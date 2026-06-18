YouTube y Mercado Libre se alían para vender productos en los videos

YouTube anunció hoy un acuerdo con Mercado Libre para traer YouTube Shopping a las audiencias de Argentina y México.

La plataforma, que ya funciona en otros países y se habilitará en el nuestro en las próximas semanas, permite a los creadores de contenido “etiquetar productos en sus videos. La audiencia podrá comprar de forma directa y rápida en Mercado Libre sin interrumpir la reproducción del video".

Los creadores de contenido ganarán dinero como vendedores afiliados; solo necesitan tener más de 500 seguidores para sumarse a la plataforma de recomendación. Y podrán activar esta función desde la pestaña de Ingresos en YouTube Studio. Además, la plataforma usará inteligencia artificial para el etiquetado automático de los productos que aparecen en pantalla.

Según YouTube, el video es hoy un recurso clave al decidir qué comprar. A nivel mundial, los usuarios pasaron más de 40,000 millones de horas viendo videos vinculados a las ventas en 2025. En Argentina, según una encuesta reciente de Ipsos, el 87% de los consumidores que utilizan Google o YouTube en su proceso de compra tienen probabilidades de volver a elegir la misma marca, destaca la compañía.

“La economía de los creadores funciona cuando creadores, audiencia y herramientas colaboran para transformar la influencia en ventas reales. Es ahí donde esta integración marca la diferencia: YouTube ofrece contenido, comunidad y un espacio de descubrimiento; Mercado Libre aporta un catálogo robusto, confianza y una plataforma diseñada para convertir visitas en compras” afirmó Renata Gerez, Directora de Social Commerce en Mercado Libre.