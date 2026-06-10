Por la IA, ya hay más tráfico de bots en internet que de humanos

El tráfico automatizado de bots ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global, un cambio de tendencia que han impulsado los agentes de inteligencia artificial (IA).

En los últimos dos meses se ha producido un cambio en internet del que ya hacía tiempo que se venía avisando: el retroceso del tráfico humano, en lo que respecta a las peticiones de HTTP a una web para acceder a contenido HTML.

Según el Radar de Cloudflare, que analiza el porcentaje de peticiones que se han clasificado como automatizadas (lo que incluye bots, rastreadores y agentes de IA) y humanos, corresponde a los bots el 57,4 por ciento del tráfico de media en los últimos siete días (y el 42,6% a los humanos), en el momento de escribir esta noticia.

Los números de Cloudflare a nivel mundial a junio de 2026

“Pasó más rápido de lo que predije”, ha afirmado el cofundador y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, quien había vaticinado que este cambio de tendencia ocurriría en 2027. “El tráfico agéntico crece tan rápido que los bots han superado ahora el tráfico humano en línea por primera vez en la historia de Internet”, ha dicho en una publicación compartida en X (antes Twitter).

Welp, that happened faster than I predicted. Thought it would be end of 2027, then early 2027, but agentic traffic growing so fast that bots have now passed human traffic online for the first time in the Internet's history. https://t.co/2zX5bHdhsa — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) June 3, 2026

No obstante, si se atiende a todo el tráfico, es decir, no solo a contenido HTML, sino también XML, JSON y texto plano, la tendencia se mantiene favorable a los humanos: 34,4 por ciento de tráfico automatizado y 65,6 por ciento humano.

Son bots buscando información

A finales de marzo, Prince explicó que el tráfico de bots en páginas web se estaba expandiendo conforme avanzaba el uso de la IA generativa. Concretamente, porque estos bots son capaces de visitar más páginas para recabar información y responder a las consultas de los usuarios.

Entonces, todavía apuntaba a 2027 como el año en que ocurriría el ‘sorpasso’ del tráfico automatizado, aunque según los datos de Cloudflare Radar ocurrió poco después de sus declaraciones, aunque haya sido confirmado ahora.