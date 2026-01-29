A qué hora será el corte total de la autopista Cantilo y los desvíos hacia Udaondo

Este jueves 29 de enero a partir de las 22 se llevará a cabo un operativo para continuar con las obras de ampliación del Puente Labruna. La medida implicará el corte total de la avenida Cantilo y afectará la circulación en la zona del barrio porteño de Núñez desde la noche hasta la madrugada de este viernes.

Según informaron desde el Gobierno porteño, la obra será para que el personal de Autopistas Urbanas (AUSA) realice el montaje de nuevas vigas que cruzarán la autopista para formar parte del nuevo tramo del puente.

Cortan Lugones para montar el nuevo tramo del puente Labruna. Captura AUSA

Los desvíos programados

Desde la administración de Jorge Macri indicaron que se organizó un esquema de desvíos para evitar la zona de trabajo:

Tránsito por Cantilo: todo el flujo vehicular será desviado por la salida a la avenida Udaondo (hacia Ciudad Universitaria).

(hacia Ciudad Universitaria). Reingreso: los conductores podrán retomar la autopista Cantilo a través del acceso que se encuentra ubicado justo después del Puente Labruna .

. Salida de Lugones: la salida de Lugones hacia Udaondo permanece cerrada por tres semanas. Como alternativas, se recomienda salir antes en la avenida Del Libertador (a la altura de General Paz) o continuar hasta la salida de la calle La Pampa.

Según detallaron, estos sectores estarán debidamente señalizados por el personal de Seguridad Vial y se brindará “información actualizada” a través de los carteles electrónicos de la autopista.

El mapa de los cortes y desvíos.

Hasta cuándo durará la obra

Según informaron a LA NACION desde el gobierno porteño, las obras que se realizan en el barrio de Núñez tienen una finalización prevista para el mes de agosto de 2026. Sin embargo, tal como aclararon, esto no implicará cortes constantes sobre la autopista durante el tiempo que se extienda la ampliación.

Las obras llevan varios meses. Captura AUSA

“Un puente que integra la Ciudad”

Según expresaron desde el gobierno porteño en un comunicado, la obra no solo busca mejorar el flujo de autos, sino que propone una “transformación urbana para los vecinos”.

Una vez finalizado, el proyecto incluirá una pasarela peatonal y una bicisenda separada de los autos, lo que mejorará la conexión de zonas clave y muy transitadas como el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el nuevo Parque de la Innovación. Además, el nuevo diseño transformará el puente en un conector urbano con áreas de descanso, juegos para chicos, sectores gastronómicos y un sistema de terrazas verdes.