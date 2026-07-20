Nuevos cortes en puente Labruna: cómo funcionará el tránsito del 20 de julio al 1 de agosto

A partir de este lunes 20 de julio y por el plazo de dos semanas, el tránsito vehicular en el puente Labruna sufrirá modificaciones importantes. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se procederá al cierre de una de las manos de la estructura, específicamente aquella que permite la circulación en sentido hacia el oeste, la cual conecta la colectora de la Avenida Cantilo con la Avenida Udaondo. Las restricciones se mantendrán vigentes hasta el sábado 1 de agosto, fecha en la que se estima concluir con las tareas de mantenimiento.

El tránsito del puente Labruna se verá afectado a lo largo de las próximas dos semanas Buenos Aires Ciudad

El objetivo central de estos trabajos es avanzar en la puesta en valor de la estructura original del puente, una labor que incluye arreglos estructurales y la repavimentación del sector. Las autoridades decidieron ejecutar esta etapa durante las vacaciones de invierno para capitalizar el descenso en el caudal de vehículos que circula habitualmente por la zona. Esta intervención forma parte del plan integral de renovación del cruce, que busca mejorar la conectividad entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo.

En cuanto a la operatividad vial, las autoridades aclararon que las obras no interferirán con el nuevo tramo del puente que ya se encuentra habilitado y permite el tránsito hacia Cantilo y Ciudad Universitaria. Asimismo, la pasarela peatonal que facilita el acceso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte funcionará con normalidad. Del mismo modo, el tránsito en la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, vital para el ingreso a los clubes deportivos del área y a la universidad, no registrará alteraciones. Para los automovilistas que deban transitar hacia la zona de Udaondo, Figueroa Alcorta o Del Libertador, se recomienda circular con precaución ante la señalización de los desvíos previstos.

Seguimos haciendo obras en la Ciudad.



Ya habilitamos la primera etapa del nuevo Puente Labruna. pic.twitter.com/1ukUtt1xak — Jorge Macri (@jorgemacri) May 29, 2026

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la importancia de la obra durante una supervisión reciente, donde afirmó: “Estamos haciendo una obra estratégica que transforma una zona clave de la Ciudad. Mejoramos la conectividad, ordenamos la circulación y eliminamos barreras urbanas para que miles de vecinos se muevan de manera más rápida y segura”.

El proyecto final contempla la creación de una amplia pasarela peatonal, una bicisenda, nuevas conexiones para acceder a Lugones y espacios recreativos con terrazas verdes que vincularán el entorno con el Parque de la Innovación.