La escasez de memoria RAM seguirá hasta 2027 al menos: solo se cubrirá el 60% de la demanda

Los principales fabricantes de memoria a nivel global están trabajando en aumentar la producción de memoria DRAM, sin embargo, se espera que solo logren cubrir el 60 por ciento de la demanda para finales del próximo año 2027, según Nikkei Asia, lo que alargará la crisis de escasez de memoria durante los próximos años.

El sector tecnológico está experimentando una escasez en memorias RAM que afecta principalmente al consumo, y que obligará a subir los precios de los productos, como ya han anticipado algunos fabricantes.

Esto se debe, en parte, a la alta demanda de la inteligencia artificial (IA), que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para consumo.

En este marco, aunque los principales fabricantes del sector como son Samsung, SK Hynix y Micron, que suman cerca del 90 por ciento de la producción del mercado global, están trabajando para aumentar la producción de memoria con nuevas plantas de fabricación, el proceso llevará tiempo y se espera que solo puedan cubrir el 60 por ciento de la demanda para finales del próximo año, como ha podido conocer Nikkei Asia.

En el caso de Samsung Electronics, tiene previsto poner en marcha su cuarta planta de fabricación de memoria en Corea del Sur durante este año, sin embargo, no alcanzará una producción en masa a gran escala hasta al menos 2027.

Además, el medio citado ha indicado que esta nueva planta también fabricará chips para computación, junto a los de memoria, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para aumentar la producción exclusivamente de RAM.

Siguiendo esta línea, Samsung también está construyendo una quinta planta de fabricación de memoria, pero esta estará dedicada a la fabricación de memoria avanzada de ancho de banda (HBM), que se basa en un tipo de memoria DRAM utilizada para semiconductores para IA. En este caso, las operaciones comenzarán en 2028.

El fabricante SK Hynix, por su parte, también ha apostado por la producción de memoria HBM y ya dispone de una fábrica de producción en Corea del Sur que comenzó a operar en febrero, siendo así la única compañía que aumentará la producción en 2026 de entre los tres fabricantes mencionados. No obstante, desde el medio citado apuntan a que también está trabajando en la construcción de una nueva planta que finalizará en febrero de 2027, tres meses antes de lo previsto.

A todo ello hay que sumarle que Micron tiene intención de comenzar la producción de memorias HBM en sus plantas de Estados Unidos y Singapur durante el próximo año 2027. También comenzará a construir una fábrica en Japón en mayo de este año, aunque iniciará la producción en masa en 2028.

Conviene recordar que ya en enero Micron dio a conocer sus intenciones para priorizar la demanda de la IA antes que la de consumo, tras abandonar la marca Crucial, centrada en las memorias DRAM para computadoras, con el objetivo de dedicar sus recursos a fabricar memorias para los centros de datos y la IA.

Por tanto, aunque los principales fabricantes ya están trabajando en aumentar la producción de memoria, la mayoría de sus esfuerzos no estarán operativos hasta, como pronto, durante el próximo año, y se enfocarán principalmente en memorias HBM. Esto hace que el impulso no sea suficiente y, con ello, que la crisis de escasez de RAM continúe durante los próximos años.

Incluso, también se verá afectada la memoria para IA, según el presidente de SK Group, Chey Tae-won, quien ha apuntado que las limitaciones de suministro en memoria de IA podrán continuar hasta el año 2030.

Para ponerlo en perspectiva, según datos recabados por Counterpoint Research y recogidos también por Nikkei Asia, para resolver la escasez de memoria se debería alcanzar un crecimiento de la producción industrial del 12 por ciento anual en 2026 y 2027. Sin embargo, teniendo en cuenta los planes actuales mencionados, se estima que la producción solo crezca un 7,5 por ciento.

Otras compañías, como es el caso de Dell, también han advertido sobre la crisis de escasez de memorias RAM que atraviesa el sector tecnológico. Concretamente, su CEO Michael Dell ya auguró que no tendrá un final a corto plazo y que “todavía estamos en las primeras etapas”.

Mientras tanto, fabricantes relevantes del mercado de consumo, como es el caso de Microsoft o Sony, ya han anunciado un aumento en el precio de sus dispositivos Surface y las consolas PlayStation 5, respectivamente.

También Valve avisó recientemente de que la escasez de memorias afectará a la disponibilidad de su videoconsola portátil Steam Deck, indicando que puede llegar a agotarse en algunas regiones.