pasando de 18.449 pesos a 17.219 pesos. En ambos casos, los montos incluyen los impuestos.

🔴 Bajó Game Pass en Argentina 🇦🇷



Precios con impuestos incluidos:

✅ Game Pass Ultimate: $30.749 ➡️ $23.369

✅ PC Game Pass: $18.449 ➡️ $17.219



(*) Precios pagando con tarjeta en USD

(*) Para más formas de pago entrá a la web de impuestito, ya está actualizado https://t.co/5abnx9gPur pic.twitter.com/SBH34tAnmh — impuestito.org (@impuestito_org) April 21, 2026

El Call of Duty, más tarde

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los jugadores abonados a los planes de Xbox. La compañía ha anunciado también que los nuevos videojuegos de la saga de Call of Duty retrasarán su llegada a las suscripciones.

“A partir de este año, los futuros títulos de Call of Duty no se incluirán en Game Pass Ultimate ni en PC Game Pass en su lanzamiento. Los nuevos juegos de Call of Duty se añadirán a Game Pass Ultimate y PC Game Pass durante las siguientes fiestas navideñas (aproximadamente un año después), mientras que los títulos de Call of Duty que ya se encuentren en la biblioteca seguirán estando disponibles”, ha indicado Xbox en su web.

Game Pass continues to be an awesome place for players to discover games, including Call of Duty. Our focus remains unchanged: to deliver the best possible Call of Duty game experience for players across every platform. We’ll continue to support Game Pass through catalog titles… — Call of Duty (@CallofDuty) April 21, 2026

Por su parte, la cuenta de Call of Duty en X ha emitido un comunicado en el que ha confirmado la noticia y ha matizado que su objetivo de “ofrecer la mejor experiencia posible de juego de Call of Duty para los jugadores en todas las plataformas” se mantiene sin cambios.